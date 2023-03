As 5 maiores teorias de Outer Banks após a 3ª temporada

Sucesso na Netflix, a 3ª temporada de Outer Banks termina com um final aberto, oferecendo uma nova (e emocionante) aventura para os Pogues. Enquanto o quarto ano da série – já confirmado pela Netflix – não estreia na plataforma, os fãs enchem as redes sociais de teorias sobre o futuro da trama.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope) e Rudy Pankow (JJ).

Listamos abaixo as 5 maiores (e mais interessantes) teorias sobre a 4ª temporada de Outer Banks na Netflix; confira! (via ScreenRant)

JJ é descendente do pirata Barba Negra?

Quem já conferiu a 3ª temporada de Outer Banks na Netflix, sabe que a busca pelo tesouro perdido do pirata Barba Negra será o principal tema do quarto ano.

O final da 3ª temporada deixa bem claro que a figura de Edward Teach – mais conhecido como Barba Negra – será crucial para os próximos episódios, e que o tesouro do pirata será a nova obsessão dos Pogues após a expedição a El Dorado.

Outer Banks tem o hábito de conectar seus personagens mais importantes aos tesouros da série. Na 3ª temporada, por exemplo, é revelado que Pope tem parentesco com Denmark Tanny. Por isso, muitos fãs desconfiam que o quarto ano mostrará uma ligação distante entre JJ e o pirata Barba Negra.

Onde estão as mães de Sarah e John B?

Outra teoria interessante afirma que, além de aparecerem na 4ª temporada de Outer Banks, as mães de Sarah e John B desempenharão papéis muito importantes nos próximos episódios.

Afinal de contas, as mortes de Big John e Ward representam algumas das maiores reviravoltas do terceiro ano. Com a despedida dos personagens, o retorno das mães faz sentido.

Pelo menos até o momento, a identidade da mãe de John B continua envolta em mistério. O mesmo pode ser dito sobre o paradeiro da mãe de Sarah e Rafe.

Algumas teorias diferentes dizem também que, na verdade, Carla Lambrey é a mãe de John B ou Sarah. Seja como for, na 4ª temporada de Outer Banks, a relação entre mães e filhos deve ser um tema muito importante.

Rafe será o vilão da 4ª temporada de Outer Banks

Uma das teorias mais populares sobre a 4ª temporada de Outer Banks diz que Rafe, o irmão de Sarah, será o principal antagonista dos novos episódios.

Agora que Ward Cameron está morto, a série precisa de uma nova figura para assumir o posto de “vilão humano” da produção. Como Rafe pediu aos Pogues para protegerem o pai, a falha dos protagonistas pode colocar o personagem em rota de vingança.

Definitivamente, Rafe não aceitará bem as notícias da morte do pai. O fato de Ward ter morrido protegendo Sarah, por quem Rafe sente muito ciúmes, deixará a situação ainda mais complicada.

Romance de JJ e Kiara termina em Outer Banks 4

Um dos “ships” mais populares de Outer Banks é o de JJ e Kiara. Na 3ª temporada, os personagens ficam juntos, mas de acordo com uma teoria compartilhada pelos fãs, o relacionamento não sobrevive ao salto temporal que acontece no final do terceiro ano.

O episódio final da 3ª temporada de Outer Banks tem um salto temporal de 18 meses, mostrando as homenagens aos Pogues após a expedição a El Dorado.

Em uma das últimas cenas, JJ e Kiara aparecem lado a lado, mas não tão juntinhos como John B e Sara; e Pope e Cleo.

A felicidade dos pais de Kiara na cerimônia de homenagem, e o desdém da família da jovem por JJ, levantaram a teoria de que, nesses 18 meses, o casal terminou a relação.

Sarah vai matar Topper

O relacionamento de Sarah e Topper é, definitivamente, complicado. Uma nova teoria dos fãs de Outer Banks diz que, na 4ª temporada, essa relação chegará ao fim com a morte de Topper pelas mãos de Sarah.

Sarah pode matar Topper para se defender, ou para salvar John B. Afinal de contas, como o desfecho da 3ª temporada de Outer Banks deixa bem claro, Sarah já não aceita mais os desaforos do personagem.

Na 3ª temporada, Sarah também demonstra que está disposta a tudo para proteger John B e os amigos, o que pode indicar um final trágico para Topper.

Todos os episódios de Outer Banks estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.