9 personagens de Teen Wolf que sumiram do filme

Teen Wolf: O Filme já estreou no Paramount+, e os fãs podem ter notado que há muitos personagens da série que acabaram sumindo do longa.

“Com o surgimento de um mal terrível, os lobos uivam mais uma vez. Apenas um lobisomem como Scott McCall pode reunir novos aliados e antigos amigos para lutar contra o que pode ser seu inimigo mais poderoso e mortal”, diz a sinopse oficial de Teen Wolf: O Filme.

Teen Wolf: O Filme traz de volta alguns dos integrantes mais queridos do elenco original de Teen Wolf, como Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig e Dylan Sprayberry.

Mostramos abaixo os nove personagens da série Teen Wolf que acabaram sumindo de Teen Wolf: O Filme; confira (via ScreenRant).

Stiles Stilinski

Indiscutivelmente, a maior ausência de Teen Wolf: O Filme é Stiles Stilinski, interpretado por Dylan O’Brien. No filme, foi revelado que ele se juntou ao FBI, embora ele não apareça em nenhum momento.

O astro acabou recusando o papel no filme, pois não se sentia confortável em entrar para o projeto, pois considerava apressado.

Kira Yukimura

Vários atores deixaram a série Teen Wolf ao longo das temporadas. Kira Yukimura, interpretada por Arden Cho, é mais uma personagem que não aparece.

A atriz foi convidada a retornar ao papel, mas Cho recusou estrelar por conta da disparidade salarial, e o enredo da personagem continuou sem um final.

Isaac Lahey

O personagem de McCall Pack, Isaac Lahey, foi o interesse amoroso de Allison. O astro pediu para que seu personagem não fosse morto, deixando aberto para um retorno. No entanto, ele nem chegou a aparecer no longa e nem foi mencionado.

Ethan Steiner

Ethan Steiner, personagem de Charlie Carver, não retornou no filme, diferentemente de Jackson, seu namorado. Após Colton Haynes, que vive Jackson na segunda temporada ter deixado o seriado, ele voltou com o irmão gêmeo de Aiden. Após a derrota de Gerard e do Anuk-ite, Jackson e Ethan deixaram Beacon Hills e voltaram para Londres.

Theo Raeken

O personagem de Cody Christian, Theo Raeken, é mais um que ficou de fora do filme de Teen Wolf. O vilão foi derrotado na quinta temporada, o que abriu caminho para uma versão mais “tranquila” do personagem no sexto ano.

Porém, com o cancelamento da série, a última temporada foi encurtada e deixando a história de Theo de lado, que o filme não aproveitou para finalizar.

Corey Bryant

Mais um personagem que ficou fora da trama do filme foi Corey Bryant, interpretado pelo ator Michael Johnston. No final da série foi revelado que Corey estava namorando Mason, e que faz parte da equipe do xerife Stilinski. No entanto, não houve nenhuma menção ou aparição dele em Teen Wolf: O Filme.

Cora Hale

Cora Hale, irmã mais nova de Derek, interpretada por Adelaide Kane, foi apresentada na terceira temporada de Teen Wolf. Ela é um lobisomem que sobreviveu ao incêndio na case dos Hale.

No entanto, ela deixou Beacon Hills com Derek para sua própria segurança e nunca mais voltou. Apenas Derek retornou para o filme, e não se sabe o que aconteceu com Cora.

Rafael McCall

O pai de Scott, Rafael McCall, apareceu entre a terceira e sexta temporada de Teen Wolf. O personagem conseguiu reparar seu vínculo com o filho, mas o filme não mostrou mais da dinâmica entre os dois personagens da série. Rafael não chega a aparecer em Teen Wolf: O Filme.

Alec

Alec foi introduzido no final da série e interpretado por Benjamin Wadsworth. Ele apareceu em um único episódio, e o criador do seriado, Jeff Davis, revelou que ele representa o futuro da franquia. No entanto, ele não está em Teen Wolf: O Filme.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.