7 séries da Netflix para assistir após Lookism

Sensível, emocionante e cheio de surpresas, a animação sul-coreana Lookism se tornou um inusitado sucesso na Netflix. Dias após o lançamento, a série já figura no Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores sucessos do streaming. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida?

“Em uma sociedade que favorece a beleza, um estudante leva uma vida dupla, alternando entre dois corpos de aparências totalmente opostas”, afirma a sinopse oficial de Lookism na Netflix.

Lookism é baseada no webtoon homônimo, escrito e ilustrado por Park Tae-joon. A trama original foi lançada na internet em novembro de 2014.

Listamos abaixo 7 séries da Netflix, animadas e live-action, para você assistir após Lookism; confira.

Uma Advogada Extraordinária

Se você curtiu o clima singelo e sensível de Lookism, tem tudo para gostar também de Uma Advogada Extraordinária. As séries contam com vários temas em comum: como o poder da aparência, a vida dos “desajustados” na sociedade e a busca por um futuro mais gentil.

Protagonizada pela excelente Park Eun-bin, Uma Advogada Extraordinária conta a história de Woo, uma jovem brilhante no espectro autista que, após ser contratada por um grande escritório de advocacia, enfrenta desafios dentro e fora do tribunal.

Romantic Killer

Divertido e repleto de reviravoltas, o anime Romantic Killer é uma boa pedida para os fãs de Lookism. Com apenas uma temporada na Netflix (e episódios de no máximo meia-hora), a produção japonesa é uma ótima sugestão para uma maratona de fim de semana.

Romantic Killer acompanha a história de Anzu, uma jovem que adora a vida de solteira e nem pensa em se apaixonar ou começar um relacionamento sério. Tudo muda quando uma criatura mágica transforma a vida da protagonista em uma comédia romântica cheia de clichês.

Alquimia das Almas

Um dos k-dramas mais bem sucedidos da Netflix, Alquimia das Almas é ideal para quem gosta de histórias românticas e emocionantes. Com 20 episódios em sua 1ª temporada, essa série mística ganhará, em breve, um segundo ano na plataforma.

Em Alquimia das Almas, uma feiticeira poderosa fica presa no corpo de uma mulher cega. A partir daí, é convocada para mudar o destino do líder de um influente clã. Como de costume, a protagonista acaba se apaixonando por esse líder em questão.

Blue Period

Para muitos espectadores, Blue Period é o anime mais emocionante da Netflix. Sucesso de público e crítica, a animação japonesa é baseada no mangá homônimo, criado por Tsubasa Yamaguchi e vencedor do Grande Prêmio Taisho em 2020.

Com 12 episódios, o anime conta uma história tocante e de belíssimo visual. Na trama de Blue Period, adolescente Yatora Yaguchi, entediado com a vida e com a escola, mergulha no maravilhoso mundo da arte depois de encontrar inspiração em um quadro.

Amanhã

Sucesso na Netflix, o k-drama Amanhã mistura fantasia, romance e elementos sobrenaturais em uma história de tirar o fôlego. Em seus 16 episódios, esta adaptação da HQ virtual homônima é protagonizada por Kim Hee-seon, Rowoon e Lee Soo-hyuk.

Amanhã conta a história de Choi Jun-woong, um jovem que, depois de se tornar meio humano e meio espírito por acidente, entra para uma equipe de anjos da morte com o objetivo de trabalhar em missões especiais e investigações místicas.

Komi Can’t Communicate

Assim como Lookism, Komi Can’t Communicate (Komi Não Consegue se Comunicar) é ambientado em uma escola de ensino médio. O anime faz importantes reflexões sobre a convivência em grupo e o papel das amizades no desenvolvimento pessoal.

Komi Can’t Communicate conta a história da protagonista titular, uma garota linda mas extremamente tímida e antissocial. Na escola, ela conta com a ajuda do colega Tadano para resolver esse problema e estabelece uma meta ambiciosa: fazer 100 amigos em um ano.

Switched

Finalmente, a série japonesa tem a mesma premissa de Lookism: uma troca de corpos. Lançada originalmente em 2018, a produção tem 1 temporada, com apenas 6 episódios, na Netflix. O elenco é liderado por Daiki Shigeoka, Tomohiro Kamiyama e Kaya Kiyohara.

Em Switched (Trocados), o mundo perfeito da protagonista Ayumi é virado de cabeça para baixo quando a invejosa colega Zenko rouba seu corpo, seu namorado e sua vida. Embora a temática da série seja bem parecida com a de Lookism, Switched aposta em uma abordagem bem mais sombria.

Lookism está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.