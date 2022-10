A Casa do Dragão: 7 coisas que você precisa saber sobre Valyria

Ambientada no universo de Game of Thrones, A Casa do Dragão foca na trajetória do Clã Targaryen. Séculos antes dos eventos da série, os Targaryen chegaram a Westeros a bordo de dragões, vindos do poderoso Império de Valyria. Uma das regiões mais misteriosas de As Crônicas do Gelo e Fogo, Valyria guarda grandes e terríveis segredos.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão é liderado por Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Listamos abaixo 7 coisas que os fãs de A Casa do Dragão e Game of Thrones precisam saber sobre a Antiga Valyria, de acordo com os livros de George R.R. Martin.

Onde fica Valyria?

Durante os eventos de A Casa do Dragão e Game of Thrones, Valyria está em ruínas. Mas no ápice de sua influência, o império era um dos mais poderosos do Mundo Conhecido. Valyria fica na Península Valiriana, que se estende pelo Mar do Verão.

Valyria foi o centro do vasto Império Valiriano, que era rodeado por penhascos e ilhas. Por meio de um sistema relativamente moderno de estradas, Valyria era conectada a cidades vizinhas, como Tyria, e outras localidades do Mar Fumegante.

A cultura de Valyria

Na cultura de Valyria, magia era algo comum. Além dos dragões, os lordes do Império costumavam estudar feitiços, poções e sortilégios. Itens mágicos de grande poder, como as Velas de Vidro, vêm de Valyria – isso sem falar nas espadas de aço valiriano.

Os Targaryen apresentam o visual clássico dos valirianos, com olhos púrpura e cabelos dourados e prateados. Mas o antigo Império também é o lar ancestral de outras casas de Westeros, como os clãs Velaryon, Celtigar e Qoherys.

Quem governava Valyria?

Valyria era governada pelos Lordes dos Dragões, que por sua vez, eram liderados por dois clãs rivais que lutavam pelo poder. A Casa Targaryen, no entanto, não era considerada uma das mais poderosas. Além disso, os lordes costumavam eleger Arcontes para governos temporários.

A magia de Valyria, como citamos acima, vai muito além dos dragões. Os governantes praticavam magia de sangue e outras artes das trevas – e eram famosos por penetrar nos confins da terra à procura de segredos, e transformar humanos em quimeras monstruosas.

Império Valiriano era escravagista e conquistador

O Império Valiriano também era conhecido por suas grandes conquistas territoriais e tentativas de colonização. Inicialmente, os Lordes dos Dragões dominaram o Antigo Império de Ghis, a leste da Baía dos Escravos. Eventualmente, também exerceu domínio sobre as Ilhas Basilisco e Sothoryos.

A cada conquista, Valyria expandia seu número de escravos. A maioria dessas pessoas trabalhava sob condições aterradoras nas minas da península. Com esse mesmo objetivo, Valyria começou a expandir seu poder para áreas mais próximas de Westeros, como as cidades livres de Essos.

Quatorze Chamas – As Minas de Valyria

Como citamos acima, a maioria dos escravos de Valyria trabalhavam nas minas do Império. Essas minas eram localizadas sob uma cadeia vulcânica conhecida como Quatorze Chamas. Na Era Dourada, o poder desses vulcões era utilizado para iluminar as cidades durante a noite.

A descoberta das Quatorze Chamas foi essencial para o desenvolvimento de Valyria. Afinal de contas, os primeiros dragões foram descobertos nessa cadeia vulcânica. Além disso, uma teoria interessante afirma que as minas estão intimamente ligadas à Perdição – o cataclismo que destruiu Valyria.

Os Valirianos eram religiosos?

Pouco se sabe sobre a religião da Antiga Valyria, já que a maioria dos registros foram perdidos em meio ao colapso do Império. Os valirianos eram politeístas, e contavam com um panteão com dezenas de divindades. Ao que tudo indica, eles também eram tolerantes com as crenças de outras povos.

Alguns dos dragões mais famosos de Westeros – como Balerion, Vhagar, Meraxes e Syrax – foram batizados com nomes de deuses da Antiga Valyria. Após a Perdição, alguns sobreviventes continuaram a cultuar as velhas divindades na Muralha Negra de Volantis.

A Perdição – O que causou o fim de Valyria?

A Perdição é o cataclismo que ocasionou o colapso do Império Valiriano. O desastre aconteceu 114 anos antes da conquista dos Targaryen em Westeros. Até hoje, a destruição do reino é envolta em mistério. Segundo a obra de George R.R. Martin, “a perdição ainda ronda Valyria”, e as ruínas do Império são “assombradas por demônios”.

Mas afinal: o que causou a Perdição? Não existe uma resposta oficial, mas a teoria mais provável afirma que o desastre ocorreu devido à exploração contínua e incessante das minas das Quatorze Chamas. Sobrecarregada, a cadeia vulcânica teria entrado em colapso, e destruído todas as cidades da região.

A Casa do Dragão é exibida semanalmente (todos os domingos) no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.