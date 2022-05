As cenas de Doutor Estranho 2 que enfureceram os fãs

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) vem dividindo opiniões entre os fãs. As expectativas, sem dúvida, eram muito altas.

Enquanto alguns gostaram muito da direção de Sam Raimi, outros ficaram incomodados com diversas decisões da história.

Continue lendo para conferir uma lista com algumas das cenas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) que enfureceram os fãs.

Pouco destaque para Gargantos

O marketing de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) dava a entender que Gargantos seria um dos principais personagens da narrativa.

No entanto, o monstro aparece e é descartado logo no início. Além disso, alguns espectadores criticaram os efeitos especiais da batalha com Gargantos, embora o design do monstro tenha recebido elogios.

Poucos universos alternativos

Os fãs estavam animados para ver o multiverso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

No entanto, para um enredo que promete explorar toda a complexidade do multiverso, existem poucos universos alternativos que realmente são mostrados, o que decepcionou várias pessoas.

A arrogância dos Illuminati

Os Illuminati deviam ser as mentes mais poderosas do multiverso. No entanto, parece que eles podem ser as pessoas mais burras que já existiram.

Apesar da óbvia ameaça que a Feiticeira Escarlate representava, eles são arrogantes e não pensam muito em um plano para detê-la.

Isso é decepcionante porque, novamente, os Illuminati deviam ser mentes extremamente poderosas. Sem mencionar que isso tornou muito óbvio o que ia acontecer com eles.

As mortes dos Illuminati

Os Illuminati são mortos sem cerimônia em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Existem várias coisas decepcionantes nisso. Primeiro, por que apresentar uma equipe tão poderosa e descartá-la logo depois?

Alguns podem dizer que foi uma decisão corajosa, mas se de alguma forma eles voltarem ao MCU no futuro, então as mortes deles em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) aconteceram apenas pelo valor de choque?

Além disso, a própria cena em si não faz nenhum sentido. Raio Negro, um personagem muito poderoso nos quadrinhos, é morto de maneira idiota, e Capitã Carter e Capitã Marvel apenas observam, sem fazer nada, enquanto o Senhor Fantástico morre.

John Krasinski como Senhor Fantástico

O ator John Krasinski era uma escolha popular dos fãs para interpretar o Senhor Fantástico. No entanto, nunca foi um consenso entre todos que ele realmente devia assumir o papel.

Muitos gostaram de sua participação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), enquanto outros ainda acreditam que ele não é tão adequado para interpretar o Senhor Fantástico.

Ele ainda poderá voltar ao MCU ou a Marvel escolherá outro ator, já que esta versão era apenas uma variante?

É uma situação em que realmente é impossível agradar todo mundo. Fique ligado, de qualquer forma, porque um reboot de Quarteto Fantástico está em desenvolvimento para o MCU.

O MCU é a verdadeira Terra-616?

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) estabelece que o MCU é a Terra-616, mas existe uma grande incoerência nisso.

Acontece que a Terra-616 é o universo principal da Marvel nos quadrinhos, que já haviam estabelecido que o MCU seria, na verdade, a Terra-199999.

Além disso, em Homem-Aranha: Longe de Casa, Mystério já havia mencionado que o MCU era a Terra-616, mas isso devia apenas ser uma parte de sua grande farsa.

É realmente uma coincidência muito conveniente que Mystério e os Illuminati, mesmo não tendo nenhuma relação, tenham pensado exatamente no mesmo número para se referir à realidade que é o MCU.

A luta da música

Caso você ainda não tenha notado, o Marvel Studios gosta muito de brincar com as expectativas do público.

Às vezes, quando você está esperando que algo aconteça, outra coisa inesperada acaba surgindo, o que geralmente é usado como piada dentro do enredo.

No caso de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), enquanto todos estavam esperando uma grande batalha, o que realmente aconteceu foi uma luta de Doutor Estranho e Doutor Estranho Sinistro envolvendo música.

Alguns se divertiram com essa quebra de expectativa, enquanto outros acharam que a cena era constrangedora.

As almas dos condenados

A cena em que Christine combate as almas dos condenados em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um exemplo de como esse filme pode ser divertido e confuso ao mesmo tempo.

Por um lado, é uma clara referência aos filmes de terror de Sam Raimi. Por outro, é um momento em que o roteiro se apega demais à conveniência, já que não havia como Christine saber exatamente como combater as almas dos condenados tendo tão pouco tempo para se preparar.

Redenção para Doutor Estranho, mas não para Feiticeira Escarlate

A abordagem da Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é, no mínimo, divisiva.

Muitos consideraram que a história arruinou o arco que havia sido estabelecido em WandaVision e, enquanto Doutor Estranho se redime, Feiticeira Escarlate ainda não encontra redenção aqui.

É claro que a Marvel pode ter outros planos para Feiticeira Escarlate, mas nesse ponto do MCU, parece que a sua história está evoluindo de uma maneira muito, muito lenta.

Sem ligação com Loki

Loki e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) são do mesmo roteirista: Michael Waldron.

Portanto, os fãs esperavam que as duas obras tivessem uma grande ligação. Mas, é totalmente o contrário.

Na verdade, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) toma várias liberdades em relação ao que havia sido estabelecido na primeira temporada de Loki.

Isso é um pouco estranho vindo do MCU, um universo compartilhado que é conhecido por ser tão interconectado.