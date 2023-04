7 romances imperdíveis que estão chegando à Netflix

Atualmente, a Netflix se prepara para lançar alguns dos romances mais aguardados do ano. Esse gênero de filmes sempre faz sucesso na plataforma – e seu potencial de audiência deve aumentar ainda mais com a estreia de projetos pra lá de interessantes.

Na Netflix, algumas das comédias românticas mais populares incluem a franquia Para Todos os Garotos e Barraca do Beijo.

A plataforma também conta com romances mais dramáticos, como O Amante de Lady Chatterley, 365 Dias e Ainda Estou Aqui.

Com isso em mente, confira abaixo 7 imperdíveis filmes de romance que a Netflix lançará ainda em 2023!

Guia de Viagem Para o Amor

A comédia romântica Guia de Viagem Para o Amor estreia na Netflix em 21 de abril. O elenco do longa é liderado por Rachael Leigh Cook (O Clube das Babás) e Scott Ly (Animal Kingdom), contando também com Missi Pyle (Dirty John) e Ben Feldman (Superstore).

Guia de Viagem Para o Amor conta a história de uma agente de viagens americana que, ao visitar o Vietnã a trabalho, conhece um guia de turismo charmoso que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras. Os dois, é claro, vivem um grande romance.

The Perfect Find

Uma interessante mistura de comédia e romance, The Perfect Fit (O Achado Perfeito, em tradução literal) chega ao catálogo brasileiro da Netflix em 23 de junho de 2023. O filme é protagonizado por Gabrielle Union (As Apimentadas) e Keith Powers (Famous In Love).

O longa acompanha a história de uma mulher de 40 anos que, com o relógio biológico apitando, a carreira em jogo e a conta bancária em maus lençóis, decide arriscar tudo para viver um romance intenso, secreto e cheio de luxúria.

Happiness for Beginners

Happiness for Beginners (Felicidade para Iniciantes) ainda não tem data de estreia na Netflix. Porém, a plataforma deixou bem claro que o longa deve estrear no primeiro semestre de 2023. Ellie Kemper (The Office, na foto acima) e Luke Grimes (True Blood) interpretam os protagonistas.

O filme foca na história de Helen, uma mulher que, após se divorciar, passa a se sentir cada vez mais perdida. Com o objetivo de recuperar o foco, ela se junta a um grupo de desconhecidos em uma expedição pelas Montanhas do Appalachia – onde também encontra uma nova chance no amor.

Love at First Sight

Love at First Sight (Amor à Primeira Vista) deve estrear na Netflix em setembro de 2023. A comédia romântica é protagonizada por Haley Lu Richardson, a Portia de White Lotus (na foto acima). O elenco conta também com Ben Hardy (X-Men: Apocalypse) e Jameela Jamil (The White Lotus).

Em Love at First Sight, os protagonistas Hadley e Oliver se encontram por acaso em um voo de Nova York a Londres. Durante a viagem, a dupla desenvolve uma grande conexão, mas acabam se separando no aeroporto. A partir daí, eles embarcam em uma inusitada jornada para encontrar um ao outro.

Players

Ainda sem data de estreia na Netflix, Players deve chegar ao catálogo da plataforma no segundo semestre de 2023, provavelmente em setembro ou outubro. Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Damon Wayans Jr. (New Girl) lideram o elenco, que conta também com Tom Ellis (Lucifer) e Joel Courtney (Esquadrão Suicida).

Players segue a trajetória de Mark, uma jornalista esportiva que também trata as relações amorosas como esporte – chegando até mesmo a combinar “jogadas” com o melhor amigo Adam. Porém, quando ela se apaixona por um de seus “alvos”, acaba encontrando o maior desafio de sua vida.

A Family Affair

O maior trunfo de A Family Affair na Netflix é seu elenco de estrelas, liderado por Nicole Kidman (Big Little Lies), Zac Efron (High School Musical), Joey King (A Barraca do Beijo) e Kathy Bates (American Horror Story). O filme estreia no streaming em novembro de 2023.

Em A Family Affair (Um Affair de Família), uma jovem – junto com a mãe e o padrão famoso – lida com as complicações envolvendo amor, sexo e identidade quando um romance inesperado resulta em consequências inimagináveis.

Best Christmas Ever

Sem previsão de estreia na Netflix, Best Christmas Ever tem tudo para repetir o sucesso de outras comédias românticas natalinas da plataforma. O longa é protagonizado por Heather Graham (Boogie Nights), Brandy Norwood (Cinderela), Matt Cedeño (Open) e Jason Biggs (American Pie).

Best Christmas Ever foca na história das amigas Charlotte e Jackie. Todo ano, na época do Natal, Jackie envia uma carta para Charlotte dizendo o quão perfeita é sua vida – e a partir daí, a protagonista decide passar uma temporada com ela para provar que sua rotina não é tão perfeita assim.

Todos os filmes que listamos acima serão lançados pela Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli