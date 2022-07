7 séries da Netflix parecidas com Boo, Bitch

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Boo, Bitch já está fazendo o maior sucesso na plataforma! Protagonizada por Lana Condor – da franquia Para Todos os Garotos – a série mistura romance, comédia e elementos sobrenaturais em uma trama surpreendente e repleta de reviravoltas. Quem já maratonou a 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“É o último ano da escola, e duas amigas estão prontas para curtir a vida ao máximo! O único problema é que agora uma delas é um fantasma”, afirma a sinopse oficial de Boo, Bitch na Netflix.

Além de Lana Condor como a protagonista Erika Vu, o elenco de Boo, Bitch conta com Madison Thompson (Ozark), Zoe Colletti (Fear the Walking Dead), Aparna Brielle (Grimm) e Mason Versaw (Gossip Girl).

Listamos abaixo 7 séries da Netflix que os fãs de Boo, Bitch precisam assistir; confira.

The Politician

Assim como Boo, Bitch, The Politician é uma intrigante e divertida série teen. Porém, a produção vem acompanhada pela inconfundível estética de Ryan Murphy – famoso por projetos como Glee, American Horror Story e Ratched. A série é garantia de emoção e muitas reviravoltas.

Com 2 temporadas na Netflix, The Politician acompanha a história de Payton, um estudante do ensino médio que sonha em se tornar o presidente dos Estados Unidos e faz de tudo para cumprir sua ambição. Protagonizada por Ben Platt (Querido Evan Hansen), a série tem Bette Midler (Abracadabra) e Gwyneth Paltrow (Homem de Ferro) no elenco.

Fate: A Saga Winx

Fate: A Saga Winx mistura aventura, romance e muita emoção em uma trama mágica. A série é uma versão live-action da animação O Clube das Winx, que fez muito sucesso no Brasil nos anos 2000. Embora tenha falhado em conquistar a crítica especializada, a produção ganhou o coração dos espectadores e não demorou para ser renovada para a 2ª temporada.

A série teen conta a história de Bloom, Stella, Aisha, Terra e Musa, cinco adolescentes que entram em uma escola para fadas com o objetivo de aprender a controlar seus poderes mágicos. A partir daí, elas encaram rivalidades, romances e estudos do mundo sobrenatural. O elenco é liderado por Abigail Cowen (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Hannah van der Westhuysen (The Fugitives).

Sex Education

Entre as séries teen da Netflix, Sex Education é, de longe, uma das mais aclamadas. Sucesso de público e crítica, a produção britânica conta com 3 temporadas na plataforma, e já foi renovada para um quarto ano. A série se destaca por abordar com leveza e responsabilidade alguns dos conceitos mais importantes da sexualidade juvenil.

A trama de Sex Education começa quando o tímido Otis, – o filho adolescente de uma sexóloga – junto com os amigos Eric e Maeve, decide abrir uma espécie de “clínica de aconselhamento sexual” em sua escola. Um dos grandes trunfos da série é seu elenco, liderado por Asa Butterfield (X+Y), Gillian Anderson (The Crown), Ncuti Gatwa (Doctor Who) e Emma Mackey (Morte no Nilo).

Ginny & Georgia

Ginny & Georgia conta com apenas 1 temporada na Netflix, mas já foi renovada para um segundo ano. Criada por Sarah Lampert, a produção conta a história de uma jovem mãe que leva os filhos para morar em uma outra cidade, com o objetivo de virar a página e começar uma nova vida. Porém, Georgia logo percebe que recomeçar do zero não é tão simples assim.

Brianne Howey, famosa por sua performance na série Batwoman, vive a protagonista Georgia. A jovem Antonia Gendry, por sua vez, interpreta Virginia ‘Ginny’ Miller. O elenco de Ginny & Georgia conta também com Jennifer Robertson (Schitt’s Creek), Felix Mallard (A Extraordinária Playlist de Zoe) e Sara Waisglass (Degrassi: Next Class).

Eu Nunca

Divertida, emocionante e surpreendentemente realista, Eu Nunca é uma das séries teen mais populares da Netflix. Produzida por Mindy Kaling, de The Office e The Mindy Project, a trama conta com 2 temporadas na Netflix. A 3ª estreia ainda em 2022, e além disso, a produção já foi renovada para o quarto (e último) ano.

Protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan (Red: Crescer é uma Fera), Eu Nunca acompanha a jornada de Devi Vishwakumar, uma garota de 15 anos que, após um ano bastante complicado, deseja melhorar seu status social na escola. Para isso, ela terá que lidar com a pressão da família, a relação com os amigos e o surgimento de duas crushes de tirar o fôlego.

Greenhouse Academy

Pouco conhecida pelos assinantes da Netflix, Greenhouse Academy tem 4 temporadas na Netflix. A série não chega perto do sucesso de outras produções teens da plataforma. Mesmo assim, vale a pena conferir a trama intrigante – e bastante divertida – de seus episódios. A produção é baseada na premiada série israelense Ha-Hamana.

Em Greenhouse Academy, os gêmeos Hayley e Alex se matriculam em um colégio interno de elite, onde encontram rivalidade, romance e um mistério relacionado à morte recente da mãe. Criada por Giora Chamizer, a série traz Grace van Dien (a Chrissy de Stranger Things), Chris O’Neal (How to Rock) e Jessica Amlee (Heartland) no elenco.

Gatunas

Se você curtiu a trama de Boo, Bitch, tem tudo para gostar também de Gatunas. Afinal, a produção também é protagonizada por intrépidas personagens femininas. Com 2 temporadas na Netflix, a série é baseada no livro de mesmo nome, escrito por Kirsten Smith. Já que tem apenas 20 episódios, a trama é perfeita para uma maratona de fim de semana.

A trama de Gatunas começa quando a protagonista Elodie Davis muda de cidade após a morte da mãe. Tentando lidar com a nova rotina, ela faz amizade com duas colegas de classe depois de conhecê-las em um grupo de “Furtadores Anônimos”. Brianna Hildebrand, da franquia Deadpool, interpreta Elodie. O elenco da série conta também com Quintessa Swindell (Euphoria) e Kiana Madeira (Rua do Medo).

Boo, Bitch está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.