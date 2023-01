7 séries perfeitas para quem gostou de O Cangaceiro do Futuro

Sucesso na Netflix, a série brasileira O Cangaceiro do Futuro conquista fãs no mundo todo por sua trama divertida, inusitada e um tanto quanto emocionante. Desde a estreia, a produção figura em posições privilegiadas no Top 10 do streaming. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber; o que assistir em seguida na plataforma?

“Depois de uma pancada na cabeça, um homem acorda em 1927 e descobre que é a cara de um famoso fora da lei… e decide tirar vantagem disso”, afirma a sinopse oficial de O Cangaceiro do Futuro na Netflix.

Essa divertida série de comédia tem direção de Halder Gomes e Glauber Filho. O elenco conta com Edmilson Filho (Cine Holliúdy), Chandelly Braz (Cheias de Charme), Dudu Azevedo (Fina Estampa) e Fábio Lago (Tropa de Elite).

Listamos abaixo 7 séries que os fãs de O Cangaceiro do Futuro precisam assistir na Netflix; confira!

A Sogra que Te Pariu

Se você curtiu O Cangaceiro do Futuro na Netflix, tem tudo para gostar também de A Sogra que Te Pariu. Criada e protagonizada pelo humorista Rodrigo Sant’Anna (Zorra Total), a produção permaneceu por mais de duas semanas no Top 10 da plataforma em seu lançamento original.

A trama de A Sogra que Te Pariu foca em Isadir – um idosa divertida e pra lá de atrapalhada – que vive as maiores confusões ao se mudar para o apartamento do filho durante a pandemia de Covid-19. Rafael Zulu (Caras e Bocas) e Lidi Lisboa (Jezabel) completam o elenco.

Nada Suspeitos

Por ter apenas uma temporada na Netflix, a série brasileira Nada Suspeitos é perfeita para uma maratona de fim de semana. A produção tem tudo para conquistar os fãs de O Cangaceiro do Futuro que curtem histórias divertidas e cheias de mistério.

Nessa divertida comédia, três mulheres são enganadas pelo mesmo playboy e, junto com suas respectivas famílias, vão à mansão do ricaço em busca de respostas. Porém, acabam se envolvendo em uma misteriosa investigação quando o malandro é encontrado morto.

Maldivas

Um dos maiores trunfos da série brasileira Maldivas é seu elenco principal – que é liderado por Bruna Marquezine (Besouro Azul) e conta também com Manu Gavassi (Big Brother Brasil), Sheron Menezzes (Vai na Fé), Carol Castro (Velho Chico) e Natalia Klein (Adorável Psicose).

Maldivas acompanha a história de Liz, uma moça do interior que viaja ao Rio de Janeiro para investigar a misteriosa morte de sua mãe. Lá, ela se muda para o luxuoso condomínio Maldivas, onde penetra o mundo dos ricos e poderosos e descobre grandes segredos.

Temporada de Verão

Lançada no início de 2022, a série brasileira Temporada de Verão conta a história dos funcionários, clientes e donos do Maresias, um resort de luxo no litoral do Rio. Os protagonistas são a destemida Catarina, a irreverente Yasmin, o sonhador Diego e o veterano Miguel.

Assim como Maldivas, Temporada de Verão se destaca por seu elenco de estrelas, formado por Giovanna Lancellotti (Segundo Sol), Gabz (Malhação: Toda Forma de Amor), Jorge Lopez (Elite), André Luiz Frambach (Cara e Coragem) e Mayana Neiva (O Outro Lado do Paraíso).

Sintonia

Com três temporadas na Netflix, Sintonia é uma das séries brasileiras mais populares da plataforma. Ambientada nas favelas de São Paulo, a produção acompanha a história de três jovens que encontram métodos bem diferentes para superar a pobreza.

Sintonia foca na jornada de Nando, Doni e Rita, três jovens amigos que, criados juntos nas quebradas de São Paulo, correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião. A produção é de Kondzilla, um dos nomes mais influentes do funk.

Lugar de Mulher

Se você curtiu o clima divertido e as piadas hilárias de Um Cangaceiro do Futuro, vale a pena assistir Lugar de Mulher em seguida. Esse divertido especial de stand-up conta com sets de algumas das humoristas mais talentosas do Brasil.

Nessa divertida série, com apenas 4 episódios de 15 minutos, as comediantes brasileiras Bruna Louise, Micheli Machado, Cintia Rosini e Carol Zoccoli provam, com muito humor e irreverência, que lugar de mulher é onde ela quiser.

Borges

Um projeto da Porta dos Fundos, a série Borges é uma boa pedida para quem gostou de Um Cangaceiro do Futuro na Netflix. O elenco da produção é formado por alguns dos integrantes mais queridos da trupe humorística, como Rafael Portugal, Antonio Tabet e Tati Lopes.

Borges acompanha a história de quatro funcionários de uma empresa que, após o chefe fugir do país e deixar inúmeras dívidas para trás, começam a produzir conteúdos digitais para pagar as contas. O grupo, como de costume, se envolve nas maiores confusões.

O Cangaceiro do Futuro está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.