Como os fãs de You bem sabem, a 4ª temporada da série termina com um final chocante, que subverte completamente as expectativas na história de Joe. Enquanto a Netflix não confirma a continuação do thriller, os fãs querem saber: quais são as melhores séries para assistir após o quarto ano de Você?

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo 7 séries que todo fã de You precisa assistir, tanto na Netflix quanto em outras plataformas de streaming; confira!

Gossip Girl – HBO Max

Se você curtiu a performance de Penn Badgley em You, não deixe de assistir Gossip Girl – a série que levou o astro à fama mundial. A produção teen, para quem não conhece, foi exibida pela emissora americana CW entre 2007 e 2012.

Uma das séries adolescentes mais populares de todos os tempos, Gossip Girl é ambientada no universo dos ricaços de Manhattan. A série acompanha a história de uma blogueira anônima, conhecida apenas como Gossip Girl, que narra os escândalos de um grupo de jovens ricos em uma escola de elite.

Dirty John: O Golpe do Amor – Netflix

Inspirada em uma história real, Dirty John: O Golpe do Amor também é uma boa sugestão para os fãs de You na Netflix. Um dos grandes trunfos da série é seu elenco de estrelas, liderado por Eric Bana (Troia), Connie Britton (The White Lotus), Jean Smart (Watchmen) e Julia Garner (Inventando Anna).

A trama de Dirty John: O Golpe do Amor foca na trajetória de Debra Newell, uma executiva bem sucedida que vê sua vida entrar em colapso após cair nas mentiras e manipulações do psicopata John Meehan. A série mostra que, quando o amor é distorcido, tudo pode acontecer – inclusive assassinatos.

Chloe – Prime Video

Uma verdadeira “joia escondida” do Prime Video, Chloe ganhou o coração da crítica especializada em 2022. Produzido originalmente pela BBC, o thriller psicológico tem uma protagonista (quase) tão manipuladora e perigosa quanto o Joe de You.

Chloe conta a história de Becky Green (interpretada por Erin Doherty, de The Crown), uma jovem viciada em redes sociais e obcecada pela influencer Chloe, a quem ela não vê desde o ensino médio. Quando Chloe comete suicídio, Becky cria uma nova identidade e faz de tudo para se infiltrar no círculo social da amiga.

Dexter – Globoplay

Dexter, definitivamente, é uma das inspirações para a trama de You na Netflix. Assim como o hit do streaming, Dexter acompanha a história de um psicopata que comete os mais terríveis crimes sem levantar suspeitas – mas desta vez, por um motivo bem diferente.

Exibida entre 2006 e 2013, Dexter acompanha a jornada de Dexter Morgan, um agente do CSI de Miami que, nas horas vagas, atua como um serial killer vigilante, sempre matando criminosos que não foram adequadamente punidos pela justiça. Com 8 temporadas, a série tem Michael C. Hall no papel principal.

Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy – Netflix

Para quem já assistiu a todas as temporadas de You na Netflix, uma boa sugestão é ver em seguida a série Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy. Também disponível na plataforma, a minissérie true crime é sobre o “Joe da vida real”.

Lançada em 2019, Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy usa entrevistas atuais, material de arquivo e gravações de áudio feitas no corredor da morte para traçar um perfil do notório serial killer Ted Bundy, responsável pelo assassinato de mais de 20 mulheres nos anos 70.

The Flight Attendant – HBO Max

Disponível no catálogo brasileiro do HBO Max, The Flight Attendant é uma sugestão perfeita para quem gosta do clima de mistério e suspense de You. Protagonizada por Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, a série tem duas temporadas no streaming.

Em The Flight Attendant, a protagonista Cassie – uma comissária de bordo alcóolatra – se envolve com um cliente e vive com ele uma noite de paixão em um hotel de Bangkok. No dia seguinte, Cassie percebe que o amante foi assassinado, a partir daí, embarca em uma jornada eletrizante para provar sua inocência e sair viva dessa enrascada.

O Paraíso e a Serpente – Netflix

Inspirada em uma história real, a minissérie O Paraíso e a Serpente conta a história do serial killer Charles ‘A Serpente’ Sobhraj. Na trama, o protagonista é interpretado por Tahar Rahim, um ator francês tão carismático como o Penn Badgley de You.

Ambientada nos anos 70, O Paraíso e a Serpente mostra como o impiedoso assassino Charles Sobhraj atacava viajantes que exploravam a ‘trilha hippie’ do Sudeste Asiático. Em um período de pouco mais de um ano, o serial killer matou mais de 15 pessoas.

Todas as temporadas de You estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.