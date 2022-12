7 séries de ação da Netflix para ver após Recruta

Com Noah Centineo no papel principal, Recruta está fazendo o maior sucesso na Netflix. Ambientada no mundo da espionagem e das intrigas internacionais, a série é perfeita para uma maratona de fim de semana. Quem já conferiu os 8 episódios quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Além de Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), o elenco de Recruta conta com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Listamos abaixo 7 séries de ação e espionagem que os fãs de Recruta precisam assistir na Netflix; confira.

Submundo do Crime

Se você curtiu o clima misterioso de Recruta, mas deseja assistir a uma série mais “pesada”, Submundo do Crime é a sugestão perfeita. Recomendada para maiores de 16 anos, essa série francesa fez muito sucesso na Netflix em 2021. A trama é baseada no filme de ação Carga Bruta.

Em Submundo do Crime, o talentoso ladrão Mehdi, com o objetivo de proteger sua família e comunidade, acaba envolvido em uma verdadeira guerra contra um poderoso chefão do tráfico. O elenco é liderado por Sami Bouajila (The Siege) e Tracy Gotoas (O Horizonte).

O Atirador

Protagonizada por Ryan Phillippe (Segundas Intenções), o atirador tem três temporadas na Netflix. Dramática, eletrizante e repleta de surpresas, a produção americana é perfeita para quem gosta de histórias misteriosas, nas quais os personagens escondem grandes segredos e nada é o que parece.

O Atirador acompanha a história de Bob Lee Swagger, um condecorado atirador de elite da Marinha que volta à ativa para desvendar uma conspiração com o objetivo de matar o presidente americano. O que ele não esperava era ser acusado de assassinato e ter que lutar pela própria vida.

My Name

My Name é uma boa sugestão para os assinantes da Netflix que curtiram Recruta e gostam também do característico estilo das produções sul-coreanas. Um dos k-dramas mais elogiados da Netflix, My Name tem 8 episódios na 1ª temporada e uma ótima performance de Han So-hee (Apesar de Tudo, Amor) no papel principal.

My Name conta a história de uma jovem em busca de vingança que, após a violenta morte do pai, deposita sua confiança em um chefão da máfia sul-coreana. Sob a orientação dele, a protagonista Yoon-ji Woon se infiltra no departamento de polícia e passa a atuar como agente-dupla.

Queen Sono

Lançada em 2020, Queen Sono entrou para a história como a primeira produção sul-africana da Netflix. A única temporada da série acompanha uma trama eletrizante, ambientada no mundo da espionagem, do crime organizado e dos bastidores do poder.

Na trama da série, a espiã sul-africana Queen Sono entra em uma nefasta rede de negócios e política enquanto tenta descobrir a verdade por trás da morte de sua mãe. Criada por Kagiso Lediga, Queen Sono traz a talentosa Pearl Thusi (O Punho da Vingança) como a protagonista titular.

Archer

O clima de intrigas governamentais, tão presente na 1ª temporada de Recruta, também figura na série animada Archer, uma produção antológica com histórias para todos os gostos. Cada temporada de Archer conta uma história diferente, e as 13 primeiras já estão disponíveis na Netflix.

Ambientada no mundo da espionagem internacional, esta comédia irreverente gira em torno das manobras do sedutor espião Sterling Archer. Mesmo sendo uma produção animada, Archer, definitivamente, não é para crianças. Na verdade, a série é recomendada para maiores de 18 anos.

No Te Puedes Esconder

Produzida originalmente pela Telemundo, uma emissora americana que trabalha com conteúdos em espanhol, No Te Puedes Esconder é uma boa opção para assistir após Recruta. Ambientada no México, a série é perfeita para quem gosta de produções mais dramáticas, com aquele clássico estilo de telenovela.

Em No Te Puedes Esconder, uma enfermeira e sua filha fogem do México para viver com novas identidades na Espanha – sem saber que, mesmo longe da terra natal, continuam correndo grande perigo. O dramático suspense é protagonizado por Blanca Soto (Señora Acero) e Eduardo Noriega (Hache).

Prisioneiro da Madrugada

Lançada na Netflix em 2022, a série espanhola Prisioneiro da Madrugada se destaca por sua trama eletrizante, personagens interessantes e ritmo acelerado – além de incríveis sequências de ação e violência. A produção é protagonizada por Alberto Ammann, da série Narcos: México.

Na trama de Prisioneiro da Madrugada, uma equipe de criminosos fortemente armados cerca uma prisão psiquiátrica de segurança máxima para resgatar um violento serial killer. A batalha que se segue surpreende a todos por sua selvageria e final impactante.

Recruta está disponível na Netflix.

