7 séries que todo fã de Coração Marcado precisa ver

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Coração Marcado está fazendo o maior sucesso na plataforma! A novela colombiana, atualmente, supera alguns dos maiores hits do streaming no Top 10. Por isso, quem já conferiu os novos episódios quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Ele só queria se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa, mas acabou se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela”, afirma a sinopse oficial de Coração Marcado na Netflix.

Com um elenco repleto de famosos atores latinos, Coração Marcado é protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez e Sebastián Martínez.

Mostramos abaixo 7 séries e novelas que todo fã de Coração Marcado precisa assistir na Netflix; confira!

Fogo Ardente

Fogo Ardente é a sugestão mais natural para os fãs de Coração Marcado na Netflix. As duas produções têm muito em comum: ambas acompanham histórias de mistério, são voltadas para o público latino-americano, e adotam o clássico estilo das novelas latinas.

Fogo Ardente acompanha a história de Poncho, um jovem que se infiltra em uma corporação de bombeiros com o objetivo de descobrir pistas sobre o misterioso assassinato do irmão. O que ele não esperava era encontrar o amor, uma nova família… e um serial killer. A novela tem 39 capítulos na Netflix.

Quem Matou Sara?

Uma das séries mexicanas mais bem sucedidas da história da Netflix, Quem Matou Sara? também é imperdível para os fãs de Coração Marcado. No centro da história, como o próprio nome indica, está a investigação de um misterioso assassinato. A produção tem 3 temporadas no streaming.

Em Quem Matou Sara?, o protagonista Álex (interpretado por Manolo Cardona), é falsamente incriminado pela morte da irmã Sara e, determinado a levar os verdadeiros responsáveis à justiça, embarca em uma intensa jornada de vingança após sair da cadeia.

Ingovernável

Ambientada nos bastidores da política mexicana, Ingovernável chegou ao catálogo da Netflix em 2017. Atualmente, a série conta com 2 temporadas na plataforma. Um dos grandes trunfos da produção de drama e mistério é a performance de Kate del Castillo (A Rainha do Sul) e Alberto Guerra (Senhor dos Céus) nos papéis principais.

Ingovernável conta a história de Emilia Urquiza, a primeira-dama do México. Ela vive um relacionamento conturbado com o presidente Diego Nava – e após seu misterioso assassinato, se torna a principal suspeita do crime. A partir daí, ela faz de tudo para escapar da polícia e descobrir a verdade.

As Bonecas da Máfia

Como os fãs de Coração Marcado já sabem, a novela colombiana é ambientada no sombrio universo das organizações criminosas. O mesmo pode ser dito sobre As Bonecas da Máfia, outra novela colombiana que também faz muito sucesso na Netflix.

Recomendada para maiores de 16 anos, As Bonecas da Máfia acompanha as trajetórias tumultuadas de mulheres que se apaixonam (e desapaixonam) pelos maiores traficantes de drogas da Colômbia. O elenco é liderado por Amparo Grisales (Lucrécia) e Angélica Blandón (Três Milagres).

La Piloto

Com duas temporadas na Netflix, a novela mexicana La Piloto faz muito sucesso na plataforma. Levemente inspirada em uma história real, a produção também é uma boa pedida para os fãs de Coração Marcado. A atriz cubana Lidia Brito, da série A Mulher do Nada, lidera o elenco de La Piloto.

Em La Piloto, o maior sonho da protagonista Yolanda é pilotar aviões e desbravar os céus. Porém, quando ela é contratada como comissária de bordo, acaba se envolvendo em uma perigosa operação de tráfico internacional. A novela tem 162 capítulos, todos eles disponíveis na Netflix.

A Rainha do Tráfico

Como o próprio nome já indica, A Rainha do Tráfico – no mesmo estilo de Coração Marcado e As Bonecas da Máfia – se passa no submundo do crime. Protagonizada por Kate del Castillo, de Ingovernável, a série conta também com Raoul Bova (Don Matteo) e Humberto Zurita (La Querida del Centauro) no elenco.

A Rainha do Tráfico foca na história de Tereza Mendoza, uma mulher humilde que, após anos de sangue, suor e lágrimas, se encontra na perigosa posição de se tornar uma lenda do tráfico de drogas. Todos os 183 episódios dessa aclamada novela latina estão disponíveis na Netflix.

Café com Aroma de Mulher

Por fim, temos Café com Aroma de Mulher, uma das produções latinas mais populares da Netflix. Se você curtiu o clima de “novelão” de Coração Marcado, esta é a sugestão perfeita para assistir em seguida no streaming! Em seu lançamento original, a produção permaneceu por semanas no Top 10 da plataforma.

Café com Aroma de Mulher é um remake de uma popular novela dos anos 90 – que foi exibida no Brasil pelo SBT. A trama acompanha uma intensa história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira. Laura Londoño (As Leis do Coração) e William Levy (Nos Braços de um Assassino) lideram o elenco.

Você pode conferir Coração Marcado, junto com todas as séries que listamos acima, na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.