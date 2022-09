A verdade não contada sobre Smallville

Atualmente, produções da DC como The Flash e Arlequina fazem grande sucesso na TV. O que muitos fãs não sabem é que, provavelmente, essas séries não existiriam sem Smallville: As Aventuras do Superboy, um dos primeiros projetos da DC nas telinhas. Além de fazer muito sucesso, a série guarda diversos segredos que os espectadores não conhecem.

Exibida originalmente entre 2001 e 2011, e protagonizada por uma versão mais jovem de Clark Kent, a série conta com a participação de famosas figuras dos quadrinhos.

Continua depois da publicidade

No Brasil, Smallville foi exibida pelo SBT. Liderado por Tom Welling (Lucifer), o elenco da série conta com astros como Kristin Kreuk (Street Fighter), Michael Rosenbaum (Guardiões da Galáxia Vol. 2), Justin Hartley (This Is Us), Ian Somerhalder (The Vampire Diaries), Allison Mack (NXIVM) e muitos outros.

Revelamos abaixo 7 coisas que você não sabia sobre Smallville; confira.

Cadê o uniforme?

Logo nos primeiros episódios de Smallville, os espectadores perceberam que a versão televisiva de Clark Kent é bem diferente dos heróis das HQs. Além de ser bem mais jovem, o personagem de Tom Welling não aparece com o icônico uniforme do kryptoniano.

Os showrunners Alfred Gough e Miles Millar explicaram o motivo: “É difícil se identificar com um cara que usa a cueca por cima das calças”. Além disso, Millar descreveu a inconfundível capa do Superman como “muito cafona”.

Superman ou Batman?

Originalmente, a produção da DC que veio a se tornar Smallville seria muito diferente. No final dos anos 90, a franquia Batman passava por maus bocados, devido à péssima recepção crítica ao filme Batman & Robin (de 1997). Para limpar a imagem do Cavaleiro das Trevas, o roteirista Tim McCanlies teve a ideia de criar uma série sobre a juventude de Bruce Wayne.

Porém, o projeto foi arquivado quando a Warner Bros optou pela produção de um filme mais sério, baseado na clássica HQ Batman: Ano Um. O conceito da série de Bruce Wayne, após diversas alterações, acabou se tornando Smallville: As Aventuras do Superboy.

Tom Welling não era fã da DC

Um dos maiores acertos de Smallville foi a escolha de Tom Welling para o papel de Clark Kent. Na época, a filmografia do ator americano era constituída apenas de papéis pequenos ou aparições não creditadas em séries como Judging Amy, Special Unit e Undeclared.

O ator admitiu não ser um grande fã da DC, e propositalmente, decidiu não basear sua performance nas HQs do Superman. “Escolhi não pesquisar qualquer coisa que já havia sido feita com o personagem, e simplesmente partir do zero, criando minha própria imagem”, explicou Welling.

Smallville sem Tom Welling?

Após receber uma oferta inicial da Warner, Tom Welling recusou o papel do Superman. “Veio a chance de fazer uma audição para essa série, Smallville, mas eles não liberaram o roteiro. Meu então empresário disse: ‘Isso significa que eles não tem um roteiro, ou que ele não é muito bom’. Aí, nós recusamos”, comentou o ator.

Os showrunners, ao perceberem o potencial do ator, mostraram a ele parte do roteiro – após Tom Welling assinar um acordo de confidencialidade. Com o voto de confiança, Welling pôde perceber que Smallville não seria sobre “heróis em lycra”, mas sim a história de um jovem tentando descobrir seu lugar no mundo.

Superman e Lana Lang

Em Smallville: As Aventuras do Superboy, o primeiro interesse amoroso de Clark Kent e Lana Lang. O relacionamento entre os personagens de Tom Welling e Kristin Kreuk, no entanto, não demorou a azedar. Afinal de contas, Clark resistia em revelar sua identidade secreta à namorada.

“Gostaria de ter criado um arco melhor para Lana Lang. A história de amor deveria ter durado umas três temporadas, mas acabou durando seis”, comentou o showrunner Alfred Gough. “Foi um relacionamento vagaroso e torturante”, completou Millar.

O sucesso de Michael Rosenbaum

Um dos grandes trunfos de Smallville, como citamos anteriormente, foi a escalação de seu elenco. Mas mesmo entre talentosas estrelas, Michael Rosenbaum se destaca. Até hoje, o Lex Luthor de Smallville é visto pelos fãs da DC como uma das melhores encarnações do vilão.

Em uma entrevista, Rosenbaum falou sobre sua escalação e explicou como conseguiu encarnar Luthor tão perfeitamente. “No processo de audições, algo tomou conta de mim. Senti muita confiança, pois não tinha nada a perder”, comentou o ator.

O que o futuro aguarda para Smallville?

Mesmo com 10 temporadas, Smallville apenas arranha a superfície das histórias do Superman. Afinal, a série termina quando Clark Kent assume (oficialmente) o papel de protetor de Metrópolis. Após o desfecho de Smallville, a trama do herói continua em uma HQ derivada, que serve como uma 11ª temporada para a série.

Além disso, Tom Welling reprisou seu papel em 2019, no mega-crossover Crise nas Infinitas Terras, do Arrowverso. Mais recentemente, o ator afirmou estar trabalhando com Michael Rosenbaum na produção de uma série animada do jovem Superman. O projeto está em estágios iniciais de desenvolvimento.

Todos os episódios de Smallville estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.