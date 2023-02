7 referências que você perdeu em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está repleto de referências e easter eggs para os fãs mais observadores da Marvel! Muitas dessas referências, principalmente as que acontecem rapidamente, passaram despercebidas pelos espectadores do longa.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Listamos abaixo 7 referências e easter eggs em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania que muitos fãs não perceberam – veja se você notou! (via Looper)

Homem-Formiga fica famoso

A trama de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deixa bem claro que o Homem-Formiga é um dos integrantes mais famosos dos Vingadores – ou pelo menos, um dos mais visíveis. Essa nova caracterização do personagem também faz referência a outras produções do MCU.

Na série Ms. Marvel, por exemplo, uma cena de poucos segundos revela que Scott Lang é entrevistado por um podcast chamado “This Powered Life”. Uma propaganda do livro de memórias do personagem também surge nos noticiários de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

O ativismo de Cassie

Como os fãs da Marvel já sabem, o “Blip” – aquele período em que as vítimas de Thanos ficaram ‘sumidas’ – trouxe efeitos importantíssimos para a sociedade. Um deles foi a criação do grupo Flag Smashers, que serve como um dos principais antagonistas da 1ª temporada de Falcão e o Soldado Invernal.

Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Cassie Lang, a filha do Homem-Formiga, não é uma Flag Smasher, mas se importa com os efeitos do Blip. Ela diz, por exemplo, que o retorno das vítimas de Thanos aumentou o número de pessoas em situação de rua na cidade de São Francisco.

Os anéis do poder

Muitos fãs da Marvel já perceberam que as fases mais recentes do MCU compartilham um mesmo tema visual: anéis dourados. Os portais do Doutor Estranho, junto com a arquitetura do Sanctum Sanctorum, por exemplo, se enquadram nessa estética.

O mesmo pode ser dito sobre os Dez Anéis de Shang Chi, e as pulseiras que Kamala Khan usa em Ms. Marvel. Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, essa pista visual se repete na fortaleza de Kang no Reino Quântico, cheia de formas circulares (como você pode ver na foto acima).

Um ou mais Kangs?

Kang, o Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, é o principal antagonista de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Os fãs da Marvel que não assistiram à série Loki desconhecem o fato desta não ser a primeira aparição do personagem no MCU.

Ou, pelo menos, de uma de suas variantes. Na 1ª temporada de Loki, Kang é introduzido na figura de Aquele Que Permanece, uma versão alternativa do Conquistador no Multiverso. O Kang que aparece em Quantumania é bem mais sério que sua contraparte de Loki.

O Conselho de Kangs

Um dos momentos mais surpreendentes de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania acontece justamente na cena pós-créditos do longa. Após Scott e Hope, aparentemente, derrotarem o Kang que estava preso no Reino Quântico, uma arena cheia de outras variantes do Conquistador reage à notícia.

A cena faz referência a um momento da 1ª temporada de Loki, no qual Aquele Que Permanece diz que a morte de Kang traria consequências irreversíveis ao multiverso. Essas consequências, ao que parece, envolverão uma guerra interdimensional com as variantes do vilão.

As variantes de Kang

Na cena em que as variantes de Kang reagem à derrota da versão do Conquistador que estava presa no Reino Quântico, três encarnações do personagem assumem o protagonismo. Uma delas, trajada como faraó, é Rama-Tut, uma figura com grandes conexões com o Cavaleiro da Lua e o Doutor Estranho.

A versão de Kang que aparece no meio do trio, com uma espécie de coroa e um grande colar, é Immortus, o comandante do Limbo nas HQs. A identidade da terceira versão, por sua vez, é bastante misteriosa. O personagem pode ser o Centurião Escarlate ou o Rapaz de Ferro.

Um teaser para Loki

Outra cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania serve como um teaser para a 2ª temporada de Loki, que deve estrear no Disney+ ainda em 2023. Nesse teaser, que parece ser ambientado no início do século XX, Loki encontra mais uma variante de Kang.

Mobius, o personagem de Owen Wilson, também aparece no teaser – o que dá a entender que, na 2ª temporada de Loki, o protagonista e Mobius se envolverão em uma missão especial relacionada às variantes de Kang.

Você pode assistir Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas brasileiros. Eventualmente, o filme estreará no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.