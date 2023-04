7 razões por que o Deadpool precisa se juntar ao Homem-Aranha no MCU

Como os fãs do Marvel já sabem, Deadpool está prestes a ingressar no MCU com um filme solo – recomendado para maiores – que deve chegar aos cinemas em 2024. Enquanto o anti-herói de Ryan Reynolds não faz sua aguardada estreia, muitos espectadores exigem que o personagem se aventure com o Homem-Aranha nos cinemas.

Pouco se sabe sobre Deadpool 3, o primeiro filme do mercenário no MCU. Além de Ryan Reynolds no papel principal, o longa trará de volta o Wolverine de Hugh Jackman.

A Marvel confirmou que Emma Corrin, a Princesa Diana de The Crown, terá um papel no filme. Em março deste ano, Matthew Macfadyen, o Tom de Succession, também foi anunciado no longa.

Enquanto Deadpool 3 não estreia, confira abaixo 7 razões que explicam por que o herói precisa se juntar ao Homem-Aranha nos filmes do MCU.

Homem-Aranha precisa de novos parceiros

Como os fãs do MCU já sabem, no final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, todo o mundo esquece da existência de Peter Parker e de suas ações como herói. Logo, em sua próxima aparição nos filmes da Marvel, o personagem de Tom Holland deve forjar novas conexões e fazer mais amizades.

Uma dessas conexões pode acontecer com o Deadpool de Ryan Reynolds. Os personagens têm muito em comum: ambos são irreverentes, divertidos e bem humorados. O mercenário, inclusive, pode substituir Tony Stark (e o Doutor Estranho) no posto de novo mentor do simpático herói da vizinhança.

Deadpool e Peter Parker têm arcos legais nas HQs

Deadpool e Peter Parker são dois dos heróis mais populares da Marvel. Porém, nas HQs, a interação entre esses personagens é um fenômeno um tanto quanto recente. O primeiro crossover de destaque entre os heróis aconteceu na HQ Cable & Deadpool #24, escrito por Fabien Nicieza & Patch Bircher, e lançado em 2006.

Na HQ em questão, Deadpool persegue um dos colegas de Peter Parker no Clarim Diário – e em dado momento, não hesita em jogar o Aranha de uma ponte para atingir seu objetivo. Esse tipo de dinâmica, ancorada pelas ótimas performances de Tom Holland e Ryan Reynolds, tem tudo para dar certo nos cinemas.

Deadpool é um herói diferente

Peter Parker já conviveu com muitos heróis diferentes no MCU, mas todos eles (em via de regra) são personagens “do bem”, que dão grande importância à honra, à responsabilidade e ao sacrifício heroico. Deadpool, por outro lado, é mais anti-herói do que herói, e por isso, sua introdução no MCU pode trazer uma lição diferente para o Homem-Aranha.

Como Peter Parker aprendeu o conceito de heroísmo com Tony Stark, Deadpool pode ensiná-lo que, muitas vezes, a “malandragem” e a moralidade dúbia também são importantes. Outros personagens, como o Cavaleiro da Lua e o Wolverine de Hugh Jackman, podem desempenhar o mesmo papel – mas sem aquele charme característico do mercenário.

Homem-Aranha pode ajudar o Deadpool no MCU

Com a iminente introdução do Quarteto Fantástico e dos mutantes nos filmes da Marvel, a tendência do MCU é crescer ainda mais com o passar do tempo. Nesse cenário caótico, o Deadpool pode ser problemas para se “enturmar” no MCU, o que pode ser resolvido por uma parceria com o Homem-Aranha.

O próprio Peter Parker embarcará em uma nova jornada para desenvolver conexões inéditas, entender melhor os seus poderes e fazer novos amigos. Desse modo, o personagem pode encontrar um aliado de peso na figura de Wade Wilson.

Deadpool e Homem-Aranha são naturalmente engraçados

Uma parceria entre o Deadpool e o Homem-Aranha faria todo o sentido no MCU, já que ambos os personagens são naturalmente engraçados. Logo, o desenvolvimento dessa “dupla dinâmica”, com certeza, tem o potencial de trazer momentos hilários para os filmes da Marvel.

Além disso, a comédia do Deadpool é muito diferente do estilo irreverente de Peter Parker. O personagem de Ryan Reynolds é bem mais desbocado e irônico, enquanto o Homem-Aranha é mais “certinho” e desajeitado. Portanto, a combinação desses dois estilos pode trazer um tipo de comédia até então inédita ao MCU.

Mais vilões para Homem-Aranha e Deadpool

As HQs da Marvel trazem possibilidades muito interessantes para a interação entre o Homem-Aranha e o Deadpool no MCU – principalmente em relação aos vilões que os personagens podem interpretar juntos. Afinal, alguns dos antagonistas mais icônicos dos quadrinhos do Aranha já apareceram no cinema.

Em uma nova parceria, o Homem-Aranha e o Deadpool podem se juntar para enfrentar personagens inusitados, pouco conhecidos pela audiência mundial. Entre esses personagens, destacam-se o Gog, o Túmulo e o Chacal.

Tom Holland e Ryan Reynolds juntos

Finalmente, a última razão pela qual o Homem-Aranha e o Deadpool devem se juntar no MCU não poderia ser mais simples: quem não gostaria de ver Tom Holland e Ryan Reynolds contracenando nas telonas? Afinal, os atores são os mais carismáticos do elenco atual da Marvel.

Uma interação entre o Homem-Aranha e o Deadpool, definitivamente, pode oferecer aos atores várias oportunidades de improviso, zoação e piadinhas. Isso sem falar na divulgação dos filmes, que deve ser marcada por entrevistas hilárias com Holland e Reynolds.

Deadpool 3 deve estrear no MCU em 2024. Os outros filmes e séries da Marvel estão no Disney+.

