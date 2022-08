7 séries da Netflix parecidas com Respire!

O thriller de sobrevivência Respire! está fazendo o maior sucesso na Netflix. Eletrizante, dinâmica e cheia de reviravoltas, a minissérie conquistou fãs no mundo inteiro. Quem já maratonou a trama quer saber: o que assistir em seguida? Felizmente, a plataforma conta com diversas produções parecidas.

“Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios”, afirma a sinopse oficial de Respire!.

O elenco de Respire! é liderado por Melissa Barrera no papel da protagonista Liv. Jeff Wilbusch (Oslo) e Austin Stowell (O Jogo do Amor e Ódio) também estão na série.

Listamos abaixo 7 séries da Netflix que os fãs de Respire! precisam assistir; confira.

Um Herdeiro no Alasca

Se você curtiu a jornada de sobrevivência da protagonista Liv em Respire!, tem tudo para gostar também de Um Herdeiro no Alasca. Lançado em 2020, o reality show é garantia de emoção, luta e superação na Netflix. Com apenas uma temporada na Netflix, a série é perfeita para uma maratona de fim de semana.

No programa, seis casais competem para provar suas habilidades de sobrevivência e ganhar a escritura de uma casa extraordinária na vasta e inóspita região do Alasca. Para garantir o grande prêmio, os participantes precisam mostrar familiaridade (e segurança) com a vida na natureza.

The I-Land

Produzida por Neil LaBute – o criador de Van Helsing – The I-Land é uma intrigante história de mistério. Na série, um grupo de desconhecidos acorda sem memórias em uma misteriosa ilha. Tentando descobrir os segredos do local, os protagonistas embarcam em uma eletrizante jornada para sobreviver (e manter a sanidade).

Um dos grandes trunfos de The I-Land é o fato da série contar uma história com início, meio e fim. Em outras palavras, os assinantes da Netflix não terão que aguardar o lançamento de novos episódios para conferir o desfecho da trama. A série é protagonizada por Natalie Martinez (Kingdom) e Kate Bosworth (O Sétimo Céu).

Bem-vindos ao Éden

Assim como The I-Land, Bem-vindos ao Éden acompanha a história de um grupo de jovens que acaba confinado em uma ilha misteriosa. Mas nesse caso, são eles que escolhem viajar e participar de um evento exclusivo. Produzida na Espanha, a série fez muito sucesso em sua estreia original.

Em Bem-vindos ao Éden, jovens influencers são convidados para participar de uma festa em uma ilha paradisíaca. Os protagonistas não demoram a perceber que, o que deveria ser um verdadeiro paraíso na Terra, na verdade, é um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas. Amaia Aberasturi (Coven) e Belinda (Cúmplices de um Resgate) estão no elenco.

The Rain

Produzida na Dinamarca, The Rain representou um dos primeiros frutos da parceria da Netflix com estúdios da Escandinávia. Elogiada por público e crítica, a série teen pós-apocalíptica conta com três temporadas na Netflix. O elenco é liderado por Alba August (The Legacy) e Mikkel Følsgaard (Borgen).

A trama de The Rain é ambientada seis anos depois de um vírus dizimar quase toda a população da Escandinávia. Em meio a um cenário desolador, dois irmãos se juntam a um grupo de sobreviventes em busca de segurança e respostas. Fãs podem aguardar por muita ação, suspense e revelações bombásticas.

Nada ao Redor

Pouco conhecida pelo público brasileiro, Nada ao Redor é uma verdadeira “joia escondida” no catálogo da Netflix. Com uma temporada (formada por 7 episódios), a produção tailandesa encanta por sua trama criativa, performances do elenco e final surpreendente.

Em Nada ao Redor, os estudantes de uma conceituada escola de elite lutam para manter a esperança após ficarem presos em uma ilha destruída por um tsunami. Além de enfrentar as intempéries da natureza, os protagonistas são obrigados a bater de frente contra misteriosas forças sobrenaturais.

Cidade dos Mortos

Sucesso na Netflix, Cidade dos Mortos é baseada no best-seller homônimo, escrito por Yana Vagner. Produzida na Rússia, a série de suspense tem direção do aclamado cineasta Pavel Kostomarov, indicado ao prêmio Nika. O elenco é liderado por Kirill Käro (The Sniffer), Viktoriya Isakova (Rodina) e Aleksandr Robak (Yolki).

A trama de Cidade dos Mortos começa após uma terrível doença ameaçar o destino de toda a civilização humana. Nesse trágico cenário, um grupo de famílias e vizinhos põe em risco suas vidas e o próprio senso de humanidade na luta pela sobrevivência. A série tem apenas uma temporada na Netflix.

The 100

Um dos thrillers pós-apocalípticos mais famosos da TV, The 100 está disponível na Netflix. Criada por Jason Rothenberg e produzida pela emissora americana CW, a série chegou ao fim após 7 temporadas. Todas elas estão disponíveis no streaming. Ao todo, The 100 conta com 100 episódios.

A história de The 100 começa quase um século após um apocalipse nuclear devastar a Terra. Em um esforço para revitalizar o planeta, os 100 sobreviventes de uma estação espacial voltam para avaliar as condições e iniciar uma possível “recolonização”. Porém, para atingir o objetivo, os personagens precisam superar divisões internas e enfrentar inimigos perigosos.

Respire! está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.