A Sogra que Te Pariu: 2ª temporada chega à Netflix; veja o que os críticos estão dizendo

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de A Sogra que Te Pariu tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Divertida e cheia de surpresas, a produção é uma comédia tipicamente brasileira. Sendo assim, qual é a opinião da crítica especializada sobre os novos episódios?

“Após cumprir pena, Isadir volta para a família e está pronta para fazer amigos, namorar e encontrar novas maneiras de perturbar Carlos e Alice”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de A Sogra que Te Pariu.

Com Rodrigo Sant’Anna (Zorra Total) no papel principal, A Sogra que Te Pariu conta também com Rafael Zulu (Caras e Bocas), Lidi Lisboa (Jezabel) e Solange Teixeira (Cine Holliúdy) no elenco.

Mostramos abaixo as principais reações da crítica especializada à 2ª temporada de A Sogra que Te Pariu na Netflix; veja.

A Sogra que Te Pariu divide a opinião da crítica

Pelo menos até o momento, A Sogra que Te Pariu tem dividido as opiniões da crítica especializada. Em algumas resenhas, a imprensa indica que a sitcom “melhorou muito” desde o primeiro ano, e que os novos episódios, definitivamente, são bem mais engraçados que os anteriores.

Outras críticas, por sua vez, detonam os mesmos aspectos que foram altamente criticados no primeiro ano: os clichês nas piadas, a caracterização dos personagens e o teor problemático de algumas cenas. Até o momento, poucas resenhas da série foram publicadas, o que indica que a perspectiva pode mudar em breve.

2ª temporada de A Sogra que te Pariu é “ainda mais sem graça”

De acordo com a crítica da jornalista Giulianna Muneratto, publicada no site Notícias da TV, a 2ª temporada de A Sogra que Te Pariu é ainda mais sem graça do que a 1ª, falhando em consertar os erros dos episódios de estreia e em aproveitar o potencial cômico do talentoso elenco.

“Após uma primeira temporada flopada, a segunda parece que chegou para desperdiçar ainda mais o potencial cômico de Rodrigo Sant’Anna e não conserta os erros que já trazia desde o seu lançamento”, diz a resenha.

A Sogra que te Pariu não chega aos pés de outras sitcoms brasileiras

Ainda na resenha do Notícias da TV, a jornalista compara A Sogra que Te Pariu, de maneira desfavorável, a outras sitcoms que ganharam o coração da audiência brasileira, como Sai de Baixo e A Grande Família. Por outro lado, a resenha elogia a performance de alguns integrantes do elenco, particularmente Pedro Ottoni.

“Pedro Ottoni é outro achado dentro da produção sem graça da Netflix. Apesar da fraqueza de muitas das piadas e até da pobreza de algumas dinâmicas entre outros familiares, ele traz um certo frescor como neto de Dona Isadir, mas também não salva a série do marasmo”, afirma a crítica.

Sogra que Te Pariu volta melhor em sua 2ª temporada

A crítica do colunista Rafael Braz, do site A Gazeta, apresenta uma perspectiva diferente sobre a 2ª temporada de A Sogra que Te Pariu na Netflix. Na resenha, o jornalista elogia a condução dos novos episódios e diz que o segundo ano se destaca por corresponder exatamente ao que o público brasileiro espera de produções do gênero.

“A Sogra que Te Pariu”, em sua essência, é o humor brasileiro de TV aberta, estilo que consagrou Rodrigo Sant’Anna, ou seja, piadas exageradas, trocadilhos nem sempre de muito bom gosto, comédia física e, principalmente, popular (…) Rodrigo entende essas realidades, mas nunca as trata com dor – há quase um encanto no olhar do ator/criador para essas pessoas e suas histórias, e talvez seja esse carinho o tempero da série”, afirma a resenha.

Humor de A Sogra que Te Pariu é bastante particular

Rafael Braz diz também que o estilo de A Sogra que te Pariu é uma espécie de gosto adquirido. Nesse sentido, mesmo as pessoas que, em um primeiro momento, não curtem o tom da produção, podem ser conquistados por ela com o passar do tempo. É tudo uma questão de costume.

“É uma série que cresce enquanto você se acostuma com o estilo dela, com a verborragia, os estereótipos e gente gritando. Mesmo quem não é um consumidor do estilo acaba se divertindo com os notáveis improvisos do elenco, com atores rindo em cena e com a sempre ótima dinâmica de Rodrigo e Solange Teixeira, que parecem nascidos para atuar juntos nesse tipo de texto”, diz a resenha.

O que a crítica internacional diz sobre A Sogra que Te Pariu?

Até o momento, somente uma crítica internacional foi publicada sobre a 2ª temporada de A Sogra que te Pariu. Fora do Brasil, a série é chamada de “Smother in Law” (Sogra Sufocante, em tradução livre). A resenha vem do site Leisure Byte, assinada pelo colunista Nupur Bosmiya.

A crítica detona alguns aspectos que, para outros jornalistas, são pontos fortes de A Sogra que Te Pariu – como o costume do elenco de sair dos personagens e rir em cena. A resenha também critica o teor problemático de várias das piadas de A Sogra que te Pariu.

“A caracterização dos gays nesta série é tão atrasada; que ela poderia muito bem ter sido produzida no início dos anos 90. Com abordagens estereotipadas, excessivamente promíscuas e escandalosas, a série ataca a comunidade ao apresentar esses personagens. A Sogra que te Pariu ocupa um estranho espaço entre aceitar essas identidades e insultá-las, reduzindo-as a clichês monolíticos”, diz a resenha.

Você já pode assistir a 2ª temporada de A Sogra que te Pariu na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.