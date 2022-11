7 séries da Netflix para assistir após Wandinha

Recém-chegada à Netflix, Wandinha se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. A série de Tim Burton superou alguns dos maiores hits do streaming, garantindo a posição Número 1 no Top 10. Quem já conferiu os 8 episódios da 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo as 7 séries da Netflix que os fãs de Wandinha precisam assistir; confira.

O Mundo Sombrio de Sabrina

A série da Netflix que mais se parece com Wandinha é, definitivamente, O Mundo Sombrio de Sabrina. Enquanto a produção de Tim Burton é um spin-off de A Família Addams, a série de terror é um reboot de Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. A trama tem Kiernan Shipka (Mad Men) como a protagonista titular.

O Mundo Sombrio de Sabrina, como o próprio nome já indica, traz um clima bem mais obscuro para as aventuras da bruxinha. Na série, Sabrina precisa lidar com os dilemas da adolescência ao mesmo tempo em que desenvolve seus poderes mágicos. A partir daí, a protagonista enfrenta criaturas demoníacas, feiticeiros rivais e muito mais.

Imperfeitos

Em Wandinha, a Escola Nunca Mais é o lar de adolescentes com poderes mágicos e habilidades paranormais. Se você curtiu o clima da série, tem tudo para gostar também de Imperfeitos, uma produção da Netflix que recebeu grandes elogios do público e da crítica especializada. Atualmente, a série conta com apenas uma temporada na plataforma.

Imperfeitos acompanha a história de Abbi, Tilda e Juan, três adolescentes que sofrem efeitos colaterais monstruosos após um terrível experimento. Os protagonistas desenvolvem habilidades especiais relacionadas a criaturas do folclore – como chupa-cabras, banshees e súcubos. Com os novos poderes, o trio embarca em uma eletrizante jornada de vingança.

O Clube da Meia-Noite

Sucesso na Netflix, O Clube da Meia-Noite é uma produção de Mike Flanagan. O showrunner é conhecido por criar alguns dos maiores sucessos de terror da Netflix, como A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite. Com apenas 1 temporada na Netflix, a série tem tudo para ser renovada para um segundo ano.

A trama de O Clube da Meia-Noite é ambientada em 1994, em uma obscura clínica para adolescentes em estado terminal. À beira da morte, os integrantes de um clube secreto se encontram na madrugada e fazem um pacto sinistro: quem falecer primeiro terá que mandar um sinal do além.

Você

Se você gostou da performance de Jenna Ortega em Wandinha, vale a pena assistir Você (You) em seguida. Com três temporadas na Netflix, a série já foi renovada para um quarto ano, que chega ao streaming em março de 2023. Liderado por Penn Badgley (Gossip Girl), o elenco de Você conta com Victoria Pedretti (Era Uma Vez em Hollywood), Shay Mitchell (Pretty Little Liars) e outras estrelas.

Você acompanha a história de Joe, um psicopata obsessivo e perigosamente charmoso que vai ao extremo para entrar na vida de quem o fascina. Jenna Ortega integra o elenco da 2ª temporada de Você, no papel de Ellie Alves. A personagem é a irmã mais nova de Delilah, uma jornalista investigativa que acaba se envolvendo com Joe.

Luna Nera

Misturando terror, fantasia e romance, Luna Nera é baseada no famoso romance homônimo de Tiziana Triana. Com apenas uma temporada (e só 6 episódios) na Netflix, essa série italiana é perfeita para uma maratona de fim de semana. O elenco é liderado por Nina Fotaras, Giorgio Belli e Manuela Mandracchia.

A trama de Luna Nera é ambientada na Itália do século XVII. Em uma época marcada por grandes desenvolvimentos culturais e pelo fanatismo religioso, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas. À medida que desenvolve seus poderes mágicos, a protagonista Ade também deve lidar com o assédio da Inquisição.

Spectros

A série brasileira Spectros também é uma boa sugestão para quem curtiu a trama de Wandinha. Lançada em 2020, a produção mistura fantasia e terror em uma trama surpreendente, repleta de surpresas e sustos. O elenco conta com Danilo Mesquita (Segundo Sol), Mariana Sena (Mar do Sertão) e Cláudia Okuno (Acampamento Intergalático).

Spectros é uma interessante combinação entre o folclore brasileiro e as lendas japonesas. Afinal de contas, a série é ambientada no Bairro da Liberdade, a maior comunidade nipônica do Brasil. A produção conta a história de 5 adolescentes que testemunham fenômenos paranormais em um confronto de outro mundo.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

Para quem gostou das cenas de terror de Wandinha, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é a melhor opção para assistir em seguida. Afinal de contas, a série é uma das mais assustadoras da Netflix. Lançada durante a temporada de Halloween da plataforma, a produção conta uma história diferente em cada episódio.

Macabra, deslumbrante e repleta de efeitos práticos, essa antologia de terror conta com oito histórias arrepiantes e cheias de pesadelos grotescos. As tramas foram selecionadas (e algumas delas criadas) por Guillermo del Toro, conhecido por filmes como Colina Escarlate, A Forma da Água e O Labirinto do Fauno.

Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.