O que aconteceu Nicki Aycox, uma das atrizes mais queridas das primeiras temporadas de Supernatural? Para quem não se lembra, Aycox interpreta a “primeira Meg Masters”, uma inesquecível diaba. Recentemente, os fãs da série foram pegos de surpresa com uma trágica notícia sobre a estrela.

Supernatural chegou ao fim em outubro de 2019, após 15 temporadas e 327 episódios. A série, vale lembrar, foi protagonizada por Jensen Ackles (Dean) e Jared Padalecki (Sam).

O universo de Supernatural continua vivo com o spin-off The Winchesters. A série derivada é ambientada durante a juventude de John Winchester e Mary Campbell – os pais de Sam e Dean.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a jornada de Nicki Aycox após Supernatural; confira (via TheThings).

Nicki Aycox contracenou com Halle Berry

Nas primeiras temporadas de Supernatural, Nicki Aycox interpretou Meg Masters, uma personagem inesquecível. Após deixar o elenco da série, a atriz atuou no thriller neo-noir A Estranha Perfeita.

No filme de suspense, Aycox contracenou com Halle Berry e Bruce Willis. A atriz interpretou Grace, uma das melhores amigas da protagonista Rowena. Sua performance recebeu muitos elogios do público.

Estrela de Supernatural atuou em Arquivo X

Em 2008, Nicki Aycox apareceu no filme Arquivo X: Eu Quero Acreditar, a segunda aventura dos agentes Mulder e Scully nos cinemas. Anteriormente, a atriz havia interpretado uma personagem diferente na 7ª temporada da série de mistério.

No mesmo ano, Nicki Aycox participou do filme de terror Joy Ride 1: Dead Ahead, continuação do filme Joy Ride, lançado em 2001.

Nicki Aycox participou de Dark Blue

Em julho de 2009, Nicki Aycox atuou na série procedural Dark Blue. A produção de ação e drama foi ao ar na emissora americana TNT. Na série, Aycox interpretou uma agente infiltrada do departamento de polícia de Los Angeles.

Protagonizada por Dylan McDermott (American Horror Story), a série acompanha a história de uma unidade de policiais infiltrados no submundo criminoso de Los Angeles. Com Tricia Helfer (Lucifer) e Logan Marshall Green (Lou) no elenco, a série foi cancelada após duas temporadas.

O último papel de Nicki Aycox

A última performance da carreira de Nicki Aycox aconteceu em 2014, no filme para TV Morte no Campus. No thriller, a atriz interpretou a conselheira vocacional Danielle Williams. O longa foca em uma série de assassinatos ocorridos em uma universidade.

No ano anterior, Nicki Aycox também atuou nos filmes A Garota do Trem, com Emily Blunt, e O Empregador, com Malcolm McDowell. Na TV, o último projeto de Nicki Aycox foi a série dramática The Glades, lançada em 2013.

Nicki Aycox travou batalha contra o câncer

Em 2021, Nicki Aycox foi diagnosticada com leucemia – um tipo de câncer que afeta as células brancas do sangue, e cujas causas não são totalmente esclarecidas. A atriz começou o tratamento de quimioterapia em março do mesmo ano.

“Fiquei muito doente, com Covid-19, entre janeiro e fevereiro. E aí, tudo veio à tona. Fui parar no hospital, e aí, me diagnosticaram com leucemia”, comentou a atriz nas redes sociais.

Em março de 2022, Nicki Aycox revelou ter começado um novo tratamento de quimioterapia para combater o ressurgimento da doença.

Nicki Aycox faleceu em novembro de 2022

Nicki Aycox faleceu em 16 de novembro de 2022, em decorrência da leucemia. A eterna Meg de Supernatural tinha apenas 47 anos. Antes de morrer, a atriz usou as redes sociais para compartilhar com os fãs sua batalha contra o câncer.

Em sua última postagem, compartilhada no Instagram em 25 de março, Nicki Aycox aparece em uma cama de hospital. Sem perder o bom humor, a atriz canta “Here I Go Again” (Aí Vou Eu De Novo), uma canção da banda Whitesnake.

Nicki Aycox foi homenageada por colegas de Supernatural

Após o falecimento de Nicki Aycox, vários colegas e fãs da atriz postaram homenagens nas redes sociais.

“Destruído a saber que a grande Nicki Aycox, nossa primeira Meg Master faleceu – jovem demais” – comentou Eric Kripke, o criador de Supernatural.

“Meu primeiro episódio de Supernatural foi com a Nicki. Ela era uma atriz sensacional e uma ótima colega. Fico muito triste em saber que ela morreu. Durma bem, minha amiga” – escreveu Jim Beaver, o intérprete de Bobby Singer.

“Notícias tristes para a Família Supernatural. Ao que tudo indica, Nicki Aycox (Meg Masters) se mudou para a próxima dimensão. Ela foi a f*dona original de Supernatural. Boa viagem, Nicki. Ouvi falar que a próxima parada é maravilhosa. Te vejo lá” – comentou Samantha Ferris, a intérprete de Ellen Harvelle.

No Brasil, Supernatural está disponível no HBO Max.

