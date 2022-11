7 séries para ver na Netflix após a 6ª temporada de Elite

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 6ª temporada de Elite não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Como de costume, os novos episódios trazem cenas quentes, reviravoltas e mistérios para os alunos de Las Encinas. Quem já conferiu os 8 capítulos quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Amor, vingança ou milhões de seguidores? As coisas andam movimentadas em Las Encinas, mas resta saber se todo mundo vai sair vivo de lá”, afirma a sinopse oficial da 6ª temporada de Elite.

Continua depois da publicidade

O elenco atual de Elite é formado por Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Manu Rios, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat e outros astros.

Listamos abaixo 7 ótimas produções da Netflix para assistir após Elite; confira.

Rebelde

Se você curte Elite, provavelmente, também vai gostar de Rebelde. Afinal de contas, as premissas das duas séries são muito parecidas. Rebelde, no entanto, é bem mais “leve” que Elite. A série é um reboot/continuação da icônica novela mexicana, protagonizada pela banda RBD.

Rebelde acompanha os dramas, romances e preocupações dos alunos da Elite Way School, um conceituado colégio mexicano. No entanto, à medida que a instituição começa a aceitar alunos bolsistas, uma sociedade secreta faz de tudo para destruir os sonhos musicais dos estudantes.

Young Royals

Sucesso de público e crítica, Young Royals conta com duas temporadas na Netflix. A série é muito elogiada pelo ritmo da história e pelas performances do elenco. Em 2022, Young ganhou o Prêmio Kristallen de Melhor Série, além do troféu de Melhor Drama Juvenil.

Em Young Royals, o protagonista Wilhelm – Príncipe Herdeiro da Suécia – tenta lidar com a nova rotina em Hillerska, um colégio interno de elite. No entanto, a vida de Willie é virada de cabeça para baixo quando o Príncipe se apaixona por Simon, um talentoso aluno bolsista.

Sex Education

Sex Education é uma das melhores séries teens da Netflix. Com 3 temporadas na plataforma, a série se destaca por seu ótimo elenco, liderado por Asa Butterfield (O Menino do Pijama Listrado), Emma Mackey (Morte no Nilo), Ncuti Gatwa (Doctor Who) e Gillian Anderson (The Crown).

A série foca no inseguro Otis, um jovem que, mesmo sendo virgem, sabe tudo sobre sexo. Afinal de contas, ele é filho da sexóloga Jean. A partir daí, a rebelde Maeve propõe a criação de uma espécie de “clínica sexual” no colégio – o que traz inúmeras confusões e descobertas para os alunos.

A Desordem que Ficou

A Desordem que Ficou é uma produção de Carlos Montero, o criador de Elite. Recomendada para maiores de 18 anos, essa minissérie de mistério acompanha uma história intrigante, onde nada é o que parece. Arón Piper, o Ander de Elite, está no elenco.

A série conta a história de Raquel Velaro, uma professora que começa a lecionar em uma escola do interior, e não demora a ser atormentada por uma morte recente no local. Eventualmente, a protagonista precisa embarcar em uma perigosa jornada em busca de respostas, na qual sua própria vida está em jogo.

Baby

Se você curte o clima erótico de Elite, Baby é a opção perfeita para assistir em seguida. Essa série italiana é levemente baseada na história real de duas adolescentes que criaram (e comandaram) um surpreendente esquema de prostituição. A produção já conta com 3 temporadas na Netflix.

Baby acompanha a trajetória de Chiara e Ludovica, duas adolescentes que, cansadas da família e dos colegas de escola, mergulham em uma vida dupla entre os bairros nobres de Roma e o submundo criminoso da capital italiana. A série é protagonizada por Benedetta Porcaroli e Alice Pagani.

Sky Rojo

Sky Rojo é uma produção de Álex Pina, o criador de La Casa de Papel. A série lançou suas duas primeiras temporadas em 2021. Recentemente, a produção espanhola também foi renovada para o terceiro e último ano. Como os episódios são pequenos, Sky Rojo é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Em Sky Rojo, três mulheres assombradas pelo passado fogem de um cafetão e seus capangas após uma briga num bordel acabar mal. A partir daí, as protagonistas Coral, Wendy e Gina vivem aventuras eletrizantes, embarcando em uma jornada imprevisível em busca da liberdade.

The End of the F***ing World

Com duas temporadas na Netflix, The End of the F***ing World se destaca por seu humor ácido e pelas inúmeras reviravoltas na trama. A série também é muito elogiada pelas performances do elenco, que é liderado por Alex Lawther (Black Mirror) e Jessica Barden (A Lagosta).

Nesta surpreendente comédia de humor obscuro, um adolescente psicopata e uma jovem rebelde caem na estrada e vivem inúmeras aventuras em uma jornada pela Inglaterra. Um dos trunfos da série é seu final emocionante, que deixou muitos espectadores com lágrimas nos olhos.

A 6ª temporada de Elite está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.