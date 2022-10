Alcoolismo e prisão: Astro revela segredos de Harry Potter em novo livro

Conhecido no mundo inteiro por interpretar Draco Malfoy na franquia Harry Potter, Tom Felton abre o jogo sobre a experiência em “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard” (Além da Varinha: A Magia e o Caos de Crescer como um Bruxo). No livro, o ator revela alguns dos maiores segredos da franquia – que envolvem alcoolismo, prisões e outras polêmicas.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Listamos abaixo os 7 maiores segredos que Tom Felton revela em seu novo livro; confira.

Tom Felton sofreu com alcoolismo após Harry Potter

Tom Felton foi alçado à fama internacional ainda na infância. Por isso, o ator sofreu para lidar com a popularidade após o desfecho da franquia. Mudando-se para Los Angeles, o intérprete de Draco passou a beber em excesso – o que prejudicou (e muito) sua carreira profissional.

“Passei mais noites do que posso lembrar naquele bar chamado Barney’s Beanery. Comecei a beber antes da noite, com uns copos de cerveja e uma dose de uísque. Era como se eu quisesse escapar de alguma coisa”, comentou o ator.

Ator foi parar na reabilitação

À medida que Tom Felton sofria com o vício em álcool, os empresários e agentes do ator (acompanhados de sua então namorada) decidiram enviá-los para uma clínica de reabilitação. O ator só ficou na instituição por 24 horas, e eventualmente, também terminou com a namorada.

“Não acho que o meu vício foi motivo suficiente para essa intervenção, mas agradeço por ela ter acontecido. Eles conseguiram me tirar, mesmo que rapidamente, de um mundo que estava me deixando extremamente infeliz”, revelou Felton.

Tom Felton foi preso na adolescência

Muitos fãs não sabem, mas Tom Felton foi preso em meio às filmagens de Harry Potter. A notícia nunca veio a público, mas o ator relembra o ocorrido em seu novo livro. Na verdade, Tom Felton foi preso duas vezes, uma com 14 anos e outra com 16.

O primeiro incidente aconteceu quando Tom Felton tentou roubar um DVD “de natureza adulta” de um varejo local. O ator foi pego, mas não chegou a parar na delegacia. Na segunda ocasião, o intérprete de Draco foi detido por posse de maconha. “Era uma típica fase de adolescente”, contou o astro.

Emma Watson foi essencial para a recuperação

Em uma entrevista a um tabloide britânico, Tom Felton revela que a produção de seu novo livro serviu como uma espécie de “terapia”. Ao escrever o lançamento, o ator pode confrontar os fantasmas do passado e encarar os próprios erros. Emma Watson foi essencial para esse processo.

“Fui encorajado por algumas pessoas, particularmente a Emma Watson. Foi ela quem me convenceu a contar a história completa, sem evitar as partes polêmicas – e não apenas para mim, mas também para ajudar as pessoas que estão na mesma situação”, explicou o ator.

Tom Felton se apaixonou por Emma Watson

Dada a inegável química entre Emma Watson e Tom Felton, muitos fãs especulam sobre um suposto romance sobre os atores. Em seu novo livro, o intérprete de Draco afirma nunca ter namorado a colega de elenco – mas revela uma grande crush pela amiga.

“Sempre cultivei um amor secreto pela Emma, mas não do jeito que o público gostaria de ver. Não estou dizendo que nunca houve uma ‘faísca’. Com certeza, isso aconteceu, mas somente em épocas diferentes”, comentou Felton.

Atores de Harry Potter levaram ‘cartão vermelho’ nas gravações

Em seu novo livro, Tom Felton também revela a maneira inusitada que o diretor Chris Columbus conseguiu controlar o elenco infantil de Harry Potter. Segundo o ator, a cada vez que um colega de elenco perturbava as filmagens, ele recebia uma espécie de ‘cartão vermelho’.

“Sempre que estragávamos uma tomada, recebíamos um cartão vermelho. E aí, tínhamos que pagar uma ‘multa’ de 10 libras. Todo esse dinheiro foi doado para a caridade. Acho que o Rupert (Grint, intérprete de Rony) teve que pagar umas 2.500 libras só nos dois primeiros filmes”, explicou Tom Felton.

Os melhores amigos de Tom Felton

Finalmente, Tom Felton revela com quais atores mais interagiu nas filmagens de Harry Potter. Como a vida imita a arte, os melhores amigos do intérprete de Draco também eram os parceiros do personagem na Sonserina: Josh Herdman (Goyle) e Jamie Waylett (Crabbe).

Segundo o ator, o trio se envolveu nas maiores confusões durante as filmagens de A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. “Inclusive gravamos uma apresentação de rap hardcore. Acho que ela ainda existe, perdida em algum lugar da internet”, afirmou o ator.

Todos os filmes da saga Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.