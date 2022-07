7 séries da Netflix parecidas com Virgin River

Já disponível na Netflix, a 4ª temporada de Virgin River está fazendo o maior sucesso na Netflix. Logo após a estreia, os novos episódios já figuravam no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Quem já conferiu os capítulos inéditos do romance quer saber: o que assistir em seguida? Felizmente, a plataforma conta com várias séries parecidas.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Desenvolvida para a Netflix por Sue Tenney, Virgin River é baseada nos livros de Robyn Carr. A série tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Mel e Jack.

Listamos abaixo 7 séries da Netflix que os fãs de Virgin River precisam assistir; confira.

Doces Magnólias

Entre as séries disponíveis na Netflix, Doces Magnólias é a que mais se aproxima do clima de Virgin River. Baseada nos livros de Sherryl Woods, a série conquista público e crítica com uma história tocante e cheia de reviravoltas, com 2 temporadas no streaming.

Doces Magnólias acompanha a história das melhores amigas Maddie, Dana e Elen, três mulheres que lidam com problemas amorosos, familiares e profissionais na pequena cidade de Serenity. JoAnna Garcia Swisher (Once Upon a Time), Brooke Elliott (Taboo) e Heather Headley (Aida) vivem as protagonistas.

Maid

Baseada em uma história real, a minissérie Maid chegou ao catálogo da Netflix em 2021. Aclamada por público e crítica, a produção foi indicada a três categorias do Emmy 2022 – incluindo Melhor Atriz, Direção e Roteiro em Minissérie. Margaret Qualley (Fosse/Verdon) é a protagonista.

Maid conta a história de Alex, uma mulher que luta para sustentar a filha e construir um futuro melhor após deixar um relacionamento abusivo e encontrar um emprego como faxineira. Andie MacDowell (Casamento Sangrento) e Nick Robinson (Com Amor, Simon) completam o elenco.

Família ao Resgate

Dramática, emocionante e cheia de lições importantes, Família ao Resgate é uma verdadeira “carta de amor” às relações familiares. Produzida originalmente no Canadá, a série conta com apenas uma temporada na Netflix. Com somente 10 episódios, a produção é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Em Família ao Resgate, William Baldwin (Linha Mortal) interpreta John West, um comandante de busca e salvamento que, após a trágica e repentina morte da esposa, se muda com os três filhos para sua cidade natal, a pacata Turtle Island Bay. O elenco conta também com Kathleen Robertson (Barrados no Baile) e Michelle Nolden (CSI: Miami).

Dolly Parton – Tocando o Coração

Indicada ao Emmy, Dolly Parton – Tocando o Coração é garantia de diversão, lágrimas e muita emoção no catálogo da Netflix. Cada episódio da série conta uma história diferente, mas todos eles são baseados em músicas de Dolly Parton, uma das cantoras country mais icônicas do mundo.

Em Dolly Parton – Tocando o Coração, oito canções de Dolly Parton inspiram histórias emocionantes sobre família, fé, amor e perdão. O elenco da antologia conta com Kathleen Turner (Friends), Ginnifer Goodwin (Por que as Mulheres Matam?), Sarah Shahi (Sex/Life), Bellamy Young (Scandal) e Julianne Hough (Rock of Ages).

Jane the Virgin

Se você curte o clima “novelão” de Virgin River, tem tudo para gostar também de Jane the Virgin. Afinal de contas, a série utiliza alguns dos elementos mais famosos dos folhetins latinoamericanos de forma criativa e inovadora. Lançada originalmente em 2014, a produção tem 5 temporadas na Netflix.

Em Jane the Virgin, a protagonista titular promete manter a virgindade até o casamento. Porém, acaba ficando grávida por um erro médico. Nesse cenário complexo, ela precisa lidar com as expectativas da família e sua relação com o pai da criança. Protagonizada por Gina Rodriguez (Aniquilação), a série tem Andrea Navedo (Um Milhão de Coisas) e Justin Baldoni (Clouds) no elenco.

Chesapeake Shores

Uma das séries mais “água com açúcar” da Netflix, Chesapeake Shores é bastante parecida com Virgin River. Na trama, a bem-sucedida Abby retorna à pacata cidade fundada pelo pai, onde pretende passar o resto de sua vida. Acompanhada pelas filhas pequenas, ela reavalia decisões do passado e ganha uma segunda chance no amor.

Chesapeake Shores conta com 5 temporadas na Netflix. A série já foi renovada para um sexto ano, que deve chegar ao catálogo da plataforma em meados de 2023. Romântica, bucólica e cheia de emoção, a produção tem Meghan Ory (Once Upon a Time) como a protagonista Abby. Seu elenco conta também com Jesse Metcalfe (Desperate Housewives).

Heartland

Muitos espectadores não sabem, mas Heartland é a série dramática mais duradoura da TV canadense. Com 15 temporadas (e 234 episódios), a produção é um verdadeiro fenômeno na América do Norte. No Brasil, a série conquista fãs por sua trama sensível, tocante e familiar, contando com 9 temporadas na Netflix.

Em Heartland, a protagonista Amy sofre com a morte repentina da mãe, e decide ajudar o avô a não perder seu rancho de cavalos. Criada por Lauren Brooke, a série mostra toda a evolução de Amy, desde a adolescência até a vida adulta. O elenco de Heartland é liderado por Amber Marshall (A História de Elizabeth Smart).

Todas as temporadas de Virgin River estão na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.