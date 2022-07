7 séries da Netflix para ver após Prisioneiro da Madrugada

Sucesso na Netflix, Prisioneiro da Madrugada conquista fãs com uma trama eletrizante, misteriosa e repleta de reviravoltas. O thriller espanhol já garante posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Quem já maratonou a 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Uma equipe armada cerca uma prisão psiquiátrica para resgatar um serial killer. Mas a batalha que se segue surpreende a todos”, afirma a sinopse oficial de Prisioneiro da Madrugada na Netflix.

Produzida na Espanha, Prisioneiro da Madrugada é um projeto de Xosé Morais e Victor Sierra. O elenco da série conta com Alberto Ammann (Narcos), Luis Callejo (Bastardoz) e Bárbara Goenaga (Agnosia).

Listamos abaixo 7 séries que os fãs de Prisioneiro da Madrugada precisam assistir na Netflix.

Narcos (e Narcos: México)

Para os fãs de Prisioneiro da Madrugada, a melhor série para assistir em seguida é Narcos (e seu derivado Narcos: México). Afinal de contas, a produção da Netflix também conta com Alberto Ammann – o intérprete do protagonista Hugo no thriller espanhol – em uma performance de tirar o fôlego.

Na série, Ammann interpreta o violento gângster Pacho Herrera, um dos personagens mais interessantes da trama. Baseada em uma história real, Narcos acompanha a ascensão e a queda de alguns dos traficantes mais famosos do mundo, como Pablo Escobar, Félix Gallardo e El Chapo.

O Inocente

Baseada na obra de Harlan Coben, O Inocente é uma das melhores séries de mistério da Netflix. Lançada em 2021, a produção é ancorada por uma poderosa performance de Mario Casas (Um Contratempo) como o protagonista Mateo. Garantia de emoção, a série conta com 1 temporada na plataforma.

A história de O Inocente começa quando uma morte acidental leva um homem comum para uma espiral de intrigas e assassinato. Após passar anos na cadeia, Mateo encontra o amor e recupera a liberdade. Porém, um misterioso telefonema acaba trazendo seu passado de volta à tona. Aura Garrido, que está no hit Bastardoz, também atua na série.

Fugitiva

Fugitiva é uma série imprevisível, na qual cada reviravolta guarda um segredo diferente. Criada por Joaquín Oristrell, a produção traz Paz Vega (Espanglês) como a protagonista Magda, uma mulher que bola um plano ousado para proteger os filhos e impedir as ambições de homens poderosos.

Em Fugitiva, Magda, uma vítima de abuso doméstico, arma um esquema elaborado para salvar os filhos. Em uma viagem para o México, a protagonista orquestra um sequestro falso com o objetivo de esconder os filhos e livrá-los da influência de Alejandro, seu violento marido. O elenco conta também com Julio Bracho (O Ladrão) e Mercedes Sampietro (Salvador).

Entrevías

Um dos maiores sucessos recentes da Netflix, Entrevías se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. A produção espanhola figurou por semanas no Top 10 do streaming, conquistando fãs no mundo todo. Criada por David Bermejo, a série é liderada por José Coronado (Um Contratempo) em uma performance emocionante.

Entrevías conta a história de Tirso Abantos, um ex-capitão do exército que vive em um dos bairros mais perigosos de Madri. Quando sua neta se torna vítima de traficantes de drogas, o protagonista embarca em uma violenta e perigosa jornada. Decidido a fazer justiça com as próprias mãos, ele conta com a ajuda de um policial corrupto.

Vítima Número 8

Vítima Número 8 é uma intrigante história de mistério onde nada é o que parece. Com apenas uma temporada na Netflix, a produção tem somente 8 episódios. Por isso, é perfeita para uma maratona de fim de semana. Porém, vale lembrar que, devido a diversas cenas de violência e conteúdo sexual, a produção é recomendada para maiores de 18 anos.

A história de Vítima Número 8 começa quando um atentado terrorista na cidade de Bilbao, norte da Espanha, mata sete pessoas. A ação também destrói a vida do suspeito jihadista e de todos que o cercam. A partir daí, dois policiais fazem de tudo para desvendar a identidade do verdadeiro culpado. A série é levemente inspirada no ataque a La Rambla, ocorrido em 2017.

Sky Rojo

Dos criadores de La Casa de Papel, Sky Rojo chegou ao catálogo da Netflix em 2021. Atualmente, a produção espanhola já conta com 2 temporadas no streaming. Um dos grandes trunfos da série é seu elenco, que conta com Verónica Sánchez (Ao Sul de Granada), Lali Espósito (Chiquititas), Yany Prado (Sou a Rainha) e Miguel Ángel Silvestre (Sense8).

Sky Rojo foca na história de três mulheres: Coral, Wendy e Gina. Após anos de trabalho em um bordel das Ilhas Canárias, elas acabam se envolvendo em uma briga que acaba mal. Dispostas a superar o passado e garantir a liberdade, as protagonistas embarcam em uma caótica jornada – enquanto são perseguidas por um violento cafetão e seus capangas.

Vis a Vis

Finalmente, uma ótima sugestão para os fãs de Prisioneiro da Madrugada é a série espanhola Vis a Vis. Afinal, a série também é ambientada em uma penitenciária. Com 5 temporadas na Netflix, a produção se destaca por seu elenco feminino, liderado por Maggie Civantos (As Telefonistas) e completado por Najwa Nimri, Alba Flores e Belén Cuesta, estrelas de La Casa de Papel.

Vis a Vis acompanha a história de Macarena, uma mulher que, após ser manipulada pelo homem por quem se apaixonou, aceita cometer um crime financeiro. Condenada à prisão, ela é forçada a lidar com as excêntricas companheiras de cela e aprender a viver nesse ambiente hostil. Ou seja: a série é basicamente uma “Orange is the New Black espanhola”.

Prisioneiro da Madrugada está disponível na Netflix.

