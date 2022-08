A Casa do Dragão: Os eventos mais chocantes que podemos esperar na série

A Casa do Dragão retrata a sangrenta guerra conhecida como A Dança dos Dragões, que ocorre muito antes dos eventos de Game of Thrones. Assim como na série original, devemos ver alguns momentos chocantes na nova série da HBO.

A guerra é uma de sucessão entre Aegon II Targaryen (cujo lado é conhecido como os verdes) e sua irmã Rhaenyra Targaryen (cuja facção é chamada de negros) pelo Trono de Ferro.

A guerra é um ponto de virada da dinastia Targaryen e traz muitos eventos inesperados e dramáticos. Listamos os 7 momentos mais chocantes que podemos ver em A Casa do Dragão. Confira!

A primeira vítima

A primeira luta da guerra acontece em Ponta Tempestade, a casa ancestral da Casa Baratheon. Aemond Targaryen, o segundo filho mais velho de Alicent Hightower com o Rei Viserys, é enviado para lá em uma missão diplomática para conquistar a Casa Baratheon para o lado deles.

Depois de garantir sua lealdade, o segundo filho mais velho de Rhaenyra, Lucerys, chega exatamente com o mesmo propósito. O que se segue é um intenso impasse entre os dois jovens, os quais já se odeiam.

O dragão de Lucerys, Arrax, é relativamente pequeno e jovem. Aemond, que tem uma disposição cruel, monta Vhagar, o maior e mais antigo dragão do mundo na época. Os dois lutam acima de Ponta Tempestade em meio a uma tempestade furiosa, e Lucerys se torna a primeira vítima da guerra.

Sangue e Queijo

Depois da morte de Lucerys, Daemon Targaryen, marido de Rhaenyra , exige que o pagamento deve ser “um filho por um filho”.

Sangue e Queijo são contratados por Daemon para matar um dos filhos de Aegon II Targaryen, o que eles fazem da maneira mais horrível possível, incluindo forçar a esposa de Aegon, a Rainha Helaena, a escolher qual filho vai morrer.

Sangue e Queijo esgueiram-se até o quarto de Alicent Hightower, que eles amarraram, sabendo que Helaena virá com seus três filhos: príncipe Jaehaerys, princesa Jaehaera, e príncipe Maelor.

Eles forçam Helaena a escolher entre seus dois filhos – quando ela oferece sua própria vida em vez disso, eles recusam; quando dura muito tempo, eles ameaçam abusar sexualmente de sua filha – e, eventualmente, a Rainha escolhe seu filho mais novo, Maelor.

Em vez disso, Sangue corta a cabeça de Jaehaerys, e os dois fogem da Fortaleza Vermelha.

Batalha aérea

Daemon e Aemond Targaryen têm uma luta crucial da guerra. Aemond, irmão de Aegon, que luta pelos Verdes, está voando pelas Terras Fluviais há meses causando estragos em castelos de senhores que não declararam lealdade ao seu irmão.

Seu tio Daemon voa para encontrá-lo em Harrenhall, e sua batalha no céu envolve os dois dragões mais antigos, maiores e mais ferozes da guerra: Vhagar e Caraxes, o Serpe de Sangue.

Massacre no Fosso dos Dragões

Durante seu curto período no Trono de Ferro, Rhaenyra impõe uma série de impostos ao povo de Porto Real para financiar sua guerra. Isso leva a uma grande agitação que custa caro a Rhaenyra.

Esses distúrbios são liderados por um personagem misterioso conhecido apenas como o Pastor, um homem idoso de um braço só que chama os dragões de bestas profanas e condena os Targaryen por seus vis atos de incesto.

Milhares de plebeus invadem o Fosso dos Dragões e matam os dragões acorrentados lá. Porto Real é jogado no caos, Rhaenyra perde seu dragão e deve fugir da cidade.

Outro casamento vermelho

O destino perverso do casamento de Lorde Oakheart deve ser incluído no seriado.

Provando um precedente para uma união tão trágica 200 anos antes do Casamento Vermelho, um precursor ocorre em Fogo e Sangue, quando o viúvo Wyl de Wyl se infiltra no casamento de Jon Caffren e Alys Oakheart.

No casamento, o Lord Oakheart é morto, junto da maioria dos convidados. Então eles fizeram a noiva olhar, enquanto mutilavam o marido.

Traições de Tumbleton

Em Fogo e Sangue, Ulf White e Hugh Hard Hammer são encarregados de guardar a cidade mercantil de Tumbleton por Rhaenyra para manter sua fortaleza no reino. No entanto, por razões inexplicáveis ​​no romance, Ulf e Hugh traiçoeiramente incendiaram Tumbleton em um dos maiores saques da história de Westeros.

Duas batalhas épicas acontecem como resultado. No entanto, é a razão pela qual Ulf e Hugh agiram de forma tão traiçoeira que deve ser abordada no programa, dando aos fãs as respostas necessárias sobre o motivo da rebelião mortal.

Emboscada macabra

Outra cena incrível do livro inclui a batalha no Baile do Açougueiro, que termina favoravelmente para os negros e enfraquece os verdes, tornando a guerra civil um jogo bastante equilibrado até este ponto.

Os negros se disfarçam de cadáveres pútridos e emboscam as forças de Criston em uma sequência macabra, que parece ter sido tirada de um filme de terror.

A Casa do Dragão estreia em 21 de agosto, no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.