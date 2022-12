7 séries da Netflix para assistir após Alice in Borderland

Após mais de 2 anos de espera, os fãs de Alice in Borderland podem, finalmente, assistir à 2ª temporada da série. Novidade no catálogo da Netflix, os novos episódios não demoraram nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming. Por isso, quem já maratonou o segundo ano quer saber: o que assistir após Alice in Borderland na plataforma?

“Desta vez, os jogos são mais letais e Tóquio está ainda mais selvagem. Arisu pode até conseguir voltar para o mundo real, mas será que vai valer a pena, depois de tudo?”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Alice in Borderland.

Essa surpreendente história de ação, aventura e ficção científica, baseada no mangá de Haro Aso, é protagonizada por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami.

Já terminou a 2ª temporada de Alice in Borderland? Confira abaixo 7 séries para assistir em seguida na Netflix.

Round 6

Além de ter uma das séries mais populares da história da Netflix, a produção sul-coreana Round 6 (Squid Game no título original) tem uma premissa relativamente parecida com a de Alice in Borderland. Em ambas as séries, pessoas desesperadas participam de jogos perigosos a troco de grandes recompensas.

Na trama de Round 6, centenas de jogadores falidos – incluindo o protagonista Seong Gi-hun – aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. No final da jornada, um prêmio milionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais.

Giri/Haji

Criado por Joe Barton (e exibido originalmente pela BBC), o thriller Giri/Haji é uma das poucas séries da Netflix a atingir a marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Essa queridinha da crítica especializada é uma sugestão perfeita para quem gosta de histórias imprevisíveis ambientadas no submundo do crime.

Giri/Haji acompanha a história de Kenzo Mori, um detetive policial que viaja do Japão à Inglaterra atrás de seu irmão mafioso desaparecido. Enquanto isso, uma verdadeira guerra entre a Yakuza e outras organizações criminosas ameaça tomar conta de Tóquio.

Sweet Home

Famosa por suas cenas aterrorizantes de extrema violência, a série Sweet Home tem apenas 1 temporada, com 10 episódios, na Netflix. Por sua trama dinâmica, acelerada e cheia de reviravoltas, essa produção sul-coreana é perfeita para uma maratona de fim de semana.

A trama de Sweet Home começa quando humanos viram monstros selvagens e passam a tocar o terror por toda a Coreia do Sul. Nesse cenário apocalíptico, um jovem atormentado e seus vizinhos de apartamento lutam para sobreviver sem perder a humanidade.

Garota de Fora

Com duas temporadas na Netflix, a série Garota de Fora se destaca por sua premissa intrigante e por manter o nível de suspense nas alturas – do início ao fim. Recomendada para maiores de 28 anos, a produção tailandesa venceu o prêmio de Melhor Série de TV Asiática no Asia Contents Awards.

Garota de Fora acompanha a história de Nanno, uma garota inteligente e misteriosa que, após ser transferida para uma escola de elite considerada perfeita, encontra na exposição das mentiras e delitos dos colegas (e professores) sua nova missão.

All Of Us Are Dead

Baseada em uma famosa webtoon sul-coreana, All Of Us Are Dead se tornou um grande sucesso na Netflix em 2022. Essa intrigante série de terror, ambientada nos primeiros dias de um apocalipse zumbi, já foi renovada para a 2ª temporada (que deve estrear até 2024).

Em All Of Us Are Dead, uma epidemia mortal surge em uma escola e começa a transformar os estudantes em criaturas incontroláveis e sedentas por sangue. Encurralados, os sobreviventes só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

3%

A série 3% é famosa como a primeira produção brasileira da história da Netflix. Mas essa intrigante trama distópica é bem mais que isso. Por sua premissa “gamificada” e personagens carismáticos (e cheios de segredos), a série é uma boa sugestão para os fãs de Alice in Borderland.

3% é ambientada em um futuro próximo no qual a elite vive no conforto do Maralto – uma comunidade isolada e cheia de recursos. Em uma sociedade estratificada, todos os jovens de 20 anos passam por um processo seletivo para viver lá. Mas só 3% são aprovados.

Erased

Com 1 temporada na Netflix, o anime Erased é famoso por levantar interessantes debates sobre o livre arbítrio e a importância das escolhas. Repleta de reviravoltas, a série é perfeita para quem curte histórias imprevisíveis, com aqueles finais de “explodir a cabeça”.

Erased conta a história de Satoru Fujinuma, um jovem estudante que possui a estranha habilidade de viajar no tempo para salvar vidas. A trama pega fogo assim que protagonista acorda em 1988 – quando tinha apenas 11 anos – e decide evitar o assassinato de sua mãe e o sequestro dos colegas de escola.

As duas temporadas de Alice in Borderland estão disponíveis na Netflix.

