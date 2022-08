7 séries e filmes eróticos da Netflix para ver após 365 Dias Finais

Já disponível na Netflix, 365 Dias Finais encerra a polêmica história de Laura e Massimo. Mesmo detonada pela crítica especializada, a franquia foi essencial para a Netflix perceber o interesse do público por produções eróticas. Quem já conferiu o novo longa quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Baseado no livro de Blanka Lipinska, o filme traz Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como os protagonistas Laura e Massimo. Simone Susinna também retorna como Nacho, um mafioso pra lá de sedutor.

Listamos abaixo 7 séries e filmes eróticos que os fãs de 365 Dias Finais precisam assistir na Netflix; confira.

Sex/Life

Se você gostou das cenas de sexo da franquia 365 Dias, tem tudo para curtir a série Sex/Life. De acordo com o público e com a crítica especializada, a série é “a produção mais quente da Netflix”. Ou seja: você pode esperar por sequências explícitas, nudez frontal e momentos chocantes.

A série acompanha a história de Billie, uma mulher casada e mãe de dois filhos que não consegue parar de pensar no passado tórrido com o ex. A protagonista passa grande parte da 1ª temporada vivendo fantasias eróticas com o ex-namorado Brad. Sarah Shahi (The L Word) e Adam Demos (Combinação Perfeita) lideram o elenco.

Glamour Girls

No estilo de Verdades Secretas, o filme Glamour Girls é ambientado no mundo da prostituição de luxo. Produzido na Nigéria, o longa é um remake de um filme homônimo, lançado nos anos 90. Em sua estreia original, o thriller permaneceu por semanas no Top 10 da Netflix.

A trama de Glamour Girls apresenta o mundo das acompanhantes de luxo, que atrai um grupo de mulheres com a promessa de muito glamour e dinheiro. No entanto, a vida das protagonistas é virada de cabeça para baixo quando um misterioso assassinato ameaça colocar tudo a perder.

Fogo Ardente

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Fogo Ardente tem chamado a atenção do público brasileiro. Afinal de contas, a novela mexicana é protagonizada por vários galãs sarados – que volta e meia, aparecem seminus em sequências eróticas de tirar o fôlego.

A série já é descrita como “uma mistura de Chicago Fire e Magic Mike”. Fogo Ardente foca na história de Poncho, um jovem que entra para o corpo de bombeiros com o objetivo de descobrir mais pistas sobre a morte do irmão – mas acaba encontrando o amor, uma família e até mesmo um serial killer.

50 Tons de Cinza

Assim como 365 DNI, a franquia 50 Tons de Cinza foi essencial para demonstrar o interesse do público por histórias eróticas. Ambientada no mundo do sadomasoquismo, a saga de Anastasia Steele e Christian Grey conta com três filmes – mas apenas o primeiro está disponível na Netflix.

Protagonizado por Dakota Johnson (Persuasão) e Jamie Dornan (Belfast), 50 Tons de Cinza conta a história de um rico empresário e uma ingênua universitária que embarcam em uma tórrida relação erótica. O relacionamento sexual dos protagonistas, eventualmente, culmina em um grande romance.

Desejo Sombrio

O thriller erótico Desejo Sombrio conta com 2 temporadas na Netflix. Para maiores, a série se destaca por suas impressionantes cenas de sexo. Além disso, a produção não “escora” no erotismo. Na verdade, ela conta com uma história criativa, surpreendente e cheia de mistério.

Com Maite Perroni (a Lupita de RBD) como protagonista, Desejo Sombrio foca na história de Alma Solares, uma professora universitária que vive um fim de semana alucinante com um amante bem mais jovem. Porém, ao retornar ao casamento, a protagonista percebe que sua escapada pode trazer terríveis consequências.

MILF

Sucesso na Netflix, MILF prova que o erotismo não tem idade. Dirigido por Axelle Laffont, o longa francês é protagonizado por Virginie Ledoyen (A Praia) e Marie-Josée Croze (Não Conte a Ninguém). Além de contar com excitantes cenas eróticas, o filme também se destaca por seu tom cômico.

Em MILF (sigla pornográfica que pode ser traduzida como ‘mãe com quem eu gostaria de fazer sexo’), três amigas de 40 e poucos anos encaram dores do coração, e vivem affairs quentes com homens mais jovens durante uma temporada de férias no sul da França.

Amor & Anarquia

Aclamada por público e crítica, Amor e Anarquia atinge a impressionante marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Criada por Lisa Langseth, essa intimista produção sueca conta com 2 temporadas na Netflix. Ida Engvoll (White Trash) e Björn Mosten são os protagonistas.

Em Amor e Anarquia, a protagonista Sofie, uma consultora casada, inicia um controverso (e divertido) jogo de sedução com Max, um jovem e charmoso técnico de informática. A experiência faz os personagens desafiarem as regras da sociedade e reavaliarem o caminho de suas próprias vidas.

A franquia 365 Dias (junto com as produções citadas acima) está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.