Thanos é um grande vilão da Marvel. Uma das maiores ameaças para os Vingadores. A sua popularidade aumentou muito graças ao MCU, já que o Titã Louco teve um papel de destaque em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Mas você sabia que, nos quadrinhos, Thanos nem sempre foi tão popular? Pode acreditar: o Titã Louco já foi jogado de escanteio por um tempo porque outros vilões eram considerados mais importantes.

Não confunda: isto não quer dizer que todos eles sejam maiores ou mais poderosos do que Thanos. Mas, de um jeito ou de outro, alguns vilões da Marvel são considerados um pouco mais emblemáticos nos quadrinhos.

Continue lendo para conferir uma lista com 7 vilões da Marvel mais “importantes” que Thanos nos quadrinhos.

Galactus

Galactus surgiu nas histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico. Foi o primeiro grande vilão cósmico da Marvel.

Galactus se destaca por ter sido o personagem que abriu as portas para outros grandes enredos cósmicos na Marvel.

Loki

Hoje em dia, pouca gente ainda vê Loki como um vilão. Ele está mais para um anti-herói, que ajuda os mocinhos quando é necessário.

Mas originalmente, Loki era um vilão dos grandes. Trata-se, simplesmente, do primeiro inimigo que os Vingadores enfrentaram nos quadrinhos.

Kang, o Conquistador

Muito ligado ao Quarteto Fantástico e aos Vingadores, Kang, o Conquistador é um vilão com uma história tão confusa quanto interessante.

No MCU, ele será interpretado por Jonathan Majors em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

Ultron

Muitos fãs acreditam que a Marvel desperdiçou Ultron em Vingadores: Era de Ultron. Várias pessoas ainda torcem para que ele retorne ao MCU de alguma maneira.

Nos quadrinhos, Ultron é um vilão tão icônico para os Vingadores que teve destaque em várias histórias. É uma pena que ele seja tão subestimado.

Duende Verde

O Homem-Aranha é o maior herói dos quadrinhos da Marvel. O Duende Verde, por sua vez, é o maior vilão do Homem-Aranha.

A dualidade em torno do Duende Verde o torna ainda mais interessante. É como se ele fosse Coringa e Lex Luthor (como Norman Osborn) ao mesmo tempo.

Magneto

Entre heróis e vilões, Magneto é um dos personagens mais fascinantes da Marvel. Certamente existe um problema na maneira como ele lida com as coisas, mas é tão fiel às suas motivações que pode se tornar um aliado importante e leal caso julgue necessário.

No cinema, Magneto teve duas versões, com Ian McKellen e Michael Fassbender. Ambos os atores se saíram muito bem no papel.

Doutor Destino

Muito inteligente e poderoso, Doutor Destino é um inimigo de diversos heróis da Marvel, não apenas do Quarteto Fantástico.

Obcecado pelo poder, Doutor Destino provou que pode ser uma ameaça de um nível extraordinário para o Universo Marvel.

Talvez seja o vilão que os escritores da Marvel mais gostem, porque é impressionante a quantidade de histórias que apresentam o Doutor Destino como antagonista.

O grande problema com o personagem é que ele já teve duas versões no cinema e as duas foram um fiasco.

Os fãs esperam que, no MCU, o Doutor Destino finalmente alcance a grandeza que ele sempre teve nos quadrinhos.