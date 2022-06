Acabou Peaky Blinders: Veja 7 séries parecidas na Netflix

Após estrear na Netflix, a 6ª temporada de Peaky Blinders se transformou em um verdadeiro fenômeno. A conclusão da trama de Tommy Shelby superou até mesmo o “reinado” dos novos episódios de Stranger Things, garantindo a medalha de ouro no Top 10 da plataforma. Quem já maratonou o desfecho quer saber: o que assistir em seguida?

Protagonizada por Cillian Murphy, Peaky Blinders é, definitivamente, uma das produções mais populares da BBC. Após a estreia original, os episódios finais demoraram cerca de 2 meses para chegarem ao catálogo brasileiro da Netflix.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders.

Com o desfecho de Peaky Blinders, os fãs não precisam ficar “órfãos”. Listamos abaixo as 7 melhores séries para assistir em seguida na Netflix.

Vikings (e Vikings: Valhalla)

Se você curte o clima histórico de Peaky Blinders, Vikings é a série perfeita para assistir em seguida. Com 6 temporadas na Netflix, a produção épica acompanha a saga de Ragnar Lothbrok, um dos personagens mais importantes da história (e mitologia) nórdica.

Também vale a pena acompanhar o derivado Vikings: Valhalla. Uma produção original da Netflix, a série é ambientada um século após a produção original. O elenco de Vikings conta com atores como Travis Fimmel (Raised By Wolves), Katheryn Winnick (Big Sky) e Alexander Ludwig (Jogos Vorazes).

Damnation

Criada por Tony Tost, Damnation é uma série policial ambientada em um interessante período histórico. A história da produção acontece durante a Grande Depressão, um dos momentos mais conturbados da economia mundial. Lançada originalmente em 2017, Damnation conta com uma temporada na Netflix.

Em Damnation, Killian Scott (Ripper Street) vive Seth Davenport, um homem de passado violento que finge ser um pastor para incitar fazendeiros a entrar em greve em uma comunidade rural. Além de Scott, o elenco de Damnation conta com Logan Marshall-Green (Prometheus) e Sarah Jones (For All Mankind).

As Crônicas de Frankenstein

Ambientada na Inglaterra Vitoriana, a série de mistério As Crônicas de Frankenstein é garantia de suspense na Netflix. Lançada originalmente em 2015, a produção britânica conta com 2 temporadas na plataforma. A série faz muito sucesso ao misturar elementos reais com histórias fictícias.

As Crônicas de Frankenstein acompanha a história do Inspetor John Marlott, um detetive que persegue um misterioso assassino pelas ruas de Londres. Porém, o caso toma uma direção bem mais assustadora do que o especialista poderia imaginar. O elenco da série é liderado por Sean Bean (O Senhor dos Anéis).

Traidores

A história de Traidores se passa logo após a conclusão da Segunda Guerra Mundial. Na série, Emma Appleton (The Witcher) interpreta Feef Symonds, uma jovem inglesa que concorda em ajudar um misterioso agente americano impedir a entrada de influências russas no parlamento britânico.

Mesmo sem querer, Feef acaba envolvida em uma teia de mentiras, conspirações e muitos mistérios. Além de Emma Appleton, o elenco de Traidores conta com Luke Treadaway (Fúria de Titãs), Danny Sapani (Pantera Negra) e Jamie Buckley (The Last Kingdom). A série tem apenas 1 temporada.

Frontier

Com 3 temporadas na Netflix, Frontier é perfeita para uma maratona pós-Peaky Blinders. Ambientada no século XVIII, a série traz Jason Momoa (Aquaman) como Declan Harp, um comerciante de peles que faz de tudo para quebrar a hegemonia da Companhia Hudson Bay.

Em seus 18 episódios, Frontier mostra como caçadores impiedosos e empresários influentes brigavam pelo controle local do comércio de pele. Além de Jason Momoa, a série conta com Landon Liboiron (Hemlock Grove), Alun Armstrong (A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça) e Zoe Boyle (Downton Abbey) no elenco.

Ladrões da Floresta

Com uma temporada na Netflix, Ladrões da Floresta mistura ação e aventura em uma trama eletrizante. A série belga conta a história de Jan de Lichte, um carismático ladrão que lidera os oprimidos em uma revolta contra a aristocracia corrupta de Flandres no século XVIII.

Por sua temática, a produção é comparada a Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões, um filme histórico que também faz muito sucesso na Netflix. O elenco de Ladrões da Floresta é formado inteiramente por atores da Bélgica, como Matteo Simoni, Stef Aerts, Charlotte Timmers e Anemone Valcke.

Taboo

Nada melhor do que finalizar a lista com uma série protagonizada por Tom Hardy, o Alfie Solomons de Peaky Blinders. Em Taboo, Hardy interpreta James Keziah Delaney, um aventureiro que, após ser dado como morto, volta a Londres para vingar a terrível morte do pai.

Em meio a sociedade britânica, Delaney reencontra inimigos poderosos e faz negócios com influentes comerciantes. A série conta com apenas 1 temporada na Netflix. Junto com Tom Hardy, o elenco de Taboo traz Leo Bill (A Rainha Branca), Jessie Buckley (A Filha Perdida) e Oona Chaplin (Game of Thrones).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.