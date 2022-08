As cenas de sexo mais malucas de 365 Dias Finais

Mesmo detonada por público e crítica, a franquia 365 Dias faz muito sucesso na Netflix. A plataforma acaba de lançar 365 Dias Finais – a conclusão da história de Laura e Massimo. O longa, assim como os filmes anteriores, se destaca por suas intensas (e explicitas) cenas de sexo – que já tiram o fôlego de espectadores do mundo todo.

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Baseado no livro de Blanka Lipinska, o filme traz Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como os protagonistas Laura e Massimo. Simone Susinna também retorna como Nacho, um mafioso pra lá de sedutor.

Listamos abaixo as 7 cenas de sexo mais malucas de 365 Dias Finais, de acordo com informações do site Decider; confira.

Morte ou sexo?

Após sua experiência de quase morte, Laura não perde tempo: ela basicamente pula em Massimo – que, sob ordens médicas, resiste em fazer sexo. Laura resolve esse problema fazendo o cabelo e entrando em uma das reuniões de negócios do marido. A protagonista toma o controle, tira a calcinha, e protagoniza uma rapidinha no balcão.

Participação especial

Um dos momentos mais quentes de 365 Dias Finais já havia aparecido no trailer do filme. A cena em questão conta com a participação de uma stripper. Laura usa a dançarina exótica como uma espécie de “motivação extra” para Massimo, olhando para ela enquanto esfrega a virilha do marido. Em seguida, Laura faz sexo oral em Massimo, e o casal protagoniza uma sequência atlética no clube privado.

O momento de Laura e Nacho

Laura tem um intenso sonho erótico com Nacho, o personagem de Simone Susinna. Como de costume, 365 Dias Finais mostra esse sonho com detalhes bastante realistas. Na cena em questão, Nacho faz sexo oral em Laura. Além de trazer a expressão de prazer no rosto da protagonista, o momento mostra o bumbum de Nacho.

O refúgio de Massimo

Após o casamento de Laura e Massimo entrar em águas turbulentas, o gângster busca refúgio na cocaína e no sexo. Em uma das sequências mais polêmicas de 365 Dias Finais, o personagem de Michele Morrone surge em uma orgia, junto com uma mulher de seios enormes e outra que utiliza ferramentas de sadomasoquismo. Mesmo assim, Laura não sai da sua cabeça.

Sexo é fashion

Por alguma razão inexplicável, a parceira de Laura na grife de moda, é pega fazendo sexo com um modelo. Laura fica impressionada pelas experiências extracurriculares da design, mas não se importa em ligar para o RH. Sendo assim, fica a questão: será que as grifes de moda que são compradas pela máfia têm departamentos de recursos humanos?

Mais um sonho erótico

Se tem uma coisa que Laura gosta, é de ter sonhos eróticos com Nacho. Após encontrar o mafioso em Portugal, Laura adormece e sonha com o bonitão. Ela imagina uma sessão bastante animada de sexo, no que parece ser uma cabana na selva. Honestamente, é difícil dizer o que acontece nessa cena, graças ao seu visual obscuro.

Sexo na praia

Após vários sonhos eróticos, Laura finalmente transa com Nacho. Os dois protagonizam uma bela cena de amor na praia. Pela primeira vez na franquia 365 DNI, o sexo não é caracterizado como agressivo ou violento, mas sim romântico. Por isso, a cena foi vista como um dos poucos aspectos positivos do novo filme.

Ménage à trois

A cena de sexo mais maluca (e comentada) de 365 Dias acontece, mais uma vez, em um sonho de Laura. A personagem volta para a Polônia para passar um tempo com os pais, sem conseguir escolher entre Nacho e Massimo. Pensando sobre os dois amantes, ela fantasia uma intensa sequência de sexo a três. Na cena, Nacho e Massimo também se beijam, em um dos momentos mais quentes da Netflix.

365 Dias Finais já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.