7 séries de comédia da Netflix para assistir após That ’90s Show

Atingindo em cheio a nostalgia dos espectadores, That ‘90s Show se tornou um grande sucesso na Netflix! A série é a continuação de That ‘70s Show, chegando ao streaming mais de 15 anos após o desfecho da trama original. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida no streaming?

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Listamos abaixo 7 séries de comédia que os fãs de That ‘90s Show precisam assistir na Netflix; confira!

One Day at a Time

Assim como That ‘90s Show, One Day at a Time é a versão mais moderna de uma série “das antigas”, desenvolvida para introduzir a trama à audiência atual. A produção também é uma das sitcom mais elogiadas da plataforma, com 99% de aprovação no Rotten Tomatoes.

One Day at a Time acompanha a história de uma família de imigrantes cubanos, liderada pela mãe recém-divorciada e a avó careta, que faz de tudo para criar uma adolescente e um pré-adolescente. Rita Moreno (Amor, Sublime Amor) e Justina Machado (Rainha do Sul) estão no elenco.

Reunião de Família

Com um elenco talentoso, liderado por Loretta Devine (Grey’s Anatomy) e Tia Mowry (Twitches), Reunião de Família é uma divertida sitcom recomendada para a família toda. A série tem apenas 1 temporada na Netflix, e por isso, é perfeita para uma maratona de fim de semana.

A trama de Reunião de Família começa quando a família McKellan se muda da moderna Seattle para uma cidadezinha no interior da Geórgia. A partir daí, a rotina bem diferente no sul dos EUA – junto com os avós conservadores, desafia o estilo de vida dos McKellan.

Alexa & Katie

Como os fãs de That ‘90s Show já sabem, a série é bastante divertida, mas também conta com momentos de grande emoção. Se você curte esse estilo, não deixe de conferir Alexa & Katie, uma sitcom que combina, com grande equilíbrio, a comédia e o drama.

Um dos focos da série é a luta da protagonista Alexa contra o câncer. Ao lado da melhor amiga Katie, ela também começa uma nova trajetória no Ensino Médio. E sem nunca perder a esperança e a alegria de viver, vive grandes aventuras. Indicada ao Emmy, Alexa & Katie tem 4 temporadas na Netflix.

Fuller House

No mesmo estilo de That ‘90s Show e One Day at a Time, Fuller House é uma versão mais moderna de uma série que marcou a infância e a adolescência de muita gente. A nostálgica sitcom, com 5 temporadas na Netflix, é uma continuação de Três é Demais, lançada entre 1987 e 1995.

Em Fuller House, as aventuras da família Tanner continuam. Agora, DJ divide a casa com sua irmã Stephanie e a amiga Kimmy, que dão uma super força com os três filhos dela. Grande parte do elenco de Três é Demais (com exceção de Mary Kate e Ashley Olsen) retorna na sequência.

The Ranch

O elenco de The Ranch (uma das primeiras sitcoms da história da Netflix) é liderado por dois atores de That ‘70s Show: Ashton Kutcher e Danny Masterson. Kutcher, o intérprete de Kelso, retorna em That ‘90s Show. Masterson, por sua vez, não foi convidado a participar da sequência.

The Ranch, com 8 temporadas na Netflix, conta a história de Colt, um jogador de futebol americano que, após uma péssima temporada na carreira, decide voltar para a cidade natal, ajudar a tocar a fazenda da família e tentar viver em harmonia com os parentes.

Família em Concerto

Com apenas 1 temporada na Netflix, a série Família em Concerto – com classificação etária livre – mistura comédia, drama familiar e música em uma trama divertida e cheia de emoção. O elenco é liderado por Katharine McPhee, finalista da 5ª temporada do reality musical American Idol.

Em Família em Concerto, Bailey Hart, uma aspirante a cantora country que, após sua carreira dar errado, encontra uma vida nova como babá dos cinco filhos adoráveis de um viúvo bonitão. Eddie Cibrian, de CSI Miami, vive Beau, o viúvo em questão.

Tudo Sobre os Washingtons

Indicada para toda a família, a sitcom Tudo Sobre os Washingtons tem 1 temporada, com 10 episódios, na Netflix. Lançada originalmente em 2018, a série tem o rapper, ator e comediante Joseph Simmons (do grupo Run-DMC) como o protagonista Joey Washington.

Levemente inspirada na vida de Joseph Simmons, a comédia conta a história do MC Joe Speed, um ícone do hip-hop que se aposenta do showbizz e decide buscar um novo ritmo de vida para equilibrar trabalho, romance e o caos familiar.

That ‘90s Show está disponível na Netflix.

