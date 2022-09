As 7 cenas mais decepcionantes dos filmes de Harry Potter

A saga Harry Potter passou por muitas mudanças nos filmes em relação aos livros. Enquanto algumas dessas alterações não incomodaram os fãs, outras criaram momentos decepcionantes.

Com isso, muitas cenas acabaram tendo suas mensagens alteradas, além de criarem momentos anticlimáticos, que estragaram sequências importantes da história.

Continua depois da publicidade

Como um todo, os filmes funcionaram para fisgar os fãs, mas os livros ainda permanecem superiores – apesar da postura da autora, J.K. Rowling.

Listamos as sete cenas mais decepcionantes de Harry Potter. Confira e veja se você concorda.

Batalha do Departamento de Mistérios

O clímax de Harry Potter e a Ordem da Fênix é a batalha no Departamento de Mistérios, no entanto a versão do filme deixou bastante a desejar.

Vemos muito pouco da Armada de Dumbledore batalhando de fato. Tudo foi exibido do ponto de vista de Harry, o que deixou diversos momentos e duelos de fora, resultando em uma briga bastante rápida.

Harry e Dumbledore no final da Ordem da Fênix

Dumbledore passa a maior parte do quinto ano de Harry evitando-o, desculpando sua decisão dolorosa dizendo que tudo foi para evitar a legilimência de Voldemort. No entanto, os efeitos de suas ações são devastadores, como mostra Harry no final de A Ordem da Fênix , quando ele finalmente ataca Dumbledore por isolá-lo.

Dado o extenso trauma do jovem bruxo e a perda vivida, o filme deveria ter incluído a raiva de Harry para mostrar ainda mais sua dor emocional e como ele realmente se sentiu traído por Dumbledore.

Snape gritando “não me chame de covarde”

Enquanto Snape continua sendo um personagem contestado dentro do fandom, é inegável que ele é um dos personagens mais complexos da franquia. Mas muitos dos detalhes sutis de suas melhores cenas nos livros foram omitidos, como sua revelação no final de Harry Potter e o Enigma do Príncipe .

Embora o livro tenha executado bem o clímax com uma cena carregada de emoção, o filme deu a Snape uma raiva mais calma e contida quando Harry o chama de covarde.

Harry se despedindo de Rony e Hermione

Rony provou seu valor e lealdade inúmeras vezes ao longo da série, mostrando ser tão amigo de Harry, quanto Hermione. No entanto, os filmes ainda o colocam como o ajudante de Hermione e Harry, visto especialmente na cena em que Harry se despede dos dois.

Em Relíquias da Morte, Hermione recebe um abraço sincero enquanto Rony fica sem jeito no fundo. Rony merecia muito mais.

Copa Mundial de Quadribol

As primeiras cenas de Harry em O Cálice de Fogo envolvem ele viajando com os Weasleys e companhia. para ir ver sua primeira Copa Mundial de Quadribol. Seus amigos, Rony e os gêmeos especialmente, realmente animam o evento.

Infelizmente, acabou em poucos momentos, um desserviço para muitos espectadores animados para ver a partida e leitores de livros que esperavam ver algumas cenas emocionantes traduzidas na tela.

A Morte de Voldemort

Os fãs que lerem os livros saberão que Tom Riddle não se desintegra simplesmente no ar. Em vez disso, ele morre como o homem mortal que é. Mas o filme mudou completamente essa monumental cena de morte, não apenas decepcionando os fãs, mas também mudando o valor simbólico de sua morte.

Ele deveria ter caído como um homem porque isso é tudo o que ele realmente era no final – um homem velho e raivoso. Em vez disso, a versão do filme o mostra tendo uma morte extraordinária, mostrando que ele é algo além de um homem mortal amargo e preconceituoso, diminuindo assim o impacto e a mensagem de sua morte.

Harry quebrando a Varinha das Varinhas

Enquanto no último filme, Harry Potter quebra casualmente a Varinha das Varinhas, no livro Harry realmente diz que ele vai colocar a varinha de volta de onde veio (o que provavelmente se refere à tumba de Dumbledore).

Os filmes de Harry Potter – e um especial com a reunião do elenco – podem ser assistidos agora na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.