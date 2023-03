A Lição e os melhores k-dramas de suspense para assistir na Netflix

Sucesso na Netflix, a série sul-coreana A Lição se destaca por sua trama intensa de vingança, justiça e retribuição. Se você curtiu o clima de suspense da produção (que figura há um bom tempo no Top 10), não deixe de conferir outros k-dramas do gênero na plataforma – o streaming tem mistérios para todos os gostos!

“Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança”, diz a sinopse oficial de A Lição.

Os atores sul-coreanos Song Hye-kyo, Lee Do-hyun e Lim Ji-yeon integram o elenco principal de A Lição na Netflix.

Listamos abaixo os 10 melhores k-dramas de suspense que os fãs de A Lição podem assistir após a série na Netflix; confira!

Stranger

Um dos k-dramas de suspense mais aclamados da Netflix, Stranger tem Bae Doona (Sense8) e Jo Seung-woo (Tazza: Uma Cartada Mortal) como protagonistas. Na série, um promotor de justiça nada empático conta com a ajuda de uma ousada e inteligente detetive para investigar um misterioso caso de assassinato e corrupção política que abala as estruturas do poder.

Doctor Prisoner

O principal trunfo da série de suspense Doctor Prisoner é a performance de Namkoong Min (One Dollar Lawyer) no papel principal. Na trama, o médico Na Yi-je tem sua carreira sabotada pela elite sul-coreana, e a partir daí, começa a trabalhar em uma penitenciária para se vingar de pessoas poderosas que acreditam estar acima da lei e da moralidade.

Você é Minha Primavera

Você é Minha Primavera mistura suspense, romance e drama em uma história cheia de reviravoltas. O k-drama começa quando uma recepcionista de hotel e um psiquiatra – ambos marcados por infâncias traumáticas e conturbadas – formam uma profunda conexão depois de se envolverem em um complexo caso de assassinato.

Tramas do Passado

Ambientado no complexo mundo da política sul-coreana, Tramas do Passado é uma série de suspense a la Borgen: O Reino, o Poder e a Glória. A série acompanha a história de Kim Seo-hui, uma jovem que, após sofrer com a morte do pai e o desaparecimento do marido, se junta ao detetive Jo Tae-sik em busca da verdade, ingressando na Assembleia Nacional da Coreia do Sul.

Voice

Assim como A Lição, Voice se destaca na Netflix com uma trama de vingança e retribuição. A série foca na jornada do detetive Moo Jin-hyuk. Revoltado pelo assassinato da esposa nas mãos de um serial killer, ele se une à talentosa policial Kang Kwon-joo – que também lida com a inesperada morte do pai – para encontrar respostas e fazer justiça.

As Três Irmãs

Bastante popular na Netflix, o k-drama As Três Irmãs é ancorado por ótimas performances de Kim Go-eun (A Muse), Nam Ji-hyun (Queen Seondeok) e Park Ji-hu (All of Us Are Dead) como as protagonistas Ju, Kyung e Hye. Na série, essas três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma intensa conspiração com pessoas ricas e poderosas.

Missing: The Other Side

Se você curte séries de suspense marcadas por elementos sobrenaturais, Missing: The Other Side é uma boa sugestão para assistir na Netflix. A série conta a história de Kim Wook, um golpista malandro que encontra uma vila cheia de mistérios paranormais, assombrada por espíritos de pessoas desaparecidas e invisível para o mundo externo.

The Good Detective

Com duas temporadas na Netflix, The Good Detective é uma indicação perfeita para os fãs de k-dramas que curtem histórias dinâmicas e cheias de surpresas. A história começa 5 anos após a resolução de um caso de assassinato, quando novas evidências apontam que o suposto assassino, na verdade, era inocente. A partir daí, um investigador veterano e seu novo parceiro vão atrás da verdade.

Signal

Protagonizada por Kim Hye-soo (Under the Queen’s Umbrella) e Lee Je-hoon (Taxi Driver), Signal é uma surpreendente história de suspense, romance e viagens no tempo. Na série, um misterioso walkie-talkie permite que um detetive em 1989 e um investigador em 2015 combatam o crime juntos. Porém, consequências inesperadas acabam mudando o fluxo do passado.

No Ar

Finalmente, temos No Ar, uma série de suspense e drama com a aclamada Kim Nam-ju como protagonista. Por sua performance, ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Baeksang Arts Awards de 2018. A série conta a história de Go Hye-ran, uma repórter no auge de sua carreira que enfrenta uma rival mais jovem e uma suspeita de assassinato que testam os limites de seu casamento.

A Lição, assim como os k-dramas que listamos acima, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.