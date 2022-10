As cenas de Adão Negro que foram copiadas de outros filmes de heróis

Adão Negro finalmente está nos cinemas, e o filmes de The Rock parece estar indo bem com os fãs do personagem, mas não tão bem assim com a crítica.

Enquanto uns apontam que o filme simplesmente não tem a pretensão de ser um ponto fora da curva – o que certamente não foi o que o marketing vendeu – outros podem ver Adão Negro como um grande clichê de filmes de herói.

Claro que possui personagens interessantes, e tem sim momentos importantes para o DCEU, mas o filme de Dwayne Johnson parece se voltar totalmente par ao público que já é fã da franquia, ou especificamente do Adão Negro.

Talvez, como uma atitude para agradar alguns fãs – ou por falta de criatividade mesmo – Adão Negro tem algumas cenas muito parecidas com as de outros filmes do gênero, e separamos 5 exemplo para você.

Adão Negro e as cenas em câmera lenta do Mercúrio na Fox

Em X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, temos uma cena em câmera lenta, em que Mercúrio coloca seus fones de ouvido e calmamente acaba com todas as ameaças que estavam contra Magneto, Charles Xavier e Wolverine (incluindo desviar balas com a ponta dos dedos).

O momento entrou para a história como uma das melhores cenas de filmes de super-heróis. Conseguimos ver a super velocidade pela perspectiva do herói, com uma trilha sonora incrível e um desfecho muito engraçado em que vemos os efeitos da ação do personagem quando o tempo volta ao normal e todos caem no chão.

Como a cena ficou tão marcada, é um pouco cansativo quando vemos que um dos melhores momentos em Adão Negro faz praticamente a mesma coisa, só que mais violenta.

No início do filme, o anti-heróis nos mostra o quão é rápido em uma cena em câmera lenta, ao som de Paint It Black, dos Rolling Stones.

Mas, ao invés de usar seus poderes para zoar com os mercenários, ele mata todos eles. Chegando até a colocar uma granada na boca de um deles. Quando a cena volta à velocidade normal, nós vemos todos os inimigos morrendo.

Com certeza é uma cena divertida, mas teria sido ainda mais sem a sensação de ser apenas uma cópia do que um outro filme fez melhor.

A nave da Sociedade da Justiça saindo do chão como o X-Jet dos X-Men

A cena está até nos trailers de Adão Negro, em que vemos a nave do Gavião Negro sair de baixo do chão de sua propriedade em Louisiana.

Não é difícil associas o momento à praticamente todos os filmes dos X-Men, em que vemos o X-Jet sair de baixo de uma quadra da Escola para Jovens Super Dotados.

Adão Negro repete a mensagem de O Esquadrão Suicida

Adão Negro tenta entregar uma mensagem sobre a interferência dos Estados Unidos em outras nações, mas O Esquadrão Suicida fez isso melhor faz um pouco mais de um ano.

No filme de 2021, dirigido por James Gunn, vemos Amanda Waller (a mesma personagem que faz isso em Adão Negro) mandar um grupo de vilões controlados pelo governo para uma nação na América do Sul.

O filme mostra claramente que o a missão está disfarçada de heroísmo mas não passa de uma tentativa egoísta de proteger os interesses do governo Americano.

Em Adão Negro, Waller manda a Sociedade da Justiça para a cidade fictícia de Khandaq, para prender o protagonista do filme, simplesmente por afirmar que ele é perigoso.

O Gavião Negro realmente acredita que seu time está ajudando a manter a paz mundial. Mas quem conhece Amanda Waller já sabe de suas tendências em mandar grupos para resolver problemas para os Estados Unidos.

Na trama, vemos o Gavião começar a perceber o que realmente está acontecendo quando um cidadão de Khandaq questiona “onde estavam os Estados Unidos e seus times de super-heróis durante os 27 anos de ocupação militar”. O herói não tem resposta para isso.

Porém, essa subtrama é deixada totalmente de lado quando um vilão gigante de computação gráfica surge no terceiro ato.

Já em O Esquadrão Suicida, essa mensagem é vem mais forte, com a equipe realmente questionando a autoridade de Waller quando perceberam que estavam só fazendo o trabalho sujo para o governo.

Adão Negro encontrando o garoto Amon é uma versão piorada de Tony Stark e Peter Parker

Tanto Peter quando Amon (um garoto que adora super-heróis) têm um encontro estranho com seus ídolos em seus quartos.

A dinâmica entre Adão Negro e Amon parece com uma versão menos memorável do relacionamento entre Tony Stark e Peter.

Enquanto Tony empatiza com Parker quando entende suas motivações, e sabe um pouco mais sobre sua vida, o Adão Negro não aprende nada sobre o garoto. Ao invés disso, o personagem acaba causando danos à casa de Amon, quando sai voando pela parede.

Sr. Destino e Falcão Negro tem uma troca parecida com Dr. Estranho e Tony Stark

Tanto em Adão Negro quando em Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, temos um feiticeiro dizendo que o líder da equipe precisará se sacrificar.

Em Vingadores: Guerra Infinita, após ver 14 milhões de possibilidades para a batalha contra Thanos, o Dr. Estranho dá sua Joia do Tempo ao Titã Louco. Quando se desculpa com Tony Stark, Strange diz que era o único jeito. Revelando o fato que eles vencem em apenas uma realidade, e eventualmente, isso envolverá a morte de Tony.

Em Ultimato, o Mago apenas sinaliza, silenciosamente, que eles têm apenas uma chance. O Homem de Ferro, então, entende que precisará morrer para salvar o universo.

Em Adão Negro, Destino também consegue ver o futuro. Mas, diferente do que acontece no MCU, ele conta diretamente ao Gavião Negro, o líder da Sociedade da Justiça, que viu a morte do personagem e diz: “Quando for a hora de dizermos adeus, você vai saber”.

A principal diferença, é que Destino decide encontrar uma solução para salvar a vida de seu velho amigo, e o mundo. Enquanto Strange, que mal conhecia Tony, permite que o Homem de Ferro dê sua vida.

Adão Negro está disponível nos cinemas.

