7 séries da Netflix para ver após O Poder e a Lei

Baseado em uma famosa saga literária, O Poder e a Lei se tornou um grande sucesso na Netflix. O drama jurídico conquista fãs com personagens carismáticos, mistérios imprevisíveis e inúmeras reviravoltas. Quem já assistiu aos 10 episódios da 1ª temporada quer saber: o que ver em seguida na plataforma?

“Na pior após um acidente, o ambicioso advogado de Los Angeles Mickey Haller volta à ativa ao aceitar um caso de assassinato”, afirma a sinopse oficial de O Poder e a Lei na Netflix.

Criada por David E. Kelley (Big Little Lies), O Poder e a Lei tem Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell e Becki Newton no elenco.

Listamos abaixo 7 dramas jurídicos da Netflix para assistir após O Poder e a Lei; confira abaixo.

Anatomia de um Escândalo

Junto com O Poder e a Lei, Anatomia de um Escândalo é um dos dramas jurídicos mais populares da Netflix. A série faz muito sucesso ao abordar a perspectiva britânica dos grandes julgamentos – muito diferente da americana. Também criada por David E. Kelley, Anatomia de um Escândalo acompanha a história de Sophie, a esposa de um político poderoso que vê sua vida desmoronar após um grave escândalo sexual. A série é ancorada por poderosas atuações de Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend.

Inacreditável

Lançada na Netflix em 2019, Inacreditável ganhou o coração do público e da crítica especializada. A série começa quando uma jovem é acusada de falsa denúncia de estupro. Mas anos depois, duas investigadoras encaram casos assustadoramente parecidos, e embarcam em uma tensa jornada em busca de respostas. O fato da produção ser baseada em uma história real torna sua trama ainda mais poderosa. O elenco de Inacreditável é liderado por Toni Collette e Merritt Weaver como as investigadoras Grace e Karen.

Criminal

Criminal é um dos melhores thrillers da Netflix. A série antológica conta com quatro versões na plataforma. Cada uma delas é ambientada em um país diferente: Inglaterra, Alemanha, Espanha e França. Os episódios contam histórias individuais, com início, meio e fim. A premissa é sempre a mesma: em uma sala de interrogatório, investigadores questionam suspeitos de crimes hediondos até que a verdade seja revelada. A franquia conta com ótimas performances de atores como Kit Harington, David Tennant, Sophie Okonedo, Sara Giraudeau, Nathalie Baye, Peter Kurth, Nina Hoss, Carmen Machi e Inma Cuesta.

Castle and Castle

Castle and Castle leva o característico clima dos drama jurídicos para um cenário pouco conhecido pela audiência internacional: os tribunais nigerianos. Produzida na Nollywood – a indústria de cinema e TV da Nigéria – a série acompanha a história de Tega e Remi Castle, um casal de advogados poderosos e influentes, que muitas vezes, representam interesses conflitantes nas cortes da lei. Fãs podem esperar por traições, segredos e inúmeras reviravoltas. O elenco de Castle and Castle é liderado por Richard Mofe-Damijo e Dakore Egbuson-Akande.

Os Olhos que Condenam

Considerada uma das melhores séries da Netflix, Os Olhos que Condenam é uma produção da cineasta Ava Duvernay. Baseada em uma revoltante história real, a produção acompanha a história de cinco adolescentes do Harlem que vivem um pesadelo após serem injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park. A trama faz um ótimo trabalho ao traçar um panorama cruel sobre o racismo do sistema jurídico americano. Por sua performance como Korey Wise, Jharrel Jerome ganhou o Emmy de Melhor Ator em Minissérie Dramática.

For Life

Com duas temporadas na Netflix, For Life também é baseada em uma história real. Em For Life, o protagonista Aaron Wallace é condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. Atrás das grades, ele estuda Direito com o objetivo de reverter sua própria condenação e ajudar os companheiros de cárcere a encontrar justiça. O drama jurídico adapta para a TV a emocionante história de Isaac Wright Jr. O elenco é liderado por Nicholas Pinnock, Indira Varma, Joy Bryant e Mary Stuart Masterson.

Doze Jurados

Pouco conhecida pelos assinantes da Netflix, a série Doze Jurados é uma verdadeira “joia escondida” na plataforma. A produção belga é uma sugestão imperdível para fãs de drama jurídicos como O Poder e a Lei. Na trama, um júri formado por doze cidadãos comuns têm a difícil missão de decidir o destino de uma mulher acusada de matar sua melhor amiga e a própria filha. Sucesso com a crítica especializada, Doze Jurados atingiu a invejável marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.