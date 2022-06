7 séries da Netflix parecidas com Maldivas

Com uma história repleta de mistérios e reviravoltas, Maldivas se tornou um grande sucesso na Netflix. A produção brasileira superou alguns dos maiores sucessos da plataforma e garantiu posições privilegiadas no Top 10 nacional. Se você curtiu a trama de Maldivas, a Netflix conta com várias produções parecidas que são perfeitas para assistir em seguida.

“Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Maldivas na Netflix.

Criada por Natália Klein (Adorável Psicose), Maldivas tem Bruna Marquezine (Besouro Azul), Manu Gavassi (Big Brother Brasil 20), Sheron Menezzes (Dança dos Famosos) e Carol Castro (Velho Chico) como protagonistas.

Já maratonou Maldivas na Netflix? Veja abaixo 7 séries para assistir em seguida na plataforma.

Coisa Mais Linda

Entre as séries brasileiras disponíveis na Netflix, Coisa Mais Linda é a melhor sugestão para os fãs de Maldivas. Afinal, a produção nacional também é protagonizada por um grupo de mulheres independentes, carismáticas e cheias de segredos. A diferença é o fato de Coisa Mais Linda ser ambientada nos anos 50.

Em Coisa Mais Linda, uma mulher chega ao Rio de Janeiro para encontrar o marido – mas não demora a descobrir que foi abandonada. Mas ao invés de sofrer, ela decide ficar na cidade e abrir um clube de bossa nova. A série tem Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa e Fernanda Vasconcellos nos papéis principais.

Temporada de Verão

Temporada de Verão é outra série brasileira que tem tudo para conquistar os fãs de Maldivas. A produção nacional chegou ao catálogo da plataforma no início de 2022, e permaneceu por semanas no Top 10 da plataforma. Ambientada em um belíssimo cenário, a série é garantia de emoção no streaming.

A série foca na história de vários jovens que vivem um verão inesquecível – repleto de amor, amizades verdadeiras e segredos devastadores – enquanto trabalham em um resort paradisíaco. Um dos grandes trunfos da produção é seu elenco, que conta com Giovanna Lancellotti, Gabz, e Jorge López, famoso por interpretar o sedutor Valério nas primeiras temporadas de Elite.

Sintonia

Uma das séries brasileiras mais populares da Netflix, Sintonia é ambientada no universo do funk. A trama é uma projeto de KondZilla, um dos produtores musicais mais influentes do país. Com duas temporadas na plataforma, Sintonia faz sucesso por misturar romance, drama e comédia em um retrato realista das comunidades paulistas.

A história de Sintonia é contada sob as perspectivas de três protagonistas: Nando, Doni e Rita. Criados juntos em uma favela de São Paulo, os três amigos correm atrás de seus sonhos nos mundos da música, do crime organizado e das igrejas evangélicas. A série é protagonizada por Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas.

Bom Dia, Verônica

Bom Dia, Verônica é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores produções brasileiras da Netflix. O thriller policial adapta para a plataforma um livro homônimo, escrito por Raphael Montes. A série também é uma criação de Ilana Casoy, uma das criminólogas mais famosas do Brasil.

A série acompanha a história de Verônica Torres, uma policial que decide investigar um terrível predador sexual, e em sua jornada, acaba descobrindo segredos assustadores e sinistros esquemas de corrupção. Protagonizada por Tainá Muller, a produção conta com Eduardo Moscovis, Camila Morgado e Elisa Volpatto no elenco.

Cidade Invisível

Um dos maiores sucessos brasileiros da Netflix, Cidade Invisível volta os holofotes para as lendas e personagens do folclore. Elogiada por público e crítica, a produção nacional não demorou a ser renovada para uma segunda temporada, que ainda não tem data para chegar ao catálogo da plataforma.

Em Cidade Invisível, Marco Pigossi interpreta Eric, um detetive ambiental que, após sofrer uma grande tragédia familiar, descobre a existência de criaturas folclóricas vivendo entre os humanos. Nesse cenário mágico, o protagonista faz de tudo para descobrir a ligação dessas entidades com a misteriosa morte de sua esposa.

Samantha!

Lançada originalmente em 2018, Samantha! foi uma das primeiras séries brasileiras da história da Netflix. Criada por Felipe Braga, a série conta a história da protagonista titular, uma estrela infantil dos anos 80 que luta para manter a sua relevância. Divertida e ousada, a criativa Samantha Alencar também bola planos mirabolantes para retornar ao estrelato.

Atualmente, Samantha! conta com duas temporadas e 14 episódios na Netflix. A série é protagonizada por Emanuelle Araújo, conhecida por atuar em novelas da Rede Globo e por liderar a banda Moinho. O elenco de Samantha! tem também Douglas Silva (Cidade de Deus) e Daniel Furlan (Choque de Cultura).

Casamento às Cegas Brasil

Em Maldivas, Klebber Toledo interpreta o cirurgião plástico Victor Hugo Jardim. O personagem é o marido de Milene (interpretada por Manu Gavassi), a síndica do condomínio Maldivas. Muitos fãs não sabem, mas o ator também está em outro projeto da Netflix. Junto com a esposa Camila Queiroz, Toledo é o apresentador do reality show de namoro Casamento às Cegas Brasil.

Após fazer muito sucesso nos Estados Unidos, Casamento às Cegas chegou ao Brasil. No reality show, o objetivo dos participantes é encontrar um amor verdadeiro. Porém, eles têm que escolher seus futuros parceiros sem conhecê-los pessoalmente. Após uma primeira temporada de muito sucesso, o programa foi renovado para um segundo ano.

Maldivas está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.