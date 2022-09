A Casa do Dragão: Ranqueamos os melhores figurinos da série

Ambientada nos Sete Reinos de Westeros, A Casa do Dragão se destaca por seu impecável design de produção. O spin-off de Game of Thrones faz um ótimo trabalho na caracterização dos personagens – o que inclui as roupas, os penteados e muito mais. Por isso, os fãs querem saber: quais são os melhores figurinos da série?

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. A produção adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Ranqueamos abaixo os 7 melhores figurinos de A Casa do Dragão; confira – e veja se você concorda.

O vestido de Mysaria

Interpretada por Sonoya Mizuno, Mysaria é uma das personagens mais misteriosas de A Casa do Dragão. Vinda da cidade livre de Lys, ela se torna a principal consorte do Príncipe Daemon Targaryen – e de acordo com o segundo episódio, também carrega a semente do Dragão.

Em “The Rogue Prince”, Mysaria surge em Pedra do Dragão com um elegante vestido branco coberto por um capuz da mesma cor. O figurino é semelhante ao estilo adotado por Daenerys Targaryen em Meereen, e faz referência à origem estrangeira da personagem.

O look da Mão do Rei

Em A Casa do Dragão, Otto Hightower é, definitivamente, um dos mais habilidosos jogadores políticos de Westeros. Agindo nas sombras, o personagem convence a filha Alicent a se aproximar do Rei Viserys, e assim, coloca a própria família na linha de sucessão.

Como Mão do Rei, ele aposta em um visual mais sóbrio, marcado por cores escuras e joias discretas. O figurino mais chamativo aparece na cena do Torneio, na qual o personagem de Rhys Ifans usa vestes ricamente decoradas, com bordados intricados, correntes douradas e o característico broche de seu cargo.

Os trajes de Corlys Velaryon

Corlys Velaryon, o personagem de Steve Toussaint, desempenha um papel importantíssimo na defesa de Westeros. Como Mestre dos Navios, ele é dono da maior frota dos Sete Reinos – e por suas explorações oceânicas, é mais conhecido pela alcunha de Serpente do Mar.

No segundo episódio de A Casa do Dragão, a Serpente do Mar aparece com trajes em couro, e carrega no peito o Cavalo Marinho, símbolo de sua casa. O figurino não apenas indica o caráter nobre do personagem, mas também faz referência à sua posição como capitão de navios.

As vestes reais de Viserys I

O Rei Viserys I Targaryen é um dos personagens centrais da 1ª fase de A Casa do Dragão. Interpretado por Paddy Considine, o monarca é uma figura trágica, dividido entre as pressões dos Lordes, as expectativas do Reino, o luto pela morte da primeira esposa e o fantasma da iminente sucessão.

As preocupações de Viserys, no entanto, não transparecem em seu figurino. No segundo capítulo da série do HBO Max, o Rei opta por um traje de comemoração. Além de sua característica coroa, o personagem usa um traje vermelho e preto, ricamente decorado com os símbolos da casa Targaryen.

O vestido de Alicent Hightower

O terceiro melhor look de A Casa do Dragão ainda não apareceu na série – mas pode ser visto nas prévias dos próximos episódios. Nos trailers em questão, a versão adulta de Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, surge com um deslumbrante vestido verde.

Após aceitar o pedido do Rei Viserys, Alicent se torna a Rainha de Westeros. Ao assumir a nova posição, a personagem também muda completamente de figurino, apostando em vestidos decorados, mas ao mesmo tempo discretos – como o exemplo acima.

O traje da coroação de Rhaenyra

Um dos figurinos mais impressionantes de A Casa do Dragão aparece ainda no 1ª episódio, na cena em que Rhaenyra Targaryen é escolhida para suceder o pai no Trono de Ferro. Nessa sequência, a versão adolescente da personagem, interpretada por Milly Alcock, conquista fãs com um look de dar inveja.

Para sua coroação, Rhaenyra aposta em um vestido vermelho e preto – as cores da Casa Targaryen, cheio de bordados, símbolos e detalhes minuciosos. O grande trunfo desse figurino é a coroa, que envolve toda a cabeça da personagem como uma espécie de aura.

A armadura do Príncipe Daemon

O melhor figurino de A Casa do Dragão (pelo menos até agora) é a armadura do Príncipe Daemon no Torneio de Porto Real. O traje de batalha é nada menos que uma obra de arte. A cada vislumbre, novos detalhes aparecem, como os símbolos de dragões e da casa Targaryen.

O visual faz jus às descrições da obra de George R.R. Martin, e além de impressionar o público, serve para caracterizar os integrantes do clã Targaryen – particularmente o personagem de Matt Smith – como pessoas que dão grande importância à aparência nobre e intimidante.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente, sempre aos domingos, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.