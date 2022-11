Após The Witcher, quais são os próximos projetos de Henry Cavill?

No último fim de semana, a Netflix pegou os assinantes de surpresa ao anunciar a despedida de Henry Cavill em The Witcher. O ator encerra seu contrato na 3ª temporada, e a partir daí, Geralt será interpretado por Liam Hemsworth (Jogos Vorazes). Por isso, os fãs querem saber: quais serão os próximos projetos do astro?

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Atualmente, The Witcher aguarda o lançamento de sua 3ª temporada – a última com Henry Cavill. Os novos episódios devem estrear em meados de 2023. Além do britânico, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Mostramos abaixo tudo que os fãs de The Witcher precisam saber sobre os próximos projetos de Henry Cavill; confira.

The Flash

Muitas coisas podem acontecer em The Flash. Afinal de contas, o filme deve servir como uma espécie de “reset” para o DCEU – inclusive na escalação do Superman. O projeto também é um dos mais complexos e polêmicos da DC (devido aos crimes e confusões do astro Ezra Miller).

Com isso, The Flash tem tudo para trazer a próxima aparição do Superman. Afinal de contas, o filme também deve introduzir a versão cinematográfica da Supergirl. Com a chegada da heroína, Clark Kent pode aparecer para dar boas vindas à prima.

Pacificador

Com o sucesso da 1ª temporada de Pacificador, Henry Cavill pode surgir na 2ª como Superman. James Gunn, vale lembrar, é o novo co-CEO da DC Films. O cineasta terá um papel importantíssimo no futuro do DCEU, que deve assumir um tom bem diferente de suas produções prévias.

Se o Superman realmente aparecer na 2ª temporada de Pacificador, a série também poderá fazer referência a uma das piadas mais engraçadas do primeiro ano. Além disso, o Aquaman de Jason Momoa e o Flash de Ezra Miller também já apareceram na produção do HBO Max.

Série de Amanda Waller

Em maio de 2022, representantes da DC anunciaram a produção de uma série sobre Amanda Waller. Ainda sem título, a produção trará Viola Davis como a protagonista. A série representa uma das melhores oportunidades para o Superman de Henry Cavill retornar ao DCEU.

A cena pós-créditos de Adão Negro dá a entender que Clark Kent também trabalha para Amanda Waller (pelo menos em algumas ocasiões). Dessa forma, o personagem pode voltar em participações especiais ou até mesmo em um papel mais recorrente.

Adão Negro 2

Com o enorme sucesso de Adão Negro, a confirmação de uma sequência é apenas questão de tempo. A cena pós-créditos do longa deixa claro que o Superman de Henry Cavill terá um papel importantíssimo na continuação. Para muita gente, o filme será “Superman vs. Adão Negro”.

Vale lembrar que a DC ainda não deu sinal verde para a produção de Adão Negro 2. Porém, como Dwayne Johnson também desempenhará um papel crucial no futuro do DCEU, a sequência deve ser confirmada em breve – com a participação de Henry Cavill.

Supergirl

Se The Flash conseguir conquistar o público mundial, Supergirl tem tudo para ganhar um filme solo. Só depende de Sasha Calle, a intérprete de Kara Zor-El. No filme, a atriz deve ganhar o coração da audiência, e a partir daí, garantir a produção de um filme próprio.

No caso da DC optar pela produção de Supergirl, Henry Cavill pode aparecer como Superman. Nas HQs, as tramas de Clark Kent e Kara são intimamente ligadas. Eventualmente, a DC também pode produzir um filme de “Superman e Supergirl”.

Liga da Justiça 2

Primeiramente, a produção de Liga da Justiça 2 é (pelo menos até o momento) um boato. Os representantes da DC ainda não confirmaram a produção de uma sequência para o hit de Zack Snyder. Afinal, o estilo do cineasta não combina muito com as perspectivas da Warner para o futuro do DCEU.

Mesmo assim, Liga da Justiça 2 ainda é uma possibilidade interessante. Sob a liderança de James Gunn, a DC pode investir na produção de um filme mais colorido e divertido, com potencial de conquistar fãs no mundo inteiro. Se a possibilidade se confirmar, Henry Cavill deve participar do projeto.

Homem de Aço 2

Finalmente, Homem de Aço 2 já está confirmado. Recentemente, Henry Cavill emocionou fãs do mundo inteiro ao mostrar sua alegria com o novo traje do herói. No entanto, pouco se sabe sobre o longa. A DC ainda não revelou detalhes sobre trama, elenco ou posição no DCEU.

Ao que tudo indica, Homem de Aço trará uma versão mais alegre e dinâmica do Superman, fugindo do clima deprimente dos filmes de Zack Snyder. Ainda não se sabe se o cineasta retornará para dirigir o novo longa.

Enquanto os novos projetos de Henry Cavill não estreiam, você pode conferir todos os episódios de The Witcher na Netflix e todos os projetos do DCEU no HBO Max.

