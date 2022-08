Prestes a estrear no Disney+, Mulher-Hulk tem tudo para repetir o sucesso de algumas das melhores séries do MCU – como WandaVision e Ms. Marvel. A produção se destaca por oferecer um tom bem mais cômico às histórias de super-heróis, ancorado por uma ótima performance de Tatiana Maslany (Orphan Black) no papel principal.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é parente de Bruce Banner, também conhecido como o Incrível Hulk”, afirma a sinopse oficial de Mulher-Hulk no Disney+.

Junto com Tatiana Maslany (Orphan Black), o elenco de She-Hulk conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary).

Listamos abaixo 9 coisas que você precisa saber antes de assistir Mulher-Hulk no Disney+; confira.

A Mulher-Hulk é prima do Hulk

A série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, acompanha a história de Jennifer Walters, a prima do Hulk. Nas HQs, ela recebe uma transfusão de sangue do primo após ser atacada por uma perigosa gangue. Além de salvar sua vida, essa transfusão oferece à personagem a habilidade de se transformar em uma versão do Hulk.

A partir daí, Walters continua a trabalhar como advogada – e tenta manter sua identidade de Mulher-Hulk em segredo. Eventualmente, ela aprende a controlar seus poderes e aceitar sua identidade. A série da Disney, aparentemente, adapta para a TV parte dessa história.

Mark Ruffalo está em Mulher-Hulk

Como citamos anteriormente, Mark Ruffalo está confirmado no elenco de Mulher-Hulk. O intérprete do Hulk é um dos atores mais queridos do MCU. Nos últimos filmes da Marvel, como Vingadores: Ultimato, ele teve um papel muito importante.

Os trailers de Mulher-Hulk revelam que o Bruce Banner de Mark Ruffalo ajudará Jennifer Walters a entender a extensão de seus poderes e controlar o temperamento esquentado de sua segunda identidade.

A jornada do Hulk é importante no MCU

Nos filmes do MCU, a trama mais importante do Hulk envolve a luta de Bruce Banner para controlar seus poderes. Em Os Vingadores, é herói é introduzido como uma figura que é atormentada pelos atos de sua personalidade alternativa.

Eventualmente, o personagem consegue vincular os poderes de Hulk à personalidade de Bruce Banner. Como “Professor Hulk”, o herói mantém sua estatura imponente, mas também garante o grande intelecto de sua versão cientista.

Hulk foi essencial em Vingadores: Ultimato

Na trama de Vingadores: Ultimato, Hulk já aparece como o Professor Hulk. Ele desempenha um papel importantíssimo na luta contra Thanos. Na verdade, é ele quem traz de volta todas as vítimas do Titã com um estalo da Manopla do Infinito.

Para reviver os amigos, Hulk teve que sacrificar o próprio braço. De acordo com a cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o personagem de Bruce Banner continua a sofrer com os efeitos da lesão. Afinal, ele aparece com o braço enfaixado.

Abominação também está em Mulher-Hulk

Interpretado por Eli Roth, o vilão Abominação também está confirmado no elenco de Mulher-Hulk. O personagem aparece em algumas das prévias da série. Ao que tudo indica, ele terá um papel muito importante na 1ª temporada, graças à sua ligação com Hulk.

Mulher-Hulk, dessa forma, representa a 3ª aparição de Abominação no MCU. O personagem surge pela primeira vez no filme O Incrível Hulk, protagonizado por Edward Norton. Além disso, o vilão dá as caras em uma rápida cena de Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Wong está em Mulher-Hulk

Interpretado por Benedict Wong, o feiticeiro Wong é introduzido no MCU em Doutor Estranho. O personagem se torna um dos melhores amigos de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Após a morte de Strange em Guerra Infinita, ele se torna o Feiticeiro Supremo.

Mesmo após Ultimato, o personagem ainda mantém seu título. Além de desempenhar um papel muito importante nos filmes do Doutor Estranho, Wong também aparece em vários outros projetos do MCU, como Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Mulher-Hulk.

Demolidor volta ao MCU

Quando o Demolidor de Charlie Cox apareceu em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, audiências do mundo inteiro foram à loucura. Afinal de contas, o personagem faz parte do universo da Marvel na Netflix – formado por séries como Demolidor, Jessica Jones e O Justiceiro.

Após um acordo da Disney com a Netflix, certos personagens da Marvel tiveram a oportunidade de estrear no MCU. O Demolidor é um deles. Na série da Mulher-Hulk, o herói deve mostrar suas grandes habilidades jurídicas e de luta contra o crime.

Quem é Jameela Jamil em Mulher-Hulk?

Uma das grandes vilãs da 1ª temporada de Mulher-Hulk é Titânia. A personagem é interpretada pela atriz britânica Jameela Jamil. Você, provavelmente, conhece Jamil por sua performance como a socialite Tahani na sitcom The Good Place. Ela também apresenta a competição de vogue Legendary, no HBO Max.

Nas HQs da Marvel, Titânia tem diversos poderes, entre super força, resistência e agilidade. No entanto, em entrevistas recentes, Jameela Jamil afirmou que a grande habilidade de sua personagem é “ser super irritante”.

Mulher-Hulk quebra a 4ª parede

Mulher-Hulk é descrita como “a primeira série de comédia do MCU”. Embora a maioria das produções da Marvel conte com uma boa dose de humor, Mulher-Hulk será a primeira a incluir a comédia no seu tema principal.

Para isso, a série utiliza uma ferramenta narrativa bastante comum em produções do gênero: a quebra da 4ª parede. Nesse estilo, os personagens se dirigem diretamente para a câmera, dialogando assim com o público. Filmes como Deadpool e séries como Fleabag também utilizam esse elemento.

Mulher-Hulk estreia no Disney+ em 18 de agosto de 2022. Confira abaixo o trailer da série – e clique aqui para assinar a plataforma e conferir todas as produções da Marvel.

