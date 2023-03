As 10 séries mais populares de todos os tempos da Netflix

Qual é a série mais popular da história da Netflix? Essa é a dúvida de muitos assinantes da plataforma. Afinal de contas, o modelo de negócios do streaming se destaca por não revelar (pelo menos não com frequência) os números de audiência de seus projetos originais.

Atualmente, a Netflix deixa muitos assinantes revoltados ao cancelar séries bem avaliadas sem que elas possam encontrar seus respectivos públicos alvos.

Ao mesmo tempo, a plataforma continua fazendo sucesso com o lançamento de algumas das séries mais assistidas dos últimos anos.

Com isso em mente, confira abaixo as 10 séries mais populares da Netflix, de acordo com os números de audiência divulgados pela plataforma. (via CBR)

Inventando Anna

Produzida por Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), Inventando Anna é inspirada na história real de Anna Delvey – uma golpista que deu prejuízos milionários para os ricaços de Nova York. Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada, a minissérie se tornou uma das mais bem sucedidas da Netflix, sendo assistida por mais de 500 milhões de horas.

The Witcher

The Witcher é a adaptação televisiva de um popular game, ambientado em um universo mediavalesco no qual os mais terríveis monstros são reais. As duas primeiras temporadas da série, protagonizadas por Henry Cavill, garantiram ótimos números de audiência na Netflix. Porém, tudo pode mudar com a despedida do ator, que acontecerá no terceiro ano.

All Of Us Are Dead

Produzida na Coreia do Sul, All Of Us Are Dead é uma adaptação da webtoon homônima. Ambientada nos primeiros dias de um apocalipse zumbi, a série acompanha a história de vários estudantes de ensino médio que fazem de tudo para escapar do colégio com vida. Devido à sua enorme audiência, a série foi renovada para um segundo ano.

Lucifer

As primeiras temporadas de Lucifer foram exibidas pela Fox. Quando a emissora cancelou a produção, a Netflix entrou em cena, salvando Lucifer e produzindo as últimas temporadas da série. A trama, protagonizada por Tom Ellis, não demorou a se tornar uma das mais assistidas do streaming, garantindo uma grande audiência na plataforma.

Bridgerton

Baseada nos populares livros de Julia Quinn, Bridgerton já era um sucesso antes mesmo de estrear na Netflix. Cada temporada da série foca nas paixões e na vida amorosa de um dos Irmãos Bridgerton. Com 2 temporadas na Netflix, Bridgerton já foi renovada para o terceiro ano, estabelecendo-se como uma das séries mais assistidas do streaming.

La Casa de Papel

Assim como Lucifer, La Casa de Papel começou sua história fora da Netflix. Após a 2ª temporada, a plataforma assumiu os custos de produção, e a partir daí, a trama não demorou a se tornar uma das mais queridas do streaming. Só a temporada final de La Casa de Papel, por exemplo, foi assistida por mais de 800 milhões de horas.

Dahmer: Um Canibal Americano

Produzida por Ryan Murphy (American Horror Story), e protagonizada por Evan Peters (Mare of Easttown), Dahmer: Um Canibal Americano é uma das séries mais problemáticas da Netflix. A produção também é uma das mais assistidas da plataforma, quebrando vários recordes em seu lançamento original – e se envolvendo em várias polêmicas na internet.

Wandinha

Wandinha estreou na Netflix nos últimos meses de 2022, e se destacou por permanecer meses no Top 10 da plataforma. Esse spin-off da Família Addams, protagonizado por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura pop. A 1ª temporada da série já foi assistida por mais de 1 bilhão de horas no streaming.

Stranger Things

Stranger Things foi essencial para o posicionamento da Netflix como o streaming mais popular do mundo. Atualmente, a série se prepara para lançar sua 5ª e última temporada. Stranger Things também é a 2ª produção mais assistida da Netflix. De acordo com o site CBR, a série já foi assistida por mais de 1,3 bilhão de horas.

Round 6

Finalmente, temos Round 6, a série mais bem sucedida da história da Netflix. Com apenas uma temporada na plataforma, a produção sul-coreana foi assistida por mais de 1.6 bilhão de horas, quebrando todos os recordes do streaming. Por isso, ela garantiu a produção de uma 2ª temporada e de um reality show derivado.

Todas as produções que listamos acima estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.