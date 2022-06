7 séries da Netflix parecidas com Primeira Morte

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Primeira Morte se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. Logo após a estreia, a série galgou várias posições no ranking do streaming e garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Quem já maratonou o romance sobrenatural quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte na Netflix.

O elenco de Primeira Morte é liderado por Sarah Catherine Hook e Imani Lewis como as protagonistas Juliette e Calliope. Elizabeth Mitchell e Aubin Wise também estão na série.

Listamos abaixo 7 produções da Netflix que os fãs de Primeira Morte precisam assistir; confira.

Shadowhunters

Comparada a sucessos como The Vampire Diaries e Crepúsculo, Shadowhunters é uma sugestão perfeita para quem já maratonou Primeira Morte. Assim como o novo romance sobrenatural da Netflix, Shadowhunter é ambientada no mundo das criaturas da noite, em uma trama repleta de magia.

Shadowhunters acompanha a história de Clary Fray, uma jovem que embarca em uma jornada surpreendente quando se descobre parte de uma raça de humanos que caçam demônios e têm sangue angelical. O elenco da série é liderado por Katherine McNamara (Arrow) e Dominic Sherwood (Penny Dreadful: City of Angels).

Luna Nera

Com uma trama ambientada em um universo de fantasia, a série italiana Luna Nera (Lua Negra, em tradução literal) é baseada nos livros de Tiziana Triana. A produção conta com apenas uma temporada na Netflix, e seus 6 episódios são perfeitos para uma maratona de fim de semana.

A história de Luna Nera começa na Itália do século XVII, quando uma adolescente descobre seus poderes mágicos e assume seu lugar de direito em uma família de bruxas. Porém, o enredo se complica quando o pai de seu namorado decide capturá-la e julgá-la por feitiçaria e sortilégio.

Warrior Nun

Warrior Nun (Freira Guerreira, em tradução literal), traz a atriz portuguesa Alba Baptista (Leviana) como Ava Silva, uma jovem que acorda em um necrotério sem saber como foi parar no local. Aos poucos, ela descobre ter incríveis super-poderes, que parecem relacionados à sua suposta “morte”.

Eventualmente, Ava é recrutada por uma ordem secreta de freiras caçadoras de demônios. Além de Alba Baptista, o elenco de Warrior Nun conta com Thekla Reuten (Marionette) e Joaquim de Almeida (A Vida e Morte de Bobby Z). Em 2020, a produção foi renovada para a 2ª temporada.

Outlander

Assim como Primeira Morte, Outlander é uma emocionante série que mistura romance e elementos sobrenaturais. Na verdade, a produção é uma das séries de época mais populares da Netflix. Atualmente, Outlander já conta com 5 temporadas na plataforma. A 6ª deve estrear em breve.

Em Outlander, Caitriona Balfe (Belfast) vive Claire, uma enfermeira da época da Segunda Guerra Mundial que, após um incidente místico, viaja no tempo e volta para 1743. Nos belíssimos cenários da Escócia, ela vive uma grande paixão com o guerreiro Jamie Fraser, interpretado por Sam Heughan (Bloodshot).

O Mundo Sombrio de Sabrina

Se você curtiu o tom sombrio de Primeira Morte, O Mundo Sombrio de Sabrina é uma ótima sugestão para assistir em seguida. A série é uma espécie de “reboot moderno” da sitcom Sabrina: A Aprendiz de Feiticeira, exibida nos anos 90. Mas atenção: a produção da Netflix não é para crianças!

Em O Mundo Sombrio de Sabrina, Kiernan Shipka (Mad Men) interpreta a protagonista titular, uma jovem bruxa que se divide entre a vida normal de adolescente e o importante legado de sua família feiticeira. Recomendada para maiores de 16 anos, a série tem 4 temporadas na Netflix.

Good Witch

Com 5 temporadas na Netflix, Good Witch é uma divertida série de romance. Lançada originalmente em 2015, a produção da emissora Hallmark tem tudo para conquistar os fãs de Primeira Morte. Afinal, a série também aborda uma história de amor marcada por elementos paranormais.

Good Witch conta a história de Cassandra ‘Cassie’ Nightingale’ uma “bruxa boa” que sempre usa seus poderes para ajudar os outros. Em uma cidade pequena, a protagonista desperta a atenção do charmoso Dr. Sam Redford, um médico de Nova York que faz de tudo para conquistá-la.

Hotel del Luna

Hotel del Luna é um dos k-dramas mais interessantes da Netflix. Por sua trama mágica e repleta de realismo fantástico, a série se tornou um grande sucesso na plataforma. A produção sul-coreana conquista fãs com uma mistura de comédia, romance, drama e fantasia.

A série Hotel del Luna acompanha a história de Gu Chan-sung (vivido por Yeo Jin-goo), um jovem que recebe uma inusitada proposta para gerenciar um hotel de almas penadas. No estabelecimento místico, ele desenvolve uma grande conexão com Jang Man-wol (interpretada pela cantora IU), a dona do hotel.

A 1ª temporada de Primeira Morte está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.