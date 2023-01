7 séries épicas para assistir após Vikings: Valhalla

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Vikings: Valhalla traz incríveis reviravoltas para a história dos protagonistas Leif, Freydis e Harald. Os novos capítulos também introduzem personagens icônicos que terão papéis ainda mais importantes no futuro da série. Quem já maratonou os 8 episódios quer saber: o que assistir em seguida no streaming?

“Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Vikings: Valhalla.

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Suter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Mostramos abaixo 7 épicas séries da Netflix que os fãs de Vikings: Valhalla precisam ver após a 2ª temporada; confira!

The Last Kingdom

Para quem gostou da 2ª temporada de Vikings: Valhalla, The Last Kingdom é a melhor sugestão para assistir em seguida! Com 5 temporadas na plataforma, a produção é uma das séries mais épicas do streaming. Além disso, Valhalla e The Last Kingdom são ambientadas (mais ou menos) na mesma época.

Com Alexander Dreymon (American Horror Story) no papel principal, The Last Kingdom acompanha a história de Uhtred – um saxão criado por vikings – que planeja reivindicar o que é seu por direito enquanto o Rei Alfredo defende seu reino das invasões nórdicas.

Bárbaros

Se você curte Vikings: Valhalla pelas intensas cenas de batalha e violência, Bárbaros é uma interessante opção para assistir em seguida na Netflix. Recomendada para maiores de 18 anos, essa épica série alemã já conta com 2 temporadas na plataforma.

Bárbaros conta a história de Arminius, um soldado romano que, dividido entre o poderoso Império onde foi criado e a tribo de seus ancestrais, arquiteta um confronto épico com o potencial de mudar para sempre a história da Europa.

Ascensão: Império Otomano

Ascensão: Império Otomano é perfeita para quem gosta de séries históricas fiéis aos eventos da vida real. Uma mistura de documentário e produção live-action, Ascensão conta, em sua 1ª temporada, a campanha épica do sultão Mehmed II para conquistar Constantinopla, a capital do Império Bizantino.

Já na 2ª temporada, ambientada anos após o domínio de Constantinopla, Mehmed II enfrenta um de seus maiores adversários: Vlad III (mais conhecido como Vlad, o Empalador). Esse príncipe da Valáquia, para quem não conhece, inspirou a lenda de Drácula.

Marco Polo

Com duas temporadas na Netflix, Marco Polo foi uma das primeiras produções originais da plataforma, chegando ao catálogo do streaming em ainda em 2014. Como o próprio nome já indica, a série conta a história de Marco Polo – um dos maiores aventureiros de todos os tempos.

A trama de Marco Polo começa quando o explorador italiano, ainda jovem, é deixado pelo pai na corte de Kublai Khan, onde encontra um reino dominado pela ambição, rivalidades e intrigas sexuais. Benedict Wong, o Wong do MCU, dá um verdadeiro show de atuação como Kublai Khan.

Os Herdeiros da Terra

Com ação, aventura e violência de sobra, a série épica Os Herdeiros da Terra é recomendada para maiores de 18 anos na Netflix. Uma adaptação do romance homônimo de Ildefonso Falcones, a produção espanhola tem 8 episódios na plataforma. Ou seja: é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Na trama de Os Herdeiros da Terra, o protagonista Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV, fazendo de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol. Os atores Yon González, David Solans e Michelle Jenner lideram o elenco da produção.

Frontier

Protagonizada por Jason Momoa – o Aquaman do DCEU – Frontier tem 3 temporadas na Netflix. Bastante elogiada pela crítica especializada, essa produção épica traz intensas cenas de ação, intrigas do início ao fim, e interessantes reflexões sobre um período pouco conhecido da história da América do Norte.

Em Frontier, caçadores impiedosos e empresários traiçoeiros brigam pelo controle local do comércio de pele na América do Norte do século XVIII. Jason Momoa vive Declan Harp, um caçador conhecido por sua brutalidade e procurado pela Hudson Bay Company.

Ragnarok

Finalmente, temos Ragnarok, uma boa série da Netflix para quem gosta de mitologia nórdica. Essa surpreendente produção norueguesa, mais voltada para o público teen, traz os deuses de Vikings: Valhalla para os dias atuais. Atualmente, Ragnarok tem 2 temporadas no streaming.

Ragnarok é ambientada em uma cidade norueguesa envenenada pela poluição e abalada por geleiras derretendo. Nesse complexo cenário, o fim dos tempos parece cada vez mais real. A partir daí, somente o herdeiro de Thor poderá combater um antigo e terrível mal.

Todos os episódios de Vikings: Valhalla estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.