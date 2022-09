7 segredos de Draco Malfoy que os fãs de Harry Potter não sabem

Draco Malfoy é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais complexos de Harry Potter. De A Pedra Filosofal às Relíquias da Morte, o bruxo conta com um dos arcos mais interessantes (e dramáticos) da franquia. A caracterização do “vilão arrependido” também carrega muitos segredos – e alguns deles, nem mesmo os maiores fãs do Universo Mágico conhecem.

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vale lembrar que, em todos os filmes de Harry Potter, Draco Malfoy é interpretado pelo ator britânico Tom Felton.

Revelamos abaixo 7 grandes segredos de Draco Malfoy – veja se você já os conhecia.

Draco é bom em Oclumência

Na saga Harry Potter, a Oclumência é a prática mágica que serve para fortalecer a mente dos usuários contra a Legilimência (a leitura de mentes). Harry não se destacou nessa área, mas segundo o portal do Universo Mágico, Draco tem um “talento natural” para a prática.

“Para Draco, é fácil bloquear suas emoções, compartimentalizar seus sentimentos e desligar partes essenciais de si mesmo”, afirmam as informações do portal.

Família Malfoy é parente da realeza inglesa

No mundo de Harry Potter, a Família Malfoy é conhecida como uma das mais ricas da Inglaterra. E não é só isso: de acordo com um texto publicado no site Pottermore, os Malfoy também compartilham conexões com a realeza britânica.

“Armand Malfoy, o ancestral de Draco, exerceu certos serviços para o Rei William I, em troca da primeira terra da família na Inglaterra. Além disso, o primeiro Lucius Malfoy (antepassado do pai de Draco) tentou se casar com a Rainha Elizabeth I”, indica o site.

O que significa Malfoy?

Nos livros de J.K. Rowling, os nomes dos personagens dizem muito sobre suas personalidades, motivações e perspectivas. O nome Draco, por exemplo, é uma expressão em latim que significa “dragão” ou “serpente”.

O sobrenome Malfoy também carrega um significado muito interessante. De acordo com o portal oficial do Universo Mágico, o nome vem das expressões protofrancesas “mal” (que significa mal) e “foi” (fé ou confiança). Em outras palavras, Malfoy quer dizer “má fé”.

Nome não foi a primeira escolha de J.K. Rowling

Em 2015, J.R. Rowling publicou no portal do Universo Mágico uma lista com 40 nomes criados para a franquia Harry Potter. Alguns desses nomes aparecem nos livros, e outros, acabaram cortados (ou modificados).

Originalmente, Draco não teria o sobrenome “Malfoy”, mas sim “Spungen” ou “Spinks”. Porém, para imprimir um aspecto de “realeza” na família, Rowling optou pela utilização da expressão protofrancesa que explicamos acima.

Com quem Draco se casa?

O epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte leva os leitores para o futuro, 19 anos após a Batalha de Hogwarts. O desfecho da saga revela que Harry se casou com Gina e teve com ela três filhos. O final também confirma o casamento de Draco.

J.K. Rowling também divulgou detalhes adicionais sobre o futuro do vilão arrependido. Após superar a influência de Voldemort, Draco se casa com uma bruxa chamada Astoria Greengrass. O casal tem apenas um filho: Scorpius Hyperion Malfoy.

Família Malfoy não gostou do casamento

Na trama de Harry Potter, a Família Malfoy também é conhecida por suas crenças preconceituosas. Os Malfoy acreditam que os bruxos são superiores aos trouxas, e que devem trabalhar para manter o “sangue puro” de suas linhagens.

A contragosto dos pais, Draco decide criar o filho de uma maneira mais gentil. Junto com Astoria, ele se recusa a ensinar Scorpius a odiar os trouxas – o que se torna um grande ponto de contenção do personagem com sua família.

Draco quase não estudou em Hogwarts

No livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, Draco se vangloria do fato de, originalmente, seu pai ter planejado enviá-lo para a escola Durmstrang (ao invés de Hogwart). A instituição alemã, afinal de contas, não permite a entrada de estudantes nascidos-trouxas.

O personagem também diz que Durmstrang oferece lições de Artes das Trevas aos alunos. Porém, Narcissa Malfoy (a mãe de Draco) não aceitou deixar o filho estudar tão longe de casa. É por isso que Draco se formou em Hogwarts.

Todos os filmes da saga Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

