7 séries da Netflix para maratonar após Stranger Things 4

Com o lançamento da 1ª parte de sua 4ª temporada, Stranger Things voltou ao Top 10 da Netflix em vários países – incluindo o Brasil. Uma boa parte dos assinantes não demorou nem 24 horas para maratonar os 7 novos episódios. Esses fãs querem saber: o que assistir em seguida na plataforma?

Vale lembrar que o quarto ano de Stranger Things foi dividido em duas partes. A 1ª delas já está disponível na Netflix. A 2ª, por sua vez, só estreia na plataforma no início de julho.

Continua depois da publicidade

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse da 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things na plataforma.

Listamos abaixo as 7 melhores séries para você assistir após maratonar Stranger Things 4 na Netflix; confira.

Derry Girls

Se você curte Stranger Things pela amizade e companheirismo dos personagens principais, tem tudo para gostar também de Derry Girls. Vista como uma das séries mais hilárias da plataforma, Derry Girls conta com 2 temporadas no streaming. Seu terceiro (e último) ano foi exibido em 2022, e deve chegar em breve ao catálogo da plataforma.

Ambientada nos anos 90, Derry Girls acompanha a história de 5 estudantes que se preparam para enfrentar os desafios do amadurecimento em meio aos conflitos políticos da Irlanda do Norte. Mas não deixe a sinopse te enganar: Derry Girls é uma série extremamente engraçada, cheia de momentos para morrer de rir.

O Mundo Sombrio de Sabrina

Assim como Stranger Things, O Mundo Sombrio de Sabrina é uma série sobrenatural protagonizada por um jovem elenco. Porém, a produção da Netflix troca os projetos de MK Ultra e as referências ao Mundo Invertido por uma jornada alucinante pelo mundo da bruxaria. Na verdade, a produção é um reboot moderno da sitcom Sabrina: Aprendiz de Feiticeira.

O Mundo Sombrio de Sabrina traz Kiernan Shipka (Mad Men) como a protagonista titular, uma jovem que se divide entre uma vida normal de adolescente e o legado de sua família feiticeira. Ambientada no universo de Riverdale, a série é bem mais sombria que a sitcom original. Ou seja: os fãs podem esperar por muito sangue, romances e sustos.

I Am Not Okay With This

Fãs da trama de Eleven em Stranger Things vão reconhecer imediatamente a história de I Am Not Okay With This. Na série, Sophia Lillis (It: A Coisa) vive Syd, um adolescente que lida com as turbulências do ensino médio e uma crush não correspondida – tudo isso enquanto tenta controlar a destruição causada por seus crescentes superpoderes.

Nesse sentido, a jornada da protagonista é semelhante à de Eleven, já que as duas personagens lutam para entender (e dominar) suas habilidades especiais. I Am Not Okay With This só tem uma temporada na Netflix. Com isso, é perfeita para uma maratona. Além de Sophia Lillis, o elenco da série conta com Wyatt Oleff (It: A Coisa) e Kathleen Rose Perkins (Episodes).

Grite, Você Está Sendo Filmado

Grite, Você Está Sendo Filmado é um divertido reality show de pegadinhas, cheio de sustos e revelações. Sendo assim, por que a série é perfeita para os fãs de Stranger Things? A resposta é muito simples: Grite, Você Está Sendo Filmado (Prank Encounters, no título original) é apresentado por Gaten Matarazzo, o Dustin de Stranger Things.

A descrição oficial de Grite, Você Está Sendo Filmado revela que os participantes do programa estrelam seus próprios filmes de terror na frente de câmeras escondidas. Em sua estreia original, a série causou grande polêmica na Netflix. Para muitos espectadores, as pegadinhas são “cruéis e assustadoras”. Mesmo assim, o reality show não demorou a ser renovado para uma 2ª temporada.

Locke & Key

O clima de Locke & Key é muito parecido com o de Stranger Things. Por isso, a série é uma sugestão excelente para os fãs da produção da Netflix. Com uma história mágica e realmente misteriosa, Locke & Key é baseada nas aclamadas HQs de Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Atualmente, a série já conta com 2 temporadas no catálogo da plataforma.

Locke & Key acompanha a história de três irmãos que se mudam para uma casa antiga após o assassinato do pai. Na nova residência, eles descobrem chaves mágicas que abrem misteriosos portais e desvendam antigos segredos. A produção tem Darby Stanchfield (Mad Men), Connor Jessup (Blackbird) e Emilia Jones (Utopia) como os irmãos Locke.

Diário de Horrores

Pouco conhecida pela audiência brasileira da Netflix, Diário de Horrores é uma divertida série antológica que mistura terror, suspense, comédia e fantasia. Por não contar com muito sangue e violência, a produção britânica pode ser assistida tranquilamente por toda a família. Cada episódio conta uma história diferente. Ou seja: os capítulos não precisam ser vistos em ordem.

Em Diário de Horrores, os assinantes da Netflix podem conferir histórias sobre magia negra, encontros sobrenaturais, monstros terríveis, tecnologia fora de controle e muito mais. Os episódios são narrados pelo “Curioso”, uma misteriosa figura mascarada que aparece no início e no final de cada capítulo.

Sweet Tooth

Sweet Tooth chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 2021, e não demorou a garantir uma renovação para a 2ª temporada. Produzida por Robert Downey Jr. (o Homem de Ferro dos filmes da Marvel), Sweet Tooth é uma fábula pós-apocalíptica baseada nas HQs de Jeff Lemire. Fofa e de partir o coração, a série é garantia de emoção na plataforma.

A série é ambientada uma década após uma terrível pandemia dizimar grande parte da população humana. A doença veio acompanhada do misterioso surgimento de crianças híbridas, bebês que misturam características de humanos e animais. Em Sweet Tooth, um adorável menino-cervo sai em busca de um novo começo na companhia de um protetor rabugento.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.