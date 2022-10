Adão Negro vs Superman: Todas as vezes que eles se enfrentaram na DC

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Adão Negro tem dado o que falar nas redes sociais. O novo filme da DC impressiona por seu nível de violência – e pela performance de Dwayne Johnson como o herói titular. Dado o enorme poder de Adão Negro, muitos fãs desejam saber: o personagem já enfrentou o Superman nas HQs?

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de Dwayne Johnson no papel principal, o elenco de Adão Negro conta com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), Pierce Brosnan (007), Sarah Shahi (Sex/Life) e Djimon Hounsou (Shazam!).

Listamos abaixo os 6 maiores confrontos entre Superman e Adão Negro nas HQs da DC – veja quem levou a melhor! (via Looper).

A primeira batalha do Superman e Adão Negro

A primeira batalha entre o Superman e Adão Negro aconteceu na edição C-58 da HQ “All New Collector Edition” – um quadrinho especial da DC que traz lutas entre personagens que, normalmente, não se enfrentariam.

Na época, as histórias do Superman e da Liga da Justiça eram ambientadas em um universo chamado Terra-Um, enquanto as do Adão Negro se passavam na Terra-S. A luta acontece quando Adão Negro usa um feitiço para assumir a identidade do Shazam, e a partir daí, começa a destruir Metrópolis.

Nessa briga, quem sai na dianteira é o Adão Negro, que utiliza a Radiação do Céu Vermelho para paralisar e derrotar o Superman. Eventualmente, o kryptoniano garante sua revanche.

Revanche na Terra-Um

Alguns anos depois, Adão Negro retorna ao universo principal da DC na edição #49 da HQ “DC Comics Presents”. O objetivo do personagem, como de costume, é conquistar o mundo. O anti-herói também deseja derrotar o Superman (mais uma vez) no processo.

Para isso, Adão Negro sequestra Billy Batson (o Shazam!) e utiliza o garoto como refém, deixando o Superman de mãos atadas. No confronto em si, Adão Negro ganha vantagem, graças às suas habilidades mágicas.

Porém, o Superman tinha uma carta na manga. Para derrotar o anti-herói, Clark Kent consegue resgatar Billy das garras de Adão e usar o garoto para invocar o Billy Batson da Terra-S. A partir daí, os heróis se juntam e, finalmente, acabam com os planos do Adão Negro.

Mais uma luta termina em empate

Em 2005, na HQ “Action Comics”, Superman enfrenta Adão Negro mais uma vez. O anti-herói, surpreendentemente, tenta impedir os crimes do Doutor Psycho. Irritado por sua associação ao vilão, o personagem embarca em uma longa batalha contra o Superman.

À medida que Adão Negro demonstra não se importar com os “danos colaterais” da luta, Superman fica cada vez mais irado. Após (quase) jogar Adão Negro em órbita, o herói é forçado a parar quando o vilão vira as costas para ele – provando assim que não é apenas o Homem de Aço, mas também um “homem de honra”.

A luta só termina quando a dupla entra em acordo com o Doutor Psycho. O vilão aceita libertar os habitantes de Metrópolis de seu controle mental, desde que o Superman garanta sua liberdade. O Homem de Aço aceita, mas Adão Negro garante que o personagem será punido por suas ações.

Versões alternativas

Na continuidade da New 52, é Adão Negro quem enfrenta uma versão maligna do Superman. Durante o evento “Forever Evil”, o anti-herói bate de frente com o misterioso Ultraman, uma espécie de Superman de outra Terra.

A luta não termina bem para Adão Negro. Ultraman consegue estraçalhar a mandíbula do anti-herói, o que impede o personagem de dizer a palavra mágica que invoca seus poderes. Eventualmente, Adão Negro consegue se recuperar – mas lembrar para sempre dessa derrota humilhante.

Depois do DC Rebirth, Adão Negro encontra o Homem de Aço em várias ocasiões, incluindo na minissérie “Doomsday Clock” e no crossover “Endless Winter”.

Mais um confronto entre Superman e Adão Negro

Superman e Adão Negro não se enfrentam com frequência na linha de tempo tradicional do Universo DC. Porém, os heróis batalham em diversas realidades alternativas. No evento “DCeased: Hope at World’s End”, por exemplo, Adão Negro é infectado por um terrível vírus anti-vida que transforma os hospedeiros em zumbis.

A partir daí, Adão Negro infecta todo o seu povo e se move em direção à dominação mundial. Em contrapartida, a Liga da Justiça envia o Superman, o Caçador Marciano e o Ciborgue para lidar com a ameaça.

Eventualmente, o “time Superman” consegue derrotar Adão Negro, mas só com a ajuda da Mulher-Maravilha, Moça-Maravilha e Canário Negro. No final, Superman usa sua visão de calor para destruir as cordas vocais de Adão Negro, impedindo o personagem de usar seus poderes.

Superman e Adão Negro batalharam em projeto animado da DC

Finalmente, uma das melhores lutas entre o Superman e Adão Negro acontece no curta-metragem animado “Superman/Shazam: O Retorno de Adão Negro”. No filme, Adão Negro retorna à Terra para encontrar Shazam e tomar seus poderes.

Clark Kent chega para impedir o assassinato de Billy Batson, e a partir daí, o Homem de Aço e Adão Negro lutam pelos céus de Metrópolis – até Billy recuperar seus poderes e ajudar na briga.

O curta-metragem mostra que Superman e Adão Negro não são adversários convencionais. Porém, as lutas dos personagens sempre chamam a atenção dos fãs.

Adão Negro está em cartaz nos cinemas brasileiros. As outras produções da DC estão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.