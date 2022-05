7 séries da Netflix para ver após o final de Quem Matou Sara?

Uma das séries mexicanas mais populares da Netflix, Quem Matou Sara? chegou ao fim após 3 temporadas. Após o chocante desfecho da história do protagonista Álex e da Família Lazcano, muitos fãs já se sentem órfãos. Sendo assim, quais são as melhores séries para assistir em seguida no catálogo brasileiro da plataforma?

O elenco principal de Quem Matou Sara? é formado por Manolo Cardona, Alejandro Nones, Ximena Lamadrid, Ginés García Millán e Carolina Miranda.

“Determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o real culpado pelo crime”, afirma a sinopse oficial de Quem Matou Sara? na Netflix.

Listamos abaixo as 7 melhores séries da Netflix para assistir após o final de Quem Matou Sara?; confira.

O Inocente

Vista como uma das melhores séries de suspense da Netflix, O Inocente é uma sugestão perfeita para quem já maratonou a temporada final de Quem Matou Sara?. Baseada na obra de Harlan Coben, a série traz Mario Casas (Um Contratempo) como Mateo Vidal, um homem que se vê envolvido em um espiral de intrigas após cometer (acidentalmente) um assassinato. Depois de anos na cadeia, o protagonista tenta virar a página com a esposa Olivia. Entretanto, um telefonema inesperado acaba revivendo todos os fantasmas do passado.

Quem Matou María Marta?

Sucesso com a crítica especializada, a série argentina Quem Matou María Marta? acompanha a história de um chocante crime real. A produção documental faz parte do gênero true crime, que se torna cada vez mais popular com o público brasileiro. No documentário, o cineasta Alejandro Hartmann faz um ótimo trabalho ao investigar a misteriosa morte de María Marta García Belsunce, um dos crimes mais famosos da história da Argentina. A série traz entrevistas com jornalistas que cobriram o caso, membros da família e muito mais.

Entrevías

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série espanhola Entrevías tem José Coronado (que também está em O Inocente) no papel principal. Na produção de ação, drama e suspense, o ator interpreta o protagonista Tirso Abantos. Entrevías acompanha a história de um veterano que guerra que decide fazer justiça com as próprias mãos após a neta adotiva se envolver com o mundo do crime organizado. Para isso, ele conta com a ajuda de um policial corrupto e dos moradores de um perigoso bairro de Madri.

Beleza Impiedosa

Assim como Quem Matou Sara?, Beleza Impiedosa acompanha uma história de vingança (ou justiça?) contra uma poderosa e influente família. A produção sul-africana estreou na Netflix em maio de 2022, e não demorou para figurar no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Em Beleza Impiedosa, Rosemary Zimu interpreta a protagonista Zinhle Manzine, uma super modelo que se infiltra na empresa de cosméticos da família Bhengu para expôr os crimes do clã e se vingar de um trauma do passado.

Ingovernável

Recomendada para maiores de 16 anos, a série mexicana Ingovernável faz sucesso com uma boa dose de sexo e violência. A produção foca na história de Emilia Urquiza, a Primeira-Dama do México. Determinada e idealista, Emilia parece estar disposta a tudo para atingir seus objetivos. Porém, após a misteriosa morte do marido, ela passa a ser vista como uma das principais suspeitas. A partir daí, a protagonista decide fazer sua própria investigação, com a intenção de provar sua inocência e descobrir a identidade do verdadeiro assassino.

O Último Dragão

O Último Dragão é uma emocionante história de ação e suspense, ambientada no universo das facções criminosas. Na série mexicana, Sebastián Rulli (Os Ricos Também Choram) interpreta o protagonista Miguel Garza – um homem que retorna de Tóquio se muda para o México com o objetivo de assumir a posição deixada pelo avô no comando de um poderoso cartel. Nesse cenário complicado, Miguel é obrigado a disputar o controle dos negócios com dois perigosos rivais.

A Vingança das Juanas

Finalmente, se você curtiu Quem Matou Sara? pelo clima de “novelão” da produção mexicana, A Vingança das Juanas é a melhor opção para assistir em seguida. A série conta a história de cinco mulheres com o mesmo nome e a mesma marca de nascença. Após um encontro fortuito, as Juanas decidem investigar a verdade sobre o passado – e acabam encontrando uma misteriosa trama de mentiras que parece levar a um poderoso e influente político. A série é um reboot da novela colombiana Las Juanas, lançada nos anos 90.

Todas as temporadas de Quem Matou Sara? estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.