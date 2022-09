Adaptações bizarras do criador de O Senhor dos Anéis que você nunca vai ver

Atualmente, a obra de J.R.R. Tolkien é adaptada pela Amazon Prime Video com a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Recém-chegada ao catálogo da plataforma, a nova produção faz muito sucesso no streaming. O que muitos fãs não sabem é que diversas produtoras já tentaram (e falharam) em reproduzir o estilo de Tolkien.

“Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média”, afirma a sinopse oficial de Os Anéis do Poder.

A série do Prime Video se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Listamos abaixo 7 adaptações bizarras de O Senhor dos Anéis (e outras obras de Tolkien) que os fãs nunca poderão assistir; confira.

Filmando o infilmável

Por muitos anos, transformar a obra de J.R.R. Tolkien em filmes ou séries era considerado impossível. Devido à impressionante construção de mundo do autor – e os recursos do cinema da época – a criação de uma franquia cinematográfica ou produção de TV era vista como “um esforço de tolos”.

“Recebi inúmeras ofertas para filmes musicais, séries de TV e até mesmo shows de fantoches”, comentou Tolkien em uma entrevista ao tabloide britânico The Telegraph, nos anos 60. Na época, o escritor também foi procurado por uma empresa de alimentos que desejava “construir réplicas dos personagens de O Senhor dos Anéis”.

A Terra-Média de Walt Disney

De acordo com o livro “Middle-earth Envisioned: The Hobbit and The Lord of the Rings: On Screen, On Stage, and Beyond”, um animador da Disney sugeriu, em 1938, incluir elementos de O Hobbit no musical animado Fantasia – o que acabou não acontecendo.

Durante os anos 50, a Disney também falhou em produzir um filme da história. Segundo o animador Wolfgang Reitherman, a companhia também considerou adaptar O Senhor dos Anéis, mas decidiu que a história era “longa e inflexível demais” para um filme de apelo popular.

Tolkien não gostava da Disney

Atualmente, muita gente se pergunta: por que a Disney nunca adaptou a obra de Tolkien? Afinal, uma história como O Hobbit poderia representar uma ótima oportunidade para a companhia. Mas na verdade, o autor de O Senhor dos Anéis nunca gostou da Disney.

“Espero que as ilustrações da publicação americana (de O Hobbit) não sejam influenciadas pela Disney – a qual cultivo uma antipatia sincera. Reconheço o talento dele (de Walt Disney), mas seus projetos sempre são corrompidos além da salvação”, comentou o escritor em uma carta de 1937.

Uma (possível) adaptação de O Senhor dos Anéis

A primeira resposta positiva de Tolkien ao desejo hollywoodiano de adaptar O Senhor dos Anéis aconteceu em 1957. Na época, o editor Forrest J. Ackerman, o produtor Al Brodax, e o roteirista Morton Grady Zimmerman levaram ao escritor a ideia de transformar a saga em um filme animado.

Inicialmente, Tolkien gostou da ideia. No entanto, após Zimmerman criar um esqueleto para o roteiro, o escritor de O Senhor dos Anéis mudou de ideia. Em uma carta, Tolkien criticou a maneira descuidada como Zimmerman desenvolveu a história e as liberdades criativas tomadas pelo roteirista.

The Beatles apresenta: O Senhor dos Anéis

John Lennon, o vocalista dos Beatles, era um grande fã de O Senhor dos Anéis. Durante os anos 60, a banda tentou criar um filme da saga. Lennon interpretaria Gollum, Paul McCartney seria Frodo, George Harrison viveria Gandalf e Ringo Starr teria o papel de Sam.

A banda chegou a oferecer o projeto a Stanley Kubrick – que havia acabado de dirigir o sucesso Dr. Fantástico. Porém, o plano dos Beatles foi por água abaixo quando o cineasta não manifestou interesse pela adaptação. Além disso, Tolkien resistiu a ideia de uma banda pop adaptar O Senhor dos Anéis.

As loucas aventuras de John Boorman

Em 1967, o estúdio United Artists adquiriu os direitos de adaptação de O Senhor dos Anéis. Na época, Tolkien já tinha 75 anos, e havia decidido que qualquer adaptação da saga deveria ser lançada somente após sua morte. Para comandar o projeto, o estúdio contratou o cineasta John Boorman. O roteiro ficou por conta de Rospo Pallenberg.

Originalmente, o filme de O Senhor dos Anéis teria cerca de três horas de duração – e contaria com uma performance no estilo Kabuki sobre a história da Terra-Média e uma cena de sexo entre Frodo e Galadriel. Infelizmente (ou felizmente), a produção do longa foi cancelada por problemas de orçamento.

O Hobbit de Guillermo del Toro

Em 2008, os fãs de Tolkien e Guillermo del Toro vibraram quando o cineasta foi escolhido para comandar os filmes da franquia O Hobbit. Porém, dois anos após o início da produção, o diretor decidiu deixar o projeto. No final das contas, a trilogia acabou dirigida por Peter Jackson.

Mesmo assim, é importante imaginar como seria o Hobbit de Guillermo del Toro. De acordo com o jornalista Daniel Zalewski, o visual do filme seria extremamente diferente da estética da trilogia de Peter Jackson, adotando uma abordagem mais obscura à jornada de Bilbo.

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é exibida semanalmente pelo Prime Video.

