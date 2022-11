7 séries de suspense para ver após 1899 na Netflix

Sucesso na Netflix, o suspense 1899 não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Recém-chegada ao catálogo do streaming, a série europeia se destaca por sua trama intrigante e ótimo elenco. Quem já conferiu os 8 episódios da 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de conquistar os assinantes da Netflix, 1899 ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 75% de aprovação (além de 9.1 no IMDB).

Listamos abaixo as 7 melhores séries de suspense para assistir na Netflix após 1899; confira.

Dark

A melhor série para assistir na Netflix após 1899 é, sem sombra de dúvidas, Dark. Afinal de contas, a produção alemã é um projeto de Jantje Friese e Baran bo Odar – os criadores de 1899. Além disso, a série é uma das mais aclamadas da Netflix, com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Em Dark, os espectadores podem esperar por reviravoltas de dar nó na cabeça. Na série, quatro famílias embarcam em uma desesperada busca por respostas quando uma criança desaparece e um complexo mistério envolvendo três gerações começa a se desenrolar.

Elite

Em 1899, o ator espanhol Miguel Bernardeau vive Ángel, um ricaço espanhol que embarca no Kerberos rumo a Nova York. Se você curtiu a performance do astro, não deixe de conferir Elite. Na série teen, Bernardeau interpreta Guzmán, um dos alunos da escola Las Encinas.

A 1ª temporada de Elite começa após três jovens de escola pública serem transferidos para uma dos colégios mais luxuosos da Espanha. A partir daí, um intenso conflito social acaba levando a um misterioso assassinato – onde todos são suspeitos.

The Promised Neverland

Assim como 1899, The Promised Neverland traz um enredo misterioso, enigmático e cheio de surpresas. Nesse aclamado anime, nada é o que parece. Não se deixe enganar pela estética (relativamente) infantil: a trama é para adultos.

Em The Promised Neverland (A Prometida Terra do Nunca), os protagonistas Emma, Norman e Ray – três crianças espertíssimas – descobrem que o orfanato onde vivem não é nada do que eles pensavam. E aí, o trio decide liderar todas as crianças em um arriscado plano de fuga.

The Alienist

Se você curtiu os mistérios históricos de 1899, tem tudo para gostar também de The Alienist. Levemente baseada em eventos reais, a série se destaca por seu talentoso elenco, liderado por Daniel Brühl (Falcão e o Soldado Invernal), Luke Evans (A Bela e a Fera) e Dakota Fanning (Crepúsculo).

A trama de The Alienist é ambientada no final do século XIX. A série acompanha a história de Laszlo Kreizler, um talentoso psiquiatra que passa a investigar alguns crimes mais misteriosos de Nova York. Para isso, ele conta com a ajuda do ricaço John Moore e da intrépida Sara Howard – a primeira detetive da polícia de NY.

A Maldição da Residência Hill

Para quem gostou do clima sobrenatural de 1899, A Maldição da Residência Hill é uma boa pedida para assistir em seguida. Criada por Mike Flanagan (Missa da Meia-Noite), a série de terror é uma das mais elogiadas da Netflix. A produção também é o primeiro capítulo da antologia A Maldição.

A Maldição da Residência Hill é uma releitura moderna do romance de Shirley Jackson, um verdadeiro clássico do terror gótico. A 1ª temporada conta a história de uma família que confronta as memórias assustadoras de uma sinistra mansão e relembra os eventos aterrorizantes que os expulsaram de lá.

Black Mirror

Quem já conferiu todos os episódios da 1ª temporada de 1899 sabe que a série termina com uma final realmente chocante. Por isso, nada melhor do que assistir Black Mirror em seguida. Sucesso de público e crítica, a produção é uma antologia – cada episódio conta uma história diferente.

Vencedora de 6 Emmys, Black Mirror conta com 5 temporadas na Netflix. Recomendada para maiores de 18 anos, a série de ficção científica explora um futuro próximo no qual a natureza humana e a tecnologia de ponta vivem perigosos conflitos.

Alto Mar

Finalmente, se você curtiu o clima marítimo de 1899, Alto Mar é uma boa opção para assistir em seguida. Dos criadores de Grande Hotel e As Telefonistas, essa elogiada produção espanhola conta com três temporadas (e inúmeros mistérios) na Netflix.

Alto Mar foca na história de Eva e Carolina Villanueva. A trama começa quando as irmãs descobrem segredos familiares perturbadores depois de uma série de misteriosos assassinatos em uma viagem de navio – que parte da Espanha em direção ao Brasil nos anos 40.

Todas as séries citadas acima, assim como 1899, estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.