7 séries de terror da Netflix para ver após Resident Evil

Arrepiante, violenta e cheia de reviravoltas, Resident Evil: A Série já é sucesso na Netflix. Recém-chegada ao catálogo brasileiro da plataforma, a produção garante posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Quem já maratonou a 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Anos depois do surto viral que provocou o apocalipse mundial, Jade Wesker luta para sobreviver entre os infectados e jura derrubar os responsáveis”, afirma a sinopse oficial de Resident Evil: A Série.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por Ella Balinska (As Panteras), a produção da Netflix tem atores como Lance Reddick (American Horror Story) e Adeline Rudolph (O Mundo Sombrio de Sabrina) no elenco.

Listamos abaixo as 7 melhores séries de terror para assistir na Netflix após Resident Evil; confira.

All Of Us Are Dead

Entre as séries da Netflix, All Of Us Are Dead é a mais parecida com Resident Evil. Afinal de contas, a produção sul-coreana também é ambientada em meio ao apocalipse zumbi. Mas nesse caso, a ação acontece em uma escola de ensino médio.

All Of Us Are Dead começa quando uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis. Aclamada por público e crítica, a série não demorou a garantir uma 2ª temporada (que estreia em breve na Netflix).

A Maldição

A Maldição é considerada uma das melhores séries de terror da Netflix. Produzida por Mike Flanagan, a antologia conta histórias diferentes a cada temporada. A primeira leva de episódios se chama A Maldição da Residência Hill, e a segunda, ganhou o título de A Maldição da Mansão Bly.

A Maldição da Residência Hill (na foto acima) é baseada em um livro homônimo, lançado por Shirley Jackson em 1959. A Maldição da Mansão Bly, por sua vez, se inspira em A Volta do Parafuso, escrito por Henry James. Ambas as temporadas abordam histórias sobrenaturais repletas de mistério e drama.

Vingança Sabor Cereja

Entre as séries de terror da Netflix, Vingança Sabor Cereja se destaca por sua estética. Com uma temporada na plataforma, a produção foi muito elogiada por seu estilo inconfundível e por sua trama bizarra. O elenco é liderado por Rosa Salazar (Insurgente) e Catherine Keener (Corra!).

Na trama de Vingança Sabor Cereja, ambientada nos anos 90, a cineasta Lisa Nova viaja a Hollywood para fazer seu filme. Porém, acaba se deparando com um mundo alucinante de sexo, magia, vingança e terror. Se você curte o visual de Resident Evil, tem tudo para gostar da série.

O Mundo Sombrio de Sabrina

O Mundo Sombrio de Sabrina é uma das séries sobrenaturais mais populares da Netflix. Protagonizada por Kiernan Shipka (Mad Men), a produção mistura terror, romance, comédia e drama em uma história alucinante e cheia de reviravoltas. A série é inspirada na clássica Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, um sucesso dos anos 90.

Em O Mundo Sombrio de Sabrina, a protagonista Sabrina Spellman se divide entre sua vida normal de adolescente e o legado de sua família feiticeira. Além disso, a série conta com uma estrela de Resident Evil no elenco. Adeline Rudolph, a intérprete de Billie Wesker, vive Agatha Night na produção da Netflix.

Missa da Meia Noite

Assim como a franquia A Maldição, Missa da Meia Noite é uma produção de Mike Flanagan. Em sua estreia original, a série se tornou um verdadeiro fenômeno de público e crítica. A trama recebeu inúmeros elogios pela condução de seu roteiro, performances do elenco e por seus incríveis diálogos.

No enredo de Missa da Meia Noite, a chegada de um jovem e carismático sacerdote traz milagres, mistérios e um renovado fervor religioso a uma comunidade moribunda e desesperada por fé. O elenco da série é liderado por Hamish Linklater (Legião), Kate Siegel (Ouija) e Kate Siegel (Grey’s Anatomy).

O Grito: Origens

Se você gosta de filmes e séries de terror, provavelmente já assistiu ao clássico O Grito – ou à versão original Ju-On, produzida no Japão. Na Netflix, O Grito: Origens é ambientada no mesmo universo do filme. Mas atenção! A trama não é para os fracos de coração. A série conta com cenas violentas, assustadoras e realmente desconfortáveis.

Ambientada em diversos períodos de tempo, O Grito: Origens foca na história de Yasuo Odajima (interpretado por Yoshiyoshi Arakawa) um pesquisador de fenômenos sobrenaturais que investiga uma casa amaldiçoada, onde algo terrível aconteceu com uma mãe e seu filho. Aos poucos, a série revela todos os segredos dessa residência sinistra.

Marianne

Na trama de Marianne, Emma Larsimon, uma famosa escritora de livros de terror, volta à cidade natal em busca de inspiração. Após presenciar fenômenos inexplicáveis, a protagonista passa a desconfiar que o espírito que atormenta seus sonhos está provocando caos e destruição no mundo real.

Com uma temporada na Netflix, Marianne se destaca por seu final sinistro, que encerra a história com revelações terrivelmente chocantes. Elogiada por público e crítica, a série francesa traz Victoire Du Bois (Me Chame Pelo Seu Nome) e Lucie Boujenah (Section de Recherches) como as personagens principais.

Resident Evil: A Série está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.