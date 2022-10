Adão Negro e os heróis mais bizarros da DC

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Adão Negro é um dos filmes mais interessantes da DC. Com um estilo muito diferente das outras produções do DCEU, o longa de Dwayne Johnson inova e diverte com reviravoltas do início ao fim. Além disso, o filme introduz à audiência internacional um dos heróis mais bizarros das HQs.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Continua depois da publicidade

Além de Dwayne Johnson no papel principal, o elenco de Adão Negro conta com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), Pierce Brosnan (007), Sarah Shahi (Sex/Life) e Djimon Hounsou (Shazam!).

Para muitos fãs e especialistas, Adão Negro está entre os heróis mais bizarros da DC – confira abaixo outros exemplos dos quadrinhos.

Por que Adão Negro é um “herói bizarro?”

Nas redes sociais, muitos fãs da DC afirmam que Adão Negro é um “herói bizarro”. O caráter inusitado do personagem, primordialmente, está relacionado ao nível de violência praticado pela figura. Quem já conferiu o filme sabe: Adão Negro não hesita em protagonizar cenas realmente brutais.

Além disso, muita gente nem considera Adão Negro um herói. O papel do personagem muda em algumas de suas aparições mais importantes. Nas HQs da DC, Adão Negro é caracterizado, ao mesmo tempo, como herói e vilão. A perspectiva adotada pelo personagem varia de acordo com as necessidades de cada história.

Leezle Pon é ainda mais bizarro que Adão Negro

Os Lanternas Verdes contam com alguns dos personagens mais bizarros da DC. Mas nenhum deles chega aos pés (ou pseudópodes) de Leezle Pon – um vírus senciente que vem do Setor 119. Esse estranho personagem ajuda os Lanternas em casos de contaminação biológica e disseminação de epidemias.

O personagem desempenhou um papel super importante na batalha contra as Tropas de Sinestro, ajudando a derrotar Despotellis – um dos integrantes mais perigosos da organização maligna. Ao destruir o vilão, Leezle Pon se destaca por salvar inúmeras vidas.

Ch’p é outro integrante estranho dos Lanternas Verdes

Outro integrante bizarro dos Lanternas Verdes é Ch’p. O personagem é, basicamente, um esquilo com um anel de poder. Provavelmente, Ch’p é o membro mais fofo da tropa galáctica. Ele não é tão famoso quanto os outros integrantes da organização, mas faz o possível para ajudar nas batalhas cósmicas.

Vindo do Setor 1014, Ch’p demonstra grande bravura na luta contra o exército do Doutor Ub’x. Eventualmente, ele ganha seu próprio anel e se torna um membro oficial dos Lanternas Verdes. O personagem parece fofo, mas cultiva um grande desejo de lutar contra as forças do mal e proteger os inocentes.

Rebis é uma entidade inusitada

A Patrulha do Destino sempre foi o lar de alguns dos personagens mais bizarros – e surpreendentes – da DC. De acordo com os fãs das HQs, o integrante mais estranho da equipe é Rebis, uma entidade que é composta por Larry Trainor, Eleanor Poole e o Espírito Negativo.

Ou seja: Rebis é uma mistura de homem, mulher e energia. O personagem também se estabelece como um dos integrantes mais poderosos (e sábios) da Patrulha do Destino. Afinal, essa estranha entidade consegue pensar, ao mesmo tempo, de três maneiras diferentes.

Irmão Poder tem origem surpreendente

O Irmão Poder é introduzido nas HQs da DC como um simples manequim. Porém, após ser atingido por uma tempestade elétrica, o boneco ganha vida e desenvolve várias habilidades especiais – como super força, extrema durabilidade, absorção de energia e muito mais.

A partir daí, o Irmão Poder passa a viajar pelo planeta vivendo aventuras divertidas no universo da contracultura. O personagem é um dos expoentes mais interessantes da Era de Prata das HQs. Infelizmente, ele não conta com muitas aparições modernas.

Conheça o divertido Detetive Chimp

O Detetive Chimp foi criado na Era de Prata dos Quadrinhos – quando personagens símios estavam na última moda. O herói desaparece por anos, surgindo novamente durante as Crises Infinitas. O macaco se junta ao Pacto das Sombras na batalha contra Espectro e Eclipso.

Eventualmente, esse detetive chimpanzé se junta à Liga da Justiça Obscura, provando-se um dos heróis mais azarados da história. Conhecido por seu vício em cigarro e bebidas, o macaco Bobo também é uma criatura extremamente inteligente e calculista.

Flex Mentallo é um dos heróis mais bizarros da DC

Criado por Grant Morrison para a Patrulha do Destino, Flex Mentallo começa sua trajetória como um nerd patético. No entanto, ao encontrar um livro sobre os “Mistérios dos Músculos”, o personagem não demora a desenvolver incríveis (e bizarros) poderes especiais.

A partir da malhação, Flex Mentallo ganha o poder de alterar a realidade ao flexionar os músculos. O personagem, dessa forma, se torna o Herói da Praia – trajado em uma escandalosa sunguinha de leopardo. Mentallo também aparece na série da Patrulha do Destino, interpretado por Devan Chandler Long.

Adão Negro continua em cartaz nos cinemas brasileiros. As outras produções da DC estão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.