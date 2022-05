7 séries da Netflix parecidas com Beleza Impiedosa

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Beleza Impiedosa conquista fãs com uma trama repleta de mistérios e reviravoltas. A série também comprova o interesse do público internacional por histórias ambientadas em países da África. Quem já conferiu a primeira temporada quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Para vingar seu passado trágico, uma mulher misteriosa se infiltra em uma família poderosa na indústria da beleza, mas que guarda segredos horríveis”, afirma a sinopse de Beleza Impiedosa na Netflix.

Criada por Lebogang Mogashoa, Beleza Impiedosa tem Rosemary Zimu como a protagonista Zinhle. Dumisani Mbebe e Nthati Moshesh completam o elenco principal.

Listamos abaixo 7 séries da Netflix que os fãs de Beleza Impiedosa precisam assistir; veja.

Sangue & Água

Lançado originalmente em 2020, o thriller Sangue & Água entrou para a história como uma das primeiras produções originais africanas da Netflix. O thriller sul-africano é comparado a sucessos como Elite e Bem-vindo ao Éden, principalmente pelas inúmeras reviravoltas em seu enredo.

Com suas temporadas na Netflix, a trama de Sangue & Água começa quando uma adolescente da Cidade do Cabo conhece uma nadadora famosa em uma festa. Desconfiando que a atleta é sua irmã perdida, a protagonista se envolve em uma alucinante jornada em busca de respostas.

Queen Sono

Queen Sono é outra excelente produção sul-africana da Netflix. Garantia de diversão na plataforma, a série mistura ação, aventura, comédia e drama em uma história eletrizante. Protagonizada por Pearl Thusi, Queen Sono conta com uma temporada de 6 episódios no streaming.

Ou seja: Queen Sono é perfeita para uma maratona de fim de semana. A série acompanha a história da espiã Queen Sono, uma intrépida agente especial que entra em uma sinistra teia de negócios, política e conspirações enquanto tenta descobrir a verdade por trás da morte de sua mãe.

União de Sangue

União de Sangue chegou ao catálogo brasileiro da Netflix dias antes de Beleza Impiedosa. Como a primeira produção original nigeriana da história da plataforma, a série de mistério garantiu posições de destaque no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil. A popularidade da série é explicada por sua trama imprevisível e pelas ótimas performances do elenco.

Em União de Sangue, as atrizes Ini Dima-Okojie e Nancy Isime interpretam as protagonistas Sarah e Kemi. Kola, o noivo abusivo de Sarah desaparece misteriosamente às vésperas do casamento. Apontadas como suspeitas pela poderosa família de Kola, as melhores amigas são obrigadas a fugir e guardar um terrível segredo.

Reis de Joanesburgo

Lançada originalmente em 2020, a série policial Reis de Joanesburgo conta com uma temporada arrepiante na Netflix. Com apenas 6 episódios, a produção sul-africana é garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais exigentes. A trama faz muito sucesso com uma mistura de crimes reais e ameaças sobrenaturais.

Reis de Joanesburgo conta a história dos Irmãos Masire. A jornada dos protagonistas é perturbada por uma sinistra maldição familiar, com o potencial para acabar de uma vez por todas com suas ambições. A série é uma criação de Shona Ferguson, que além de servir como showrunner, interpreta o protagonista Simon ‘Vader’ Masire.

Castle and Castle

Lançada originalmente em 2018, Castle and Castle já conta com duas temporadas emocionantes no catálogo brasileiro da Netflix. Uma produção de Nollywood – o Hollywood Nigeriano – a série é uma sugestão perfeita para fãs de dramas jurídicos como How To Get Away With Murder e O Poder e a Lei.

Em Castle and Castle, um casal poderoso e bem-sucedido de advogados se vê em lados opostos do sistema jurídico. Será que o casamento conseguirá sobreviver à tensão nos tribunais? Só assistindo a série nigeriana para saber. Criada por Mo Abudu, a série dramática traz Richard Mofe-Damijo e Dakore Egbuson-Akande como os protagonistas Tega e Remi.

Como Acabar com o Natal

Se você curtiu o estilo e estética de Beleza Impiedosa, mas prefere séries mais leves e divertidas, Como Acabar com o Natal é a opção perfeita para assistir em seguida na Netflix. Criada pelos irmãos Ramaphakela (Solteiramente), a produção sul-africana traz Thando Thabethe e Busisiwe Lurayi no papel de duas irmãs em pé de guerra.

Como Acabar com o Natal acompanha a história de Tumi, uma jovem exagerada que sempre se envolve nas maiores confusões. Ao retornar à casa da família para passar o Natal, Tumi faz de tudo para não incomodar os parentes. Mas será que ela consegue terminar essa data especial sem estragar tudo? A série já conta com duas temporadas na Netflix.

Diamond City

Assim como Castle and Castle, Diamond City é um popular drama jurídico africano. Produzida na África do Sul, a série conta com uma temporada de 13 episódios na Netflix. Um dos itens mais emocionantes da lista, Diamond City conquista fãs com uma tocante história de resiliência e superação.

Diamond City conta a história de Zandile, uma defensora pública que é presa injustamente por investigar uma conspiração governamental. De volta aos tribunais, a protagonista luta para provar a inocência e salvar a própria vida. Infelizmente, a série chegou ao fim após a morte da atriz Noxee Maqashalala, intérprete de Zandile.