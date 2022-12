Além de Recruta, esses são os melhores filmes e séries com Noah Centineo

Atualmente, Noah Centineo faz o maior sucesso na série Recruta – um thriller de espionagem que não demorou a conquistar os assinantes da Netflix. Além da produção, o ator se destaca em filmes de comédia romântica, ação, super-heróis e muito mais. Sendo assim, quais são os melhores projetos do astro?

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta.

Continua depois da publicidade

Além de Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) no papel principal, Recruta conta com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Listamos abaixo os 8 melhores filmes e séries de Noah Centineo, de acordo com a avaliação da crítica no Rotten Tomatoes; confira!

Adão Negro

Entre os projetos de Noah Centineo na TV e no cinema, Adão Negro falhou em conquistar o coração da crítica especializada. Lançado em 2022, o filme da DC garantiu apenas 39% de aprovação no Rotten Tomatoes. No longa, Centineo vive o herói Esmaga Átomo.

Sierra Burgess é uma Loser

Um dos primeiros projetos de Noah Centineo na Netflix, Sierra Burgess tem 61% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. Nessa comédia romântica teen, Centineo interpreta Jamey, um jovem charmoso que se apaixona pela protagonista titular acreditando que ela é outra pessoa.

O Date Perfeito

Zac Efron quase protagonizou O Date Perfeito, mas na última hora, o papel acabou ficando com Noah Centineo. O longa conta a história de Brooks Rattigan, um adolescente empreendedor que desenvolve um aplicativo para mulheres em busca de um encontro perfeito. O filme tem 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Recruta

Além de ser o mais novo sucesso de Noah Centineo na Netflix, Recruta traz uma das melhores performances da carreira do ator. Nessa série de espionagem, com 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, Centineo interpreta Owen Hendricks, um advogado que ingressa no mundo da espionagem internacional após ser contratado pela CIA.

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você é o segundo filme da franquia para todos os garotos, baseada nos livros de Jenny Han. No longa, o ator reprisa sua performance como Peter Kavinsky. O filme garantiu 76% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Para Todos os Garotos 3: Agora e Para Sempre

Lançado originalmente em 2021, Para Todos os Garotos 3: Agora e Para Sempre é o terceiro capítulo da franquia Para Todos os Garotos e também o terceiro projeto mais bem avaliado da carreira de Noah Centineo. A comédia romântica tem 79% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Para Todos os Garotos que Já Amei

O filme Para Todos os Garotos que Já Amei foi instrumental para o desenvolvimento da carreira de Noah Centineo e a inclusão do astro nas listas de “galãs da Netflix”. No papel de Peter Kavinsky, o ator ganhou fama no mundo inteiro e garantiu 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

The Fosters

Finalmente, temos The Fosters, o projeto mais aclamado da carreira de Noah Centineo. A série tem 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Surpreendentemente, o ator não foi a primeira escolha para o papel de Jesus Adams Foster. Originalmente, o personagem foi interpretado por Jake T. Austin, que deixou a série após a 2ª temporada.

Recruta, com Noah Centineo, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.